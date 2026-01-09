Pamiętacie ten serial? Wraca pod zmienionym tytułem!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Pamiętacie ten serial? Wraca pod zmienionym tytułem!

Dodano: 
„Porwanie”
„Porwanie” Źródło: Apple TV+
Pamiętacie hit „W powietrzu” z 2023 roku? Serial powraca, ale pod zmienionym tytułem! Mamy już opis pierwszego odcinka 2. sezonu.

Od momentu globalnej premiery serial „W powietrzu” błyskawicznie zdobył popularność na Apple TV, stając się jednym z najchętniej oglądanych dramatów platformy. Produkcja spotkała się z entuzjastycznym odbiorem zarówno krytyków, jak i publiczności — otrzymała Certyfikat Świeżości w serwisie Rotten Tomatoes oraz znalazła się w zestawieniu Top 10 oryginalnych seriali według Nielsena. Tytuł chwalono jako „czystą dawkę adrenaliny” i „dynamiczny” thriller, który „nie pozwala oderwać się od ekranu i trzyma w napięciu do ostatniej minuty”, a kreacja Idrisa Elby została szczególnie wyróżniona za siłę i charyzmę. Teraz uwielbiany aktor wraca w drugim sezonie tej opowieści – zatytułowanej „Porwanie”.

Serial „W powietrzu” wraca! Ale z nowym tytułem

W „Porwaniu” pasażerowie berlińskiego metra stają się zakładnikami, a służby robią wszystko, by ocalić setki ludzi. Sam Nelson (Elba) ponownie znajduje się w centrum kryzysu, a jedna błędna decyzja może doprowadzić do katastrofy. Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

Drugi sezon ponownie gromadzi obsadę znaną z pierwszej serii, w tym nominowanego za tę rolę do Emmy Idrisa Elbę, Christine Adams, Maxa Beesleya i Archie Panjabi. Dołączają do nich m.in. Christian Näthe („Ballon”, „Soloalbum”, „Schule”), Clare-Hope Ashitey („Seven Seconds”, „Top Boy”, „Doctor Foster”), Lisa Vicari („Django”, „Dark”), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office”, „Detectorists”, „Empire of Light”), Karima McAdams („Dune: Prophecy”, „Deep State”, „Soulmates”) oraz Christiane Paul („Counterpart”, „FBI: International”, „Parlement”).

Ośmioodcinkowy serial zadebiutuje na Apple TV jednym odcinkiem, zatytułowanym „Signal”, w środę, 14 stycznia 2026 roku. Platforma udostępniła już jego zapowiedź:

„Dwa lata po uprowadzeniu lotu KA29, Sam Nelson zostaje wciągnięty w kolejną śmiertelnie niebezpieczną sytuację, która ma dla niego wyjątkowo osobisty wymiar”.

Kolejne odcinki „Porwania” będą emitowane co tydzień, aż do 4 marca 2026 roku.

Czytaj też:
3 hity na Netflix, 6 perełek na HBO Max. Co oglądać w weekend?Czytaj też:
25 seriali podobnych do „Niebo. Rok w piekle”. To warto obejrzeć, czekając na nowy odcinek

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl