QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadr!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadr!

Dodano: 
„Pszczółka Maja”
„Pszczółka Maja” Źródło: Nippon Animation Apollo-Film
Pamiętasz kultowe wieczorynki z czasów PRL-u? Sprawdź, ile z nich rozpoznasz po jednym kadrze!

Wracamy do czasów, gdy na dobranoc czekało się na ulubioną wieczorynkę! Zobacz kadr i spróbuj rozpoznać bajkę, która przed laty przyciągała przed telewizory całe pokolenia.

QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadr!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Pszczółka Maja
  • Dawno temu w trawie

Czytaj też:
Szybki quiz ortograficzny. „Byk” w piątym pytaniu niemal murowany Czytaj też:
Quiz ortograficzny niczym wyzwanie. Uwaga na „eliminatory”

Źródło: WPROST.pl