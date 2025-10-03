Były gwiazdor „Barw szczęścia” poszukiwany przez Interpol. Skazany, wciąż na wolności

58-letni Bartłomiej Morawski, znany z ról w „Klanie”, „Barwach szczęścia”, serialach „Ojciec Mateusz”, „Kobiety Mafii” i „Na Wspólnej”, został objęty czerwoną notą Interpolu. To najwyższy poziom międzynarodowych poszukiwań, stosowany wobec najgroźniejszych przestępców.

Skazany za gwałt na 16-latce

Jeszcze niedawno Morawski aktywnie działał w internecie, kreując się na profesjonalnego fotografa i zapraszając nastolatki na sesje zdjęciowe. W czerwcu 2024 roku sąd skazał go prawomocnie na pięć lat więzienia za gwałt na 16-latce. To jednak nie wszystko. Prokuratura podejrzewa go o 14 innych przestępstw seksualnych.

Krótko po ogłoszeniu wyroku aktor zniknął. Do tej pory skutecznie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz jego wizerunek i dane osobowe trafiły na stronę Interpolu. Funkcjonariusze ostrzegają, że Morawski może posługiwać się fałszywymi dokumentami i apelują o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą doprowadzić do jego ujęcia.

„Intensywne czynności w kraju i za granicą”

Umieszczenie personaliów przestępcy na liście Interpolu ma pomóc w jego szybkim schwytaniu. Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, nie ma wątpliwości, że publikacje medialne odgrywają kluczową rolę.

– „Publikacje medialne często przekładają się na to, że do policjantów docierają różnego rodzaju informacje. Wszystkie są weryfikowane — część okazuje się przydatna, a część zupełnie nie. Dotyczy to nie tylko tej konkretnej osoby, ale ogólnie wszystkich poszukiwanych” – mówi w rozmowie z „Faktem” komisarz Agnieszka Żyłka.

Rzeczniczka podkreśla, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie. Ze względu na dobro śledztwa funkcjonariusze nie ujawniają szczegółów. – „Osoby poszukiwane także mają dostęp do internetu, oglądają wiadomości i czytają prasę. Nie możemy ich ostrzegać” – dodaje policjantka.

Ścigany na całym świecie

Policja nie wyklucza, że Bartłomiej Morawski może przebywać poza Polską. Dlatego właśnie Interpol wystawił czerwoną notę, dzięki której poszukiwania obejmują cały świat, a śledczy mogą współpracować ze służbami innych krajów.

Czy medialny rozgłos pomoże go ująć? Funkcjonariusze liczą, że dzięki nagłośnieniu sprawy do policji trafią sygnały, które doprowadzą do zatrzymania skazanego aktora.

Czytaj też:

Nie żyje Patricia Routledge. Niezapomniana Hiacynta z „Co ludzie powiedzą?”Czytaj też:

W TV Republika znów uderzenie w Agnieszkę Kaczorowską. Co tym razem?