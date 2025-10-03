Nie żyje Patricia Routledge. Niezapomniana Hiacynta z „Co ludzie powiedzą?”

W wieku 96 lat zmarła Patricia Routledge, aktorka, która na zawsze zapisała się w historii dzięki roli Hiacynty Bucket w kultowym sitcomie „Co ludzie powiedzą?”. Jej odejście oznacza symboliczny koniec pewnej epoki nie tylko w telewizji.

Patricia Routledge: gwiazda brytyjskiego sitcomu

Informację o śmierci artystki przekazał jej agent. „Z głębokim smutkiem potwierdzamy informację o śmierci damy Patricii Routledge, która zmarła spokojnie we śnie dziś rano, otoczona miłością” – napisano w oficjalnym oświadczeniu przekazanym agencji prasowej PA Media. Podkreślono także, że nawet w tak zaawansowanym wieku jej pasja do pracy i spotkań z publicznością nie gasła, a kolejne pokolenia widzów wciąż odkrywają ją dzięki jej rolom.

Największą popularność Routledge zdobyła jako Hiacynta Bukiet – nadęta gospodyni, obsesyjnie dbająca o prestiż i elegancję. Sama aktorka mówiła o niej z uśmiechem: „Ona jest absolutnym potworem, ale uwielbiałam ją grać”. Serial emitowany w latach 1990–1995 odniósł ogromny sukces nie tylko w Wielkiej Brytanii, lecz także na całym świecie. W 1996 roku, podczas jubileuszowej gali BBC, Patricia Routledge została uznana za najpopularniejszą aktorkę w kraju, a „Co ludzie powiedzą?” stało się jednym z największych sukcesów produkcyjnych stacji, sprzedanym do emisji ponad tysiąc razy.

Wszechstronny talent i bogata kariera

Choć to Hiacynta zapewniła jej nieśmiertelną sławę, Routledge miała na koncie znacznie więcej artystycznych osiągnięć. Karierę rozpoczynała w latach 50. na deskach teatrów. Występowała w londyńskim West Endzie, a później zdobyła uznanie w Stanach Zjednoczonych – w 1968 roku otrzymała nagrodę Tony Award za rolę w musicalu „Darling of the Day” na Broadwayu. W Royal Shakespeare Company wcielała się m.in. w postacie z „Ryszarda III” i „Henryka V”.

Lata 80. ugruntowały jej pozycję jako jednej z najważniejszych postaci brytyjskiej telewizji. Dwukrotnie była nominowana do nagrody BAFTA, a kolejnym hitem z jej udziałem stał się serial kryminalny BBC „Śledztwa Hetty Wainthropp” (1996–1998), gdzie zagrała starszą panią detektyw. Publiczność znała ją również z telewizyjnych monologów Alana Bennetta, w których pokazała zupełnie inne oblicze aktorskiego talentu.

W 2017 roku została uhonorowana przez królową Elżbietę II tytułem Damy Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego. Patricia Routledge na zawsze pozostanie ikoną brytyjskiej komedii i jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji. Dla milionów fanów na całym świecie pozostanie Hiacyntą Bukiet. Bohaterką, która bawiła do łez i której teksty wciąż cytowane są w domach na całym świecie.

Czytaj też:

Legenda rocka nie żyje. Współzałożyciel The Yardbirds miał polskie korzenieCzytaj też:

Jacek Wójcik nie żyje. Stacja TTV podała szczegóły pogrzebu