Powstanie drugi film z serii „Pomoc domowa”! Hit zarobił już krocie

Thriller psychologiczny „Pomoc domowa” doczeka się kontynuacji. Hit, oparty na bestsellerowej powieści Freidy McFadden, zarobił 133 miliony dolarów w ciągu pierwszych dwóch i pół tygodnia od premiery. W związku z tym studio Lionsgate dało zielone światło na sequel – kolejną część tej opowieści, która będzie zatytułowana tak, jak kolejna książka z serii, czyli „Pomoc domowa. Sekret”. Wiadomo już, że zdjęcia ruszą pod koniec roku, a w obsadzie znów zobaczymy Sydney Sweeney i Michele'a Morrone'a, tym razem obydwoje w rolach głównych.

Pomoc domowa nowym hitem kinowym. Będzie druga część

W filmie „Pomoc domowa” Sydney Sweeney wcieliła się w Millie, młodą kobietę, próbującą uciec od przeszłości, która zostaje zatrudniona jako gosposia u bogatych Niny (Amanda Seyfried) i Andrew Winchesterów (Brandon Skelnar), którzy sami skrywają niebezpieczne sekrety. Morrone gra Enzo, ogrodnika Winchesterów, który staje się ważnym sojusznikiem Millie. W filmie z kategorią wiekową R, który zarobił imponujące 75,7 miliona dolarów w Ameryce Północnej i 133 miliony dolarów na całym świecie przy budżecie 35 milionów dolarów, występuje również Elizabeth Perkins.

W napisach końcowych filmu usłyszeć można utwór Taylor Swift „I Did Something Bad” z albumu „Reputation”, zapowiadający kolejne kroki Millie.

– Zarówno z globalnego box office’u, jak i z entuzjastycznych komentarzy w mediach społecznościowych jasno wynika, że widzowie zareagowali silnie — i wyraźnie — na zupełnie wyjątkowe i prawdziwie teatralne doświadczenie, jakim była The Housemaid, i chcą wiedzieć, co wydarzy się dalej — przekazał Adam Fogelson, przewodniczący grupy filmowej Lionsgate, w oświadczeniu ogłaszającym zielone światło na produkcje drugiej części tej opowieści. – Wierzyliśmy w te historie od samego początku i jesteśmy niezmiernie podekscytowani, mogąc przenieść na ekran kolejny rozdział historii Millie we współpracy z naszymi znakomitymi partnerami kreatywnymi: Toddem, Paulem, Laurą, Carly, Alexem i Sydney – dodał.

Scenarzystka Rebecca Sonnenshine powróci, aby zaadaptować sequel dla producentów: Todda Liebermana z Hidden Pictures oraz Feiga i Laury Fischer z Pretty Dangerous Pictures.

Seria książek „Pomoc domowa” sprzedała się w ponad 12 milionach egzemplarzy, z czego cztery miliony przypadły na drugą część. Przetłumaczona na 40 języków, pierwsza część była bestsellerem „New York Timesa” przez 65 tygodni i zdobyła nagrodę Goodreads Choice Award w kategorii najlepszego thrillera w 2023 roku.

Czytaj też:

70+ najlepszych miniseriali wszech czasów. Polacy wybraliCzytaj też:

Te dwa miniseriale ogląda teraz cała Polska. Thrillerowy szał na Netflix