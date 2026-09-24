QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadr!

Wracamy do czasów, gdy na dobranoc czekało się na ulubioną wieczorynkę! Zobacz kadr i spróbuj rozpoznać bajkę, która przed laty przyciągała przed telewizory całe pokolenia.

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