Bił go w dzieciństwie, po latach to ujawnił. Michael Douglas przerywa milczenie

Michael Douglas odsłania kulisy swojego życia prywatnego i kariery. W książce „One Helluva Ride”, która trafiła na Zachodzie do sprzedaży 6 października, aktor wraca do skomplikowanej relacji z ojcem, Kirkiem Douglasem, opowiada o małżeńskich kryzysach i ujawnia szczegóły romansu z Kathleen Turner. Wspomina również o poważnej chorobie oraz zagrożeniach, z którymi miał się mierzyć w przeszłości. Niektóre z tych wyznań po raz pierwszy przedstawia publicznie.

Michael Douglas o ojcu. „Był twardy. Należał do pokolenia, które biło”

Michael Douglas przyznał, że prawdopodobnie nie zdecydowałby się na napisanie tak osobistych wspomnień, gdyby jego ojciec, legenda Hollywood Kirk Douglas, wciąż żył. Aktor zmarł 5 lutego 2020 roku. Dopiero po jego śmierci syn zdecydował się szerzej opowiedzieć o rodzinnych doświadczeniach, w tym o przemocy fizycznej, której doświadczał w dzieciństwie.

„Czułem się bardzo nieswojo, rozmawiając o jego wczesnych latach i przemocy fizycznej” – powiedział Michael Douglas w rozmowie z Associated Press.

Następnie wyjaśnił, że jego ojciec należał do pokolenia, w którym stosowanie kar cielesnych nie było niczym niezwykłym. „Należał do pokolenia, które biło; moja matka używała szczotki do włosów. Był twardy. To był również jeden z powodów, dla których zajęło nam trochę czasu, zanim się oswoiliśmy, dorastając i mu wybaczając” – wyznał.

W książce „One Helluva Ride” aktor wraca również do trudności związanych z budowaniem własnej pozycji zawodowej. Sława Kirka Douglasa sprawiała, że jego syn przez lata próbował uwolnić się od łatki potomka hollywoodzkiej gwiazdy.

„Zmienność nastrojów taty trzymała nas w napięciu” – napisał Michael w książce, jak wynika z fragmentu opublikowanego przez „Los Angeles Times”.

Jednym z najważniejszych momentów w jego karierze była praca nad filmem „Lot nad kukułczym gniazdem”. Kirk Douglas od dawna marzył o zagraniu Randle'a McMurphy'ego, ale Michael musiał mu przekazać, że jest już za stary do tej roli. Ostatecznie angaż otrzymał Jack Nicholson, który za swoją kreację zdobył Oscara. Sukces produkcji pomógł Michaelowi ugruntować pozycję producenta, choć, jak przyznał, wyjście z cienia ojca pozostawało dla niego wyzwaniem przez wiele lat.

Romans z Kathleen Turner. Aktor ujawnił, co działo się za kulisami

Jednym z najbardziej sensacyjnych wątków wspomnień jest wyznanie dotyczące Kathleen Turner. Michael Douglas twierdzi, że podczas pracy nad filmem „Miłość, szmaragd i krokodyl” z 1984 roku połączył ich romans. Przez ponad cztery dekady oboje zaprzeczali, że ich relacja wykraczała poza zawodową współpracę.

Aktor zdecydował się opisać tę historię za zgodą Turner. We wspomnieniach nie ukrywa fascynacji koleżanką z planu. „Kathleen była inteligentna, zabawna i zaj****ta, a jej głęboki, zmysłowy głos stał się jej znakiem rozpoznawczym. Od razu ją polubiłem i od razu poczuliśmy się do siebie przyciągnięci” – napisał.

Douglas wyjaśnił, że w tamtym okresie jego małżeństwo z Diandrą Douglas przechodziło poważny kryzys. Jak przyznał, oboje mieli pozamałżeńskie relacje, a żona oczekiwała od niego zmian, których nie potrafił zaakceptować. „W domu było źle. Oboje z Diandrą mieliśmy romanse pozamałżeńskie” – wyznał.

Aktor wspominał, że chemia między nim a Turner była tak silna, iż widzowie od lat podejrzewali ich o związek. Oboje jednak konsekwentnie zaprzeczali tym pogłoskom podczas promocji kolejnych wspólnych filmów, w tym „Klejnotu Nilu” i „Wojny państwa Rose”, a także wiele lat później, przy okazji serialu „Metoda Kominsky'ego”.

„Oficjalna wersja wydarzeń wyglądała następująco: Tak, przyznaliśmy się, była między nami niesamowita chemia. Tak, oboje, jak powiedziała Kathleen, byliśmy „strasznymi flirciarzamii” i tak, oboje byliśmy kuszeni, ale do niczego między nami nie doszło. To było kłamstwo” – przyznał Douglas.

Opisał też, jak ich znajomość stopniowo przerodziła się w romans. Po długich dniach zdjęciowych spędzali czas razem, a gdy pozostali członkowie ekipy szli spać, aktor zakradał się do pokoju hotelowego Turner.

„Kathleen i ja nigdy nie mieliśmy trudnych chwil” – napisał. „Najpierw odnaleźliśmy się jako przyjaciele, potem jako współpracownicy, a w końcu jako kochankowie. Po wyczerpującym dniu zdjęć w dżungli wychodziliśmy na kolację albo wychodziliśmy z ekipą, a potem, gdy wszyscy już spali, wkradałem się do jej pokoju hotelowego”.

Według Douglasa o romansie nie wiedzieli nawet reżyser Robert Zemeckis i Danny DeVito. Sytuacja zmieniła się, gdy na planie pojawiła się Diandra wraz z synem Cameronem. Żona aktora miała wówczas porozmawiać z Turner i przypomnieć jej, że wciąż pozostaje z Douglasem w związku małżeńskim. To wydarzenie miało wpłynąć na zakończenie romansu. Michael wrócił wówczas do Diandry.

Michael Douglas i Sharon Stone. Plotki przesłoniły prawdziwy związek

We wspomnieniach aktor odniósł się także do spekulacji dotyczących jego relacji z Sharon Stone, które pojawiły się podczas pracy nad filmem „Nagi instynkt”.

Jak twierdzi Douglas, zainteresowanie mediów domniemanym romansem z ekranową partnerką odwracało uwagę od jego rzeczywistego związku z Jeanne Tripplehorn. Aktor przyznał również, że podczas realizacji filmu toczył napiętą walkę o wpływy z reżyserem Paulem Verhoevenem.

„Byli tak skupieni na możliwym związku między Sharon i mną, że przegapili prawdziwy związek między mną a Jeanne” – napisał.

Małżeństwo z Catherine Zeta-Jones. Wspomniał o rozstaniu

W książce Michael Douglas wraca również do związku z Catherine Zeta-Jones, z którą założył rodzinę. Jak podkreślił, poznanie aktorki zmieniło jego życie. „Od chwili, gdy poznałem Catherine i założyliśmy naszą rodzinę, stałem się innym człowiekiem” – napisał.

Ich małżeństwo nie uniknęło jednak kryzysu. W sierpniu 2013 roku para na krótko się rozstała. Douglas przyznał, że przez cały ten okres wierzył w możliwość pojednania. „Nigdy nie straciłem nadziei, że się pojednamy” – wyznał.

W listopadzie 2013 roku pojawiły się informacje, że małżonkowie odbudowali relację. Od kwietnia 2014 roku ponownie zaczęli wspólnie pokazywać się publicznie.

Michael Douglas opisał groźby. „Ktoś spróbuje cię dźgnąć igłą zarażoną wirusem HIV”

„One Helluva Ride” zawiera również wspomnienia dotyczące zagrożeń, z którymi aktor miał się zetknąć w trakcie kariery. Jedno z nich miało miejsce podczas ceremonii rozdania Oscarów w 1992 roku. Według relacji Douglasa służby ostrzegły go, że ktoś może próbować zaatakować go igłą zakażoną wirusem HIV.

„Mamy informację, że ktoś spróbuje cię dziś wieczorem dźgnąć igłą zarażoną wirusem HIV” – miały brzmieć słowa przekazane aktorowi przez funkcjonariuszy, jak wynika z fragmentu opublikowanego przez „Page Six”.

Douglas wspominał, że ostrzeżenie potraktowano poważnie. Mimo to wyszedł na scenę, by wręczyć Jodie Foster Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w „Milczeniu owiec”. Rozglądał się po publiczności, ale ostatecznie do ataku nie doszło.

„Wychodząc, rzuciłem szybkie spojrzenie na tłum, żeby upewnić się, że nikt nie spieszy się na scenę. Widziałem tylko oślepiające światła” – relacjonował.

Aktor napisał również, że dowiedział się o umieszczeniu swojego nazwiska na liście osób przeznaczonych do zabicia, powiązanej z grupą Death Angels. Organizacja ta była łączona z morderstwami grupy Zebra w San Francisco na początku lat 70. Według wspomnień zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że Douglas zaczął nosić kamizelkę kuloodporną i korzystał z ochrony tajnych funkcjonariuszy na planie.

Diagnoza raka w czwartym stadium. „Zastanawiałem się, czy moje szczęście się nie wyczerpało”

W autobiografii Michael Douglas wrócił także do choroby, która poważnie wpłynęła na jego życie. W 2010 roku zdiagnozowano u niego raka języka w czwartym stadium. Początkowo aktor informował publicznie, że choruje na raka gardła. „Zastanawiałem się, czy moje szczęście się nie wyczerpało” – wyznał we wspomnieniach.

W czasie leczenia wsparcie zapewniał mu Shane Salerno, współautor książki „One Helluva Ride”. Jak wynika z relacji aktora, towarzyszył mu w trudnym okresie walki z chorobą.

Michael Douglas i Rob Reiner. Połączyły ich problemy synów

Wśród osobistych historii znalazła się również opowieść o przyjaźni z Robem Reinerem. Obaj twórcy mieli znaleźć wspólny język, mierząc się z problemami swoich synów związanymi z narkotykami.

„Oboje mieliśmy synów z poważnymi problemami narkotykowymi i oboje czasami byliśmy u kresu sił” – zapisał Douglas. „To było dla nas bolesne wyznanie, ale wiem, że daliśmy sobie nawzajem odrobinę pocieszenia w trudnych chwilach”.

Wątek ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście informacji zawartych w dostarczonym materiale o Nicku Reinerze, synu Roba i Michele Singer Reiner. Według tych informacji mężczyzna przebywał w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji, oczekując na proces w sprawie zabójstwa rodziców w grudniu 2025 roku. Postawiono mu dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia oraz zarzut użycia niebezpiecznej i śmiercionośnej broni. Nick nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Wspomnienia Douglasa pokazują, że za wieloletnią karierą i sukcesami w Hollywood kryją się także rodzinne konflikty, trudne decyzje i osobiste kryzysy. Aktor zdecydował się opowiedzieć o nich szerzej w książce „One Helluva Ride”, odsłaniając kulisy swojego życia, które dotąd pozostawały poza zasięgiem publiczności.

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