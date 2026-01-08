Serial „Wywiad z wampirem” jest tak dobry, jak film. Wpadł na popularną platformę

Nowa wersja „Wywiadu z wampirem” sięga po motywy doskonale znane z prozy Rice: nieśmiertelność, winę, pragnienie miłości i moralną ambiwalencję. Twórcy przenoszą jednak te wątki we współczesny kontekst, nadając im aktualny społeczny i psychologiczny wymiar. Wampiryzm nie jest tu wyłącznie źródłem grozy, lecz metaforą wyobcowania oraz ceny, jaką płaci się za przekroczenie granic ludzkiego doświadczenia.

Po sukcesie filmowej adaptacji z 1994 roku, zapamiętanej dzięki rolom Brada Pitta i Toma Cruise’a, serialowa wersja ponownie interpretuje znaną historię, kładąc większy nacisk na emocje bohaterów i złożoność relacji między nimi. Akcja rozgrywa się w Nowym Orleanie na początku XX wieku – mieście naznaczonym nierównościami społecznymi i rasowymi, które mają istotny wpływ na losy postaci.

Stara historia, nowe znaczenia. „Wywiad z wampirem” powraca jako serial

Głównym bohaterem jest Louis de Pointe du Lac, w którego wciela się Jacob Anderson. To jego opowieść poznaje widz, śledząc rozmowy z dziennikarzem Danielem Molloyem (Eric Bogosian). Louis wspomina moment, w którym spotyka charyzmatycznego i niebezpiecznego Lestata de Lioncourta (Sam Reid). Propozycja przemiany w wampira wydaje się dla Louisa szansą na wyrwanie się z ograniczeń narzuconych przez epokę, jednak szybko okazuje się, że nieśmiertelność wiąże się z dramatycznymi konsekwencjami. Sytuację komplikuje pojawienie się Claudii (Bailey Bass), młodej podopiecznej Lestata, której obecność prowadzi do narastającego konfliktu.

Serial spotkał się z bardzo dobrym odbiorem widzów i krytyków. Produkcja uzyskała wysokie oceny w serwisie Rotten Tomatoes, a adaptację Rolina Jonesa chwalono za odwagę interpretacyjną, spójny klimat i pogłębione portrety psychologiczne bohaterów. Nowy „Wywiad z wampirem” jest więc propozycją zarówno dla fanów twórczości Anne Rice, jak i dla odbiorców, którzy dopiero odkrywają ten mroczny, zmysłowy świat.

Pierwszy sezon serialu „Wywiad z wampirem” jest obecnie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+.

Czytaj też:

70+ najlepszych miniseriali wszech czasów. Polacy wybraliCzytaj też:

Nie uwierzycie, co wraca na Netflix. Tego nikt się nie spodziewał