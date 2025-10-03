W TV Republika znów uderzenie w Agnieszkę Kaczorowską. Co tym razem?

Agnieszka Kaczorowska ponownie stała się obiektem komentarza na antenie TV Republika. Co z tego, że temat w ogóle jej nie dotyczył? Prowadząca bez wahania wykorzystała moment.

Burza po słowach Patyry o Kaczorowskiej

Uczestniczka „Tańca z Gwiazdami” i gwiazda „Klanu” od pewnego czasu jest „ulubienicą” tej stacji. Wielka medialna burza rozpoczęła się od wypowiedzi Rafała Patyry, który w jednym z wcześniejszych programów stwierdził na antenie: „Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też”. Po tych słowach Kaczorowska wystosowała przedsądowe wezwanie do TV Republika, jak i do samego dziennikarza. Wygląda jednak na to, że poważne kroki, jakie podjęła Agnieszka Kaczorowska, nie ostudziły zapału dziennikarzy względem aktorki.

Prowadząca nie wytrzymała. Znów o Kaczorowskiej w Republice

W wydaniu programu „Wstajemy!” z 3 października znalazł się segment „Piąteczek ploteczek”. Gościem była Natalia Rzeźniczak, która komentowała głośny rozwód Nicole Kidman i Keitha Urbana po 19 latach małżeństwa. „Jeżeli spekulowano już od czerwca, że tam jest kryzys, to ten kryzys mógł trwać dużo dłużej i Nicole myślała, że uda się poprawić to, co się popsuło, no ale niestety [...]. Być może w międzyczasie odkryła, że jest tam jakaś inna kobieta. [...] Nie wiemy też na pewno, jaki jest powód” — mówiła Rzeźniczak.

Wtedy niespodziewanie głos zabrała prowadząca Ilona Januszewska. „Aż się dziwię, że dzisiaj o Agnieszce Kaczorowskiej nie ma nic” — rzuciła z uśmiechem. Jej słowa szybko uciął drugi prowadzący, Mateusz Nowak, starając się wrócić do głównego wątku. „W każdym razie po 19 latach na pewno ciężko się rozstać. Mamy nadzieję, że może się jeszcze zejdą, bo nie życzymy żadnemu małżeństwu, żeby się rozpadało” — podsumował.

