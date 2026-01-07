Powstanie drugi film z serii „Pomoc domowa”! Hit zarobił już krocie
Film „Pomoc domowa” jest wielkim kinowym hitem. Już wiemy, że powstanie kolejna część tej opowieści, oparta na drugiej części bestsellerowej serii.

Thriller psychologiczny „Pomoc domowa” doczeka się kontynuacji. Hit, oparty na bestsellerowej powieści Freidy McFadden, zarobił 133 miliony dolarów w ciągu pierwszych dwóch i pół tygodnia od premiery. W związku z tym studio Lionsgate dało zielone światło na sequel – kolejną część tej opowieści, która będzie zatytułowana tak, jak kolejna książka z serii, czyli „Pomoc domowa. Sekret”. Wiadomo już, że zdjęcia ruszą pod koniec roku, a w obsadzie znów zobaczymy Sydney Sweeney i Michele'a Morrone'a, tym razem obydwoje w rolach głównych.

Pomoc domowa nowym hitem kinowym. Będzie druga część

W filmie „Pomoc domowa” Sydney Sweeney wcieliła się w Millie, młodą kobietę, próbującą uciec od przeszłości, która zostaje zatrudniona jako gosposia u bogatych Niny (Amanda Seyfried) i Andrew Winchesterów (Brandon Skelnar), którzy sami skrywają niebezpieczne sekrety. Morrone gra Enzo, ogrodnika Winchesterów, który staje się ważnym sojusznikiem Millie. W filmie z kategorią wiekową R, który zarobił imponujące 75,7 miliona dolarów w Ameryce Północnej i 133 miliony dolarów na całym świecie przy budżecie 35 milionów dolarów, występuje również Elizabeth Perkins.

W napisach końcowych filmu usłyszeć można utwór Taylor Swift „I Did Something Bad” z albumu „Reputation”, zapowiadający kolejne kroki Millie.

– Zarówno z globalnego box office’u, jak i z entuzjastycznych komentarzy w mediach społecznościowych jasno wynika, że widzowie zareagowali silnie — i wyraźnie — na zupełnie wyjątkowe i prawdziwie teatralne doświadczenie, jakim była The Housemaid, i chcą wiedzieć, co wydarzy się dalej — przekazał Adam Fogelson, przewodniczący grupy filmowej Lionsgate, w oświadczeniu ogłaszającym zielone światło na produkcje drugiej części tej opowieści. – Wierzyliśmy w te historie od samego początku i jesteśmy niezmiernie podekscytowani, mogąc przenieść na ekran kolejny rozdział historii Millie we współpracy z naszymi znakomitymi partnerami kreatywnymi: Toddem, Paulem, Laurą, Carly, Alexem i Sydney – dodał.

Scenarzystka Rebecca Sonnenshine powróci, aby zaadaptować sequel dla producentów: Todda Liebermana z Hidden Pictures oraz Feiga i Laury Fischer z Pretty Dangerous Pictures.

Seria książek „Pomoc domowa” sprzedała się w ponad 12 milionach egzemplarzy, z czego cztery miliony przypadły na drugą część. Przetłumaczona na 40 języków, pierwsza część była bestsellerem „New York Timesa” przez 65 tygodni i zdobyła nagrodę Goodreads Choice Award w kategorii najlepszego thrillera w 2023 roku.

Źródło: WPROST.pl / Deadline