Nowy kryminał z gwiazdą „Mindhuntera”. 6 odcinków i mroczna tajemnica Australii

Fani mrocznych kryminałów mogą mieć powód do zainteresowania. „Dustfall” to sześcioodcinkowy miniserial, który łączy śledztwo w sprawie brutalnego przestępstwa z atmosferą charakterystyczną dla noir, ale przenosi ją w zupełnie inne otoczenie.

„Dustfall” jak „Mindhunter”. O czym opowiada nowy serial kryminalny?

Zamiast deszczowych ulic i ponurych miejskich zaułków widzowie zobaczą skąpane w słońcu krajobrazy Australii. W jednej z głównych ról występuje Anna Torv, znana z serialu „Mindhunter”. Produkcja ma zadebiutować w australijskiej telewizji ABC w październiku 2026 roku, a na platformę Apple TV trafić w 2027 roku.

„Dustfall” powstał na podstawie powieści kryminalnej „The Unbelieved” z 2022 roku autorstwa Vikki Petraitis. W głównych rolach występują Anna Torv i Juliet Stevenson. Historia rozgrywa się w regionalnej Australii, gdzie doświadczona detektyw Antygona „Tig” Pollard prowadzi śledztwa kryminalne.

Jednym z głównych wątków fabuły jest dochodzenie dotyczące wstrząsającej napaści seksualnej. Twórcy zestawiają brutalną tematykę z pozornie idyllicznym krajobrazem, w którym intensywne słońce, kurz i upał tworzą atmosferę daleką od klasycznych kryminałów noir.

Skojarzenia z „Mindhunterem” wynikają przede wszystkim z kryminalnego charakteru opowieści i udziału Anny Torv, która w popularnym serialu wcielała się w psycholożkę Wendy Carr. „Dustfall” ma jednak rozwijać własną tożsamość, wykorzystując konwencję, która rzadziej pojawia się w telewizyjnych thrillerach.

Czym jest tropikalne noir? „Dustfall” odchodzi od klasycznych kryminałów

Najbardziej charakterystycznym elementem „Dustfall” jest wykorzystanie konwencji określanej jako tropic noir, czyli tropikalne noir. Klasyczne produkcje noir kojarzą się przede wszystkim z mrocznymi ulicami, deszczem, chłodną kolorystyką i atmosferą moralnego rozkładu. W tropikalnej odmianie tego nurtu podobne tematy zostają przeniesione do gorącego, słonecznego otoczenia.

Kontrast między pięknem krajobrazu a przemocą ukrytą pod jego powierzchnią ma istotne znaczenie dla atmosfery opowieści. Zamiast budować napięcie wyłącznie za pomocą ciemności i ponurej scenografii, twórcy wykorzystują upał, kurz oraz pozornie spokojne otoczenie.

„Dustfall” został oficjalnie zapowiedziany właśnie jako thriller w konwencji tropikalnego noir. Akcja serialu rozgrywa się na australijskim Złotym Wybrzeżu, gdzie realizowano również zdjęcia.

Historia detektyw Tig Pollard ma przy tym wymiar wykraczający poza samo poszukiwanie sprawcy. Bohaterka trafia na sprawę napaści seksualnej, która staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy jeden z kluczowych podejrzanych zostaje znaleziony martwy. Śledztwo zmusza ją również do konfrontacji z sekretami z własnej młodości.

„Dustfall” na Apple TV. Kiedy premiera?

Sześcioodcinkowy serial zadebiutował w australijskiej telewizji ABC 11 października 2026 roku. Wszystkie odcinki udostępniono również w serwisie ABC iview. Apple TV nabyło prawa do międzynarodowej dystrybucji produkcji, a premierę na platformie zaplanowano na 2027 rok. Nie należy więc mylić australijskiej daty debiutu z terminem udostępnienia serialu w Apple TV.

Za adaptację powieści Vikki Petraitis odpowiada zespół scenarzystów, w którym znalazły się Dianne Taylor, Stuart Page, Belinda Chayko i Beatrix Christian. Wszystkie sześć odcinków wyreżyserowała Emma Freeman.

Obok Anny Torv i Juliet Stevenson w obsadzie znaleźli się między innymi Kate Box, Jay Ryan, Peter Fenton, Bert LaBonté i Ling Cooper Tang.

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