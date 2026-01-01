Burza uczuć w 2025 roku. Romanse, śluby i głośne rozstania

Rok 2025 w show-biznesie upłynął pod znakiem skrajnych emocji. Były wystawne śluby, medialne deklaracje miłości i zdjęcia znad ołtarza, ale też gorzkie komunikaty o rozstaniach publikowane zazwyczaj pod osłoną nocy.

Burzliwe i kruche życie gwiazd

W polskim show-biznesie 2025 rok to był prawdziwy rollercoaster uczuć. Z jednej strony uwagę mediów przyciągały huczne ceremonie jak, chociażby ślub Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim, z drugiej – kolejne informacje o zakończonych relacjach. Rozstanie Marianny Schreiber i Piotra Korczarowskiego czy decyzja — kolejna już — Sandry Kubickiej o zakończeniu małżeństwa z Aleksandrem Baronem pokazały, jak krucha potrafi być miłość celebrytów. Równie intensywne emocje towarzyszyły wydarzeniom w światowym show-biznesie. Zakończenie małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana było jednym z najgłośniejszych zagranicznych tematów roku.

W tym roku gwiazdy żegnały się nie tylko ze związkami, ale i z pracą, np. przy niezwykle popularnym programie, a nawet z kolegami, jak to miało miejsce w przypadku rozłamu w kultowym zespole T.Love. Tradycyjnie też miłosnych uniesień i dramatów dostarczały telewizyjne programy dla singli, jak „Rolnik szuka żony”, czy „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Oto wzloty oraz bolesne upadki, które najsilniej zapisały się w kronice show-biznesu 2025 roku.

„Rolnik szuka żony”



12. odsłona programu „Rolnik szuka żony” zakończyła się finałem, który bardzo długo był komentowany przez widzów. Roland po miesiącach nagrań wyszedł z programu samotny, choć aż trzy kandydatki walczyły o jego uwagę. Bolesny finał przeżyli też Krzysztof i Agnieszka. Byli jedną z najlepiej rokujących par tej edycji, ale przed kamerami przyznali, że związek się rozpadł. Agnieszka tłumaczyła, że nie poczuła „iskry”, a częścią problemu była tego, że „są kamery”.

Nie wszyscy wyszli z finału ze złamanymi sercami. Pierwszymi naprawdę zakochanymi okazali się Arek i Julia. Silną więź stworzyli też Weronika i Gabryś. Z kolei Basia i Mateusz przyznali, że choć ich relacja dopiero nabiera kształtu, dają sobie czas i chcą powalczyć o wspólną przyszłość.



„Ślub od pierwszego wejrzenia”



W finale programu Karolina i Maciej ogłosili, że zostają razem i chcą budować relację bez telewizyjnego zaplecza. Miesiąc po eksperymencie rzeczywiście próbowali stworzyć prawdziwy związek, stawiając na bliskość i przyjacielską więź. W końcu ujawnili, że zdecydowali o rozstaniu.

Druga z finałowych par – Kasia Zawidzka i Maciej Walkowiak – również zapewniała w programie, że chce kontynuować relację po zakończeniu eksperymentu. Widzowie widzieli zgrany duet, który deklarował dalsze poznawanie się już poza kamerami. Po emisji finału Kasia zdradziła, że ich związek nie przetrwał. „Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, więc czeka nas rozwód” – powiedziała wprost.



Katarzyna Zillmann



Olimpijka rozstała się z partnerką, Julią Walczak, a w tle znowu ten „Taniec z Gwiazdami”. Spekulowano, że powodem rozstania miały być gorące zdjęcia i nagrania, wykonane po finale show, które wywołały burzliwą dyskusję w mediach. Wyglądało, że Katarzyna doskonale się wówczas bawiła ze swoją partnerką z parkietu, Janją Lesar. Pod koniec roku już wprost plotkowano, że obie panie połączył romans.



Kaja i Krystian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”



Widzowie, którzy śledzili relację Kai Tokarskiej i Krystiana Plaka, nie spodziewali się spektakularnego happy endu i oczywiście się go nie doczekali. Oboje uznali, że ich małżeństwo nie ma przyszłości. W finale padły gorzkie słowa i wzajemne pretensje, a relację podsumowano bez ogródek jako „jedną wielką lipę”. Po ostatecznej decyzji zerwali ze sobą kontakt. — „Nie miałem kontaktu z Kają od momentu pożegnania się w dniu decyzji” — przyznał Krystian. — „Jakby chciał, to by się odezwał. Ja jakbym chciała, to też bym się odezwała” — odpowiedziała Kaja.



Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska



Agnieszka Kaczorowska niemal przez cały rok gościła na nagłówkach plotkarskich magazynów. Trzeba przyznać, że sporo się działo w jej życiu: rozstanie z mężem, Maciejem Pelą, podejrzenia gorącego romansu z partnerem z „Tańca z Gwiazdami", aktorem Marcinem Rogacewiczem, przypieczętowane gorącymi uściskami i pocałunkami na oczach widzów, a w końcu medialna wojna z prezenterem Telewizji Republika, Rafałem Patyrą. Zaczęło się od tekstu, który Patyra rzucił na wizji: „Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też”, no i się zaczęło. Finału na razie brak, choć mówi się o podjęciu kroków prawnych. Przy okazji Agnieszka rozstała się także z „Tańcem z Gwiazdami",, w którym przez lata była jedną z najpopularniejszych tancerek.



Ewa Kasprzyk



Aktorka i jurorka „Tańca z Gwiazdami” potwierdziła rozstanie z Michałem Kozerskim. Kasprzyk i Kozerski poznali się w 2016 roku podczas wakacji w Turcji. Wkrótce później aktorka zakończyła swoje małżeństwo i rozpoczęła z nowym partnerem wspólne życie. Chętnie razem występowali przed kamerami. Pojawili się w programie „Power Couple” w 2021 roku, a następnie w „Para do gara. Ona mówi, on gotuje” w 2023 roku. Przez długi czas para sprawiała wrażenie stabilnego związku, jednak od miesięcy w mediach krążyły doniesienia o ich rozstaniu. W końcu Kasprzyk ucięła spekulacje, przyznając, że znów jest singielką. „Jestem do wzięcia!” - stwierdziła wprost.



Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski



W kwietniu 2025 roku, po rozstaniu z Przemysławem Czarneckim, byłym posłem PiS, celebrytka potwierdziła nowy związek z Piotrem Korczarowskim, politykiem związanym z Konfederacją Korony Polskiej. Rozstała się z nim pod koniec listopada. Jeszcze miesiąc wcześniej celebrytka mówiła o ślubnych planach. Po rozstaniu zaczęła zasypywać media społecznościowe wpisami m.in. na temat relacji damsko-męskich.



T.Love



Muniek Staszczyk „wziął rozwód” ze swoimi kolegami z kapeli. Najpierw pozbył się z zespołu gitarzysty Jana Benedeka, a potem wyrzucił perkusistę Sidneya Polaka. Ten ostatni był podobno w szoku, bo nic nie zapowiadało rozstania, o których dowiedział się zresztą z SMS-a. Tymczasem lider T.Love tłumaczył, że były to decyzje „przemyślane, bolesne i konieczne”. „Miałem bardzo trudny wybór — albo zespół, albo Sidney. Wybrałem zespół” — powiedział wprost Muniek.



Ilona Wrońska i Leszek Lichota



Byli jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Aktorzy przez lata tworzyli rodzinę, która budziła podziw zarówno zawodowymi sukcesami, jak i życiem prywatnym. Teraz ich drogi się rozeszły. Rozstanie oficjalnie potwierdziła Ilona Wrońska, aktorka nie rozwinęła tematu. „Od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą” – napisali jedynie w mediach społecznościowych, nie pozostawiając złudzeń co do swojej relacji. Choć w życiu prywatnym nie są już razem, zawodowo wciąż działają ramię w ramię. Wrońska i Lichota nadal prowadzą też wspólnie biznes – glamping, który przez lata rozwijali. „Nie mieszkamy razem, ale nadal razem pracujemy” – podkreślili w oświadczeniu. Para nie zdradziła powodów rozstania.



Nicole Kidman i Keith Urban



Nicole Kidman i Keith Urban po 19 latach małżeństwa zdecydowali się rozstać. Kidman (58 l.) i Urban (57 l.) poznali się w 2005 roku podczas gali G’Day USA w Los Angeles. Rok później ogłosili zaręczyny, a w czerwcu 2006 roku wzięli ślub w Sydney. Doczekali się dwóch córek — dziś 17-letniej Sunday Rose i 14-letniej Faith Margaret. Ich małżeństwo nie zawsze było usłane różami. Już na początku wspólnej drogi Kidman interweniowała, by pomóc mężowi zmierzyć się z problemem alkoholowym. To właśnie wtedy Urban trafił na odwyk. Potem w wywiadach muzyk wielokrotnie podkreślał, że to właśnie żona odegrała kluczową rolę w jego powrocie do zdrowia.



Marcela Leszczak i Michał Koterski



Marcela Leszczak i Michał Koterski rozstali się na dobre. Związek Leszczak i Koterskiego od lat przypominał sinusoidę. Para poznana w sylwestrową noc 2016/2017 bardzo szybko się zaręczyła i wkrótce powitała na świecie syna Fryderyka. Choć wielokrotnie próbowali ratować swoją relację – nawet uczestnicząc w terapii dla par – kolejne rozstania i powroty nieodmiennie kończyły się rozczarowaniem. W 2024 roku, ku zaskoczeniu fanów, wzięli cichy ślub na Florydzie. Wydawało się wtedy, że to przełom i początek nowego etapu. Niestety, problemy powróciły, a o rozwodzie miały podobno przesądzić kłótnie i brak porozumienia.



Bogna Sworowska i Rafał Olbiński



Była Miss, bizneswoman i wybitny plakacista, malarz i grafik nie są już razem. Bogna Sworowska i starszy od niej o 25 lat Rafał Olbiński po ponad dekadzie związku podjęli decyzję o rozstaniu. 58-letnia II Wicemiss Polonia i 82-letni malarz przez lata uchodzili za jedną z najbardziej nietypowych par w show-biznesie. Choć nie mieszkali razem, wielokrotnie podkreślali, że łączy ich dojrzałe uczucie. Teraz każde idzie swoją drogą. Sworowska zdradziła, że decyzja była przemyślana, a oboje doszli do wniosku, że lepiej odnajdą się w przyjacielskiej relacji. Jak twierdzi, rozstanie przebiegło w zgodzie i bez dramatów.



Natasza Urbańska



Przez dwie edycje zasiadała w fotelu jurorki i trenerki w „The Voice Kids”. Kiedy, odeszła, fani piosenkarki i tancerki nie kryli żalu. Potem okazało się, że nie była to jej decyzja. Urbańska wyznała, że nie poinformowano jej nawet o powodach decyzji. Po fakcie otrzymała jedynie suchą wiadomość od produkcji, że nie weźmie udziału w kolejnej edycji. „Już później przyszła informacja, że mnie nie ma w »Voicach«. To nie była moja decyzja. Nawet nie wiem, czyj to był pomysł. Dostałam tylko suchą informację od produkcji, że nie będę w kolejnej edycji i że oni sami nie rozumieją tej decyzji. To było przed finałem. Cała moja radość...” – opowiadała z żalem.



Sandra Kubicka i Baron



Wydawało się, że po miesiącach napięć Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron odbudowują wspólne życie. Zdjęcia, wspólne wyjścia, deklaracje wsparcia w trudnych chwilach. Tymczasem na początku grudnia gruchnęła wiadomość: znowu się rozwodzą. Kubicka i Baron powiedzieli sobie „tak” w kwietniu 2024 roku, a już w maju świętowali narodziny syna. Przez chwilę wszystko wyglądało jak z idealnego obrazu rodzinnego. W marcu 2025 roku zaledwie miesiąc przed pierwszą rocznicą ślubu modelka ujawniła jednak, że już pod koniec 2024 roku zdecydowała się na rozwód i wniosła pozew. Pozew miał jednak zostać wycofany. Listopad przyniósł kolejny, przełomowy zwrot. Do sądu znów wpłynął pozew rozwodowy w sprawie małżeństwa celebrytów. „Powódką jest pani Sandra Kubicka. Pozew wpłynął 28 listopada 2025 roku i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy” – miał się dowiedzieć w sądzie Pudelek.



Katarzyna Cichopek



Byłym gwiazdom TVP, a obecnie Polsatu („halo tu Polsat”) się udało. Nie dość, że znaleźli miłość, to jeszcze przypieczętowali ją pod koniec października głośnym ślubem. Uroczystość odbyła się w hotelu położonym w uroczym miejscu pośród lasów, jezior i łąk, a w mediach aż huczało od plotek o czteropiętrowym torcie, zjawiskowych kreacjach panny młodej i oryginalnych poprawinach w bagiennej scenerii bagien, czy plejadzie gwiazd wśród zaproszonych gości.



Romski Viki Gabor



18-letnia gwiazdka muzyki wzięła ślub w tradycji romskiej, wywołując spore zamieszanie. Po spekulacjach, czy taka ceremonia jest ważna w świetle polskiego prawa, wokalistka zabrała głos. „Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy” - napisała w mediach społecznościowych, ucinając spekulacje.Czytaj też:

Nowy film z Tomem Cruisem już w sieci. Polacy – oglądajcie!Czytaj też:

Same perełki od HBO Max do końca grudnia! Nowy film z DiCaprio i polskie seriale to dopiero początek