Tak wygląda córka jednej z najpiękniejszych kobiet świata. Idzie na Yale

Honor Marie Warren, 17-letnia córka aktorki i producenta Casha Warrena, jesienią rozpocznie studia na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni świata. Informacja o jej przyjęciu na uniwersytet z Ivy League szybko obiegła media społecznościowe i zwróciła uwagę fanów znanej rodziny.

Córka Jessiki Alby w Ivy League

Jak podano, Honor będzie studiować na Uniwersytecie Yale w New Haven w stanie Connecticut. To szczególne miejsce dla rodziny, ponieważ właśnie tam wykształcenie zdobywał jej ojciec, dziś 46-letni Cash Warren. Decyzja oznacza dla nastolatki wyjazd wiele kilometrów od domu w Los Angeles i rozpoczęcie samodzielnego życia na Wschodnim Wybrzeżu.

Radosną nowinę ogłoszono na profilu szkoły średniej, do której uczęszcza Honor. „Honor zmierza na Uniwersytet Yale! Jesteśmy bardzo dumni z Honoru i wysłanie jej jest HONOREM. Go Bulldogs” — napisano w podpisie pod postem. Do wpisu dołączono także archiwalne zdjęcie Honor z dzieciństwa.

Koszt prestiżowej edukacji. Niemały!

Z opublikowanych informacji wynika, że Honor zamierza studiować język angielski oraz film. Yale od lat przyciąga młodych ludzi marzących o karierze w kulturze, mediach i sztuce. Roczny koszt studiów licencjackich, obejmujący czesne, zakwaterowanie i wyżywienie, wynosi obecnie 90 550 dolarów.

W gronie absolwentów Yale znajduje się wiele znanych nazwisk ze świata filmu i mediów, w tym Meryl Streep, Jodie Foster, Jennifer Connelly, David Duchovny, Anderson Cooper, Edward Norton oraz Angela Bassett.

Na wieść o sukcesie starszej siostry zareagowała także młodsza Haven, która w komentarzu pod postem zamieściła serię emoji niebieskiego serca, okazując w ten sposób swoje wsparcie. Honor i Haven mają jeszcze młodszego brata, siedmioletniego Hayesa. Przyjęcie Honor do prestiżowej uczelni zbiegło się w czasie z niedawnymi rodzinnymi wspomnieniami, którymi Jessica Alba dzieliła się w sieci. Kilka tygodni wcześniej aktorka opublikowała zdjęcia z wakacji z okazji Święta Dziękczynienia, pokazując całą trójkę dzieci.

Jessica Alba o macierzyństwie i zmianach w życiu prywatnym

Na jednym z ujęć Alba pozowała z dziećmi przytulonymi nad oceanem, na innym pojawiła się w zielonym bikini, stojąc na plaży obok syna. Wśród zdjęć zamieściła również osobisty cytat o macierzyństwie: „Jeśli zapytasz mnie o moje dzieci, powiem ci, że to cały mój świat. Ale jeśli zapytasz mnie na głębszym poziomie, powiem ci, że to właśnie dzięki nim oddycham, dlatego walczę mocniej, kocham głębiej i marzę o czymś większym. Nie są tylko częścią mojego życia — są moim życiem. Są moimi największymi nauczycielami, moją najsilniejszą motywacją i najczystszym przypomnieniem tego, co naprawdę oznacza bezwarunkowa miłość”.

