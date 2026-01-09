Pamiętacie ten serial? Wraca pod zmienionym tytułem!

Od momentu globalnej premiery serial „W powietrzu” błyskawicznie zdobył popularność na Apple TV, stając się jednym z najchętniej oglądanych dramatów platformy. Produkcja spotkała się z entuzjastycznym odbiorem zarówno krytyków, jak i publiczności — otrzymała Certyfikat Świeżości w serwisie Rotten Tomatoes oraz znalazła się w zestawieniu Top 10 oryginalnych seriali według Nielsena. Tytuł chwalono jako „czystą dawkę adrenaliny” i „dynamiczny” thriller, który „nie pozwala oderwać się od ekranu i trzyma w napięciu do ostatniej minuty”, a kreacja Idrisa Elby została szczególnie wyróżniona za siłę i charyzmę. Teraz uwielbiany aktor wraca w drugim sezonie tej opowieści – zatytułowanej „Porwanie”.

Serial „W powietrzu” wraca! Ale z nowym tytułem

W „Porwaniu” pasażerowie berlińskiego metra stają się zakładnikami, a służby robią wszystko, by ocalić setki ludzi. Sam Nelson (Elba) ponownie znajduje się w centrum kryzysu, a jedna błędna decyzja może doprowadzić do katastrofy. Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

Drugi sezon ponownie gromadzi obsadę znaną z pierwszej serii, w tym nominowanego za tę rolę do Emmy Idrisa Elbę, Christine Adams, Maxa Beesleya i Archie Panjabi. Dołączają do nich m.in. Christian Näthe („Ballon”, „Soloalbum”, „Schule”), Clare-Hope Ashitey („Seven Seconds”, „Top Boy”, „Doctor Foster”), Lisa Vicari („Django”, „Dark”), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office”, „Detectorists”, „Empire of Light”), Karima McAdams („Dune: Prophecy”, „Deep State”, „Soulmates”) oraz Christiane Paul („Counterpart”, „FBI: International”, „Parlement”).

Ośmioodcinkowy serial zadebiutuje na Apple TV jednym odcinkiem, zatytułowanym „Signal”, w środę, 14 stycznia 2026 roku. Platforma udostępniła już jego zapowiedź:

„Dwa lata po uprowadzeniu lotu KA29, Sam Nelson zostaje wciągnięty w kolejną śmiertelnie niebezpieczną sytuację, która ma dla niego wyjątkowo osobisty wymiar”.

Kolejne odcinki „Porwania” będą emitowane co tydzień, aż do 4 marca 2026 roku.

