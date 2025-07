Jak dziś wygląda gwiazda „M jak miłość”? Nazywają ją „boską syreną”

Małgorzata Pieczyńska telewidzom znana jest z kultowego serialu „M jak miłość”, ale to aktorka z bardzo bogatym dorobkiem zawodowym i bagażem doświadczeń życiowych. Nie zmienia to faktu, że dziś 65-letnia artystka wciąż wygląda jak „boska syrena”. Ostatnio zdradziła nawet sekret swojej figury i formy.

Gwiazda nie tylko „M jak miłość”

Małgorzata Pieczyńska to uznana polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, której debiut teatralny przypadł na rok 1983. Wystąpiła wówczas na scenie Teatru Powszechnego w sztuce „Mefisto” Klausa Manna. W swojej karierze zagrała w wielu znanych polskich produkcjach filmowych i serialowych, m.in. w „Ekstradycji”, „13 posterunku”, „Kryminalnych”, „Quo vadis”, „Piłkarskim pokerze”, czy „Pensjonacie pod Różą”. Pod koniec lat 80. wyjechała do Szwecji, ale wciąż regularnie pojawia się w polskich filmach i serialach. W „M jak miłość” Pieczyńska gra Aleksandrę – silną i wspierającą matkę Olka (Maurycy Popiel). Jej postać wprowadza do serialu ciepło, empatię i odrobinę romantycznego napięcia dzięki relacji z Erwinem (Andrzej Dopierała).

Małgorzata Pieczyńska rozgrzewa internet. „Marzę o takiej figurze!”

Pomimo upływu lat aktorka wciąż zachwyca formą i urodą. Jej ostatnia wakacyjna fotografia wręcz rozgrzała internet do czerwoności. 65-letnia aktorka zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje w jednoczęściowym stroju kąpielowym. Skromny kostium z długim rękawem nie był jednak w stanie przesłonić spręzystej sylwetki i długich, zgrabnych nóg Pieczyńskiej. Jej figura momentalnie przyciągnęła uwagę. Pod zdjęciem zaroiło się od komplementów.

„Nie mogę wyjść z podziwu”, „Wygląda Pani cudnie”, „Jest Pani przeboska”, „Wow… figurka jak się patrzy”, „Moje marzenie to mieć taką figurę”, „Wow, piękna kobieta, cudna figura”, „Marzę o takiej figurze!”, „Boska syrena” – to tylko niektóre z wielu komentarzy pełnych zachwytu, jakie pojawiły się pod zdjęciem.

Gwiazda zdradziła sekret formy

Jedna z fanek zadała wprost pytanie, które zapewne nurtuje wiele osób: jak osiągnąć taką formę? Pieczyńska bez wahania odpowiedziała. „Rano sporo pływam, potem joga, następnie super zdrowe jedzenie i uśmiech na maszt!” – napisała żartobliwie i z klasą.

Aktorka od lat promuje zdrowy tryb życia. Jest wegetarianką, uprawia jogę, interesuje się akrobatyką, tańcem i jazdą konną. Choć dzieli życie między Polskę i Szwecję, zawsze znajduje czas na pasje i dbanie o siebie. Jak widać, jej energia i figura to nie efekt niezliczonych operacji plastycznych, jak to bywa w przypadku wielu gwiazd, a zdrowego stylu życia i żelaznej konsekwencji.

