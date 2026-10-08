Jego produkcja pochłonęła 100 mln dolarów. Film właśnie wpadł na Prime Video

Kevinowi Costnerowi przypisuje się ogromne zasługi w kwestii ożywienia gatunku westernu w czasie, gdy wydawało się, że ten rozdział kina chyli się ku upadkowi. Starsi widzowie kojarzyć go mogą najbardziej z roli w kultowym filmie „Tańczący z wilkami” czy hitach „Silverado” oraz „Bezprawie”, młodsi głównie z roli Johna Duttona w uniwersum „Yellowstone” Taylora Sheridana. Dorobek aktora w tym gatunku sięga więc wielu dekad wstecz, jednak jego najnowszym wkładem w niego jest jego własny film „Horyzont. Rozdział 1”.

Film Kevina Costnera, który pochłonął miliony, jest na Prime Video

Costner wpadł na pomysł stworzenia tego epickiego westernu już w 1988 roku, jednak przez trzy dekady miał on tkwić w fazie przedprodukcyjnej. Realizację filmu oficjalnie potwierdzono w styczniu 2022 roku, z aktorem na stanowisku reżysera. Pierwotnie planowano jednoczesną realizację dwóch pierwszych części planowanej sagi składającej się z czterech filmów oraz ich premierę w serwisie HBO Max. Łączny budżet dwóch pierwszych części wyniósł – według doniesień – 100 milionów dolarów, z czego 38 milionów dolarów Costner sfinansował z własnej kieszeni.

Trwający 3-godziny tytuł został po raz pierwszy pokazany w maju 2024 roku na 77. Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie Kevin Costner po seansie otrzymał 7-minutową owację na stojąco. Zapowiadało się zatem, że mamy przed sobą świetny seans. Nastroje nieco zmieniły się po tym, jak w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje obrazu.

Produkcja spotkała się z mieszanymi opiniami krytyków i nie osiągnęła sukcesu kasowego, zarabiając na całym świecie zaledwie 38,8 miliona dolarów. Film powstawał równolegle z kontynuacją, „Rozdziału 2”, której światowa premiera odbyła się na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Choć premierę kinową zapowiadano na sierpień 2024 roku, do tej pory nie doszło do jej realizacji. Zdjęcia do trzeciej części rozpoczęto w maju 2024 roku, natomiast czwarta część znajduje się obecnie w fazie przygotowawczej.

Polscy widzowie o filmie Kevina Costnera: Bez przesady, całkiem dobrze się ogląda

Fabuła filmu „Horyzont. Rozdział 1” śledzi losy kilku postaci próbujących ułożyć sobie życie na terytoriach Środkowego Zachodu w czasie wojny secesyjnej. „Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi. W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki” – brzmi oficjalny opis filmu.

Oprócz Kevina Costnera w obsadzie produkcji pojawią się między innymi Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone czy Giovanni Ribisi.

Film być może nie zachwycił światowej publiczności, jednak część polskich widzów uważa go za bardzo dobre kino. „Bez przesady, całkiem dobrze się ogląda. To ma być amerykańska epopeja i w pierwszej części dopiero poznajemy ten świat i bohaterów. Nie rozumiem tej nagonki”; „Dobry western. Czekam na ciąg dalszy”; „Pozytywne zaskoczenie. Costner to całkiem sprawny reżyser. Historia mimo że 3 h nie nudzi”; „Romantyczne pejzaże, muzyka, sentymentalny ton, a nawet narracja (raczej panorama niż serial) przeniosły mnie w czasie”; „Trzygodzinne wprowadzenie do sagi, która jako całość może zyskać, więc i ta ocena pewnie się podniesie. Oby Costner nie odpuścił i dalej miał w nosie trendy” – można przeczytać w sekcji komentarzy pod filmem w serwisie Filmweb.

Jeżeli macie ochotę dać szansę tej produkcji, film „Horyzont. Rozdział 1” obejrzeć można obecnie w Polsce na Prime Video, Playerze i TVP VOD.

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