20 najlepszych filmów z Anthonym Hopkinsem i gdzie je obejrzycie. Wszyscy go kochamy

Anthony Hopkins bardzo wcześnie na etapie swojej kariery został nazwany aktorskim objawieniem. Często wraca w wywiadach do czasów swojej młodości – zwłaszcza do okresu, w którym w latach 70. zyskiwał sławę. Ocenia tamtego siebie z bezlitosną szczerością, przyznając, że nagłe pochwały oraz okrzyknięcie go „wschodzącą gwiazdą” całkowicie uderzyły mu do głowy. Otwarcie nazywa swoje młodsze wcielenie „dupkiem”, „idiotą” i „egoistycznym gburem”, który wpadał w złość z byle powodu, zanim nauczył się zachowywać równowagę wewnętrzną.

W 1992 roku otrzymał swojego pierwszego Oscara za film „Milczenie owiec”, w którym wcielił się w kultową postać Hannibala Lectera. Kolejną statuetką został uhonorowany w 2021 roku – za swoją główną rolę w filmie „Ojciec” u boku Olivii Colman. W sumie do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej nominowany był do tej pory sześciokrotnie – oprócz zdobytych statuetek także za „Okruchy dnia”, „Nixon”, „Amistad” i „Dwóch papieży”.

88-letni Anthony Hopkins wciąż gra w filmach. Tu go zobaczymy

Choć Anthony Hopkins ma już 88 lat, nie zamierza zwalniać tempa. Aktor wciąż pojawia się w nowych produkcjach, a na swoją premierę czekają kolejne interesujące projekty. W biograficznym dramacie „Maserati: The Brothers” wciela się w Lukę Antonellego, a w historycznym „The Species” ma zagrać samego Charlesa Darwina. Z kolei w „A Visit to Grandpa's”, inspirowanym twórczością walijskiego poety Dylana Thomasa, Hopkins występuje jako ekscentryczny dziadek prowadzący życie na walijskiej farmie. Wszystko to pokazuje, że nawet po dekadach kariery aktor wciąż chętnie podejmuje nowe wyzwania. Warto więc przypomnieć sobie jego najważniejsze role — od kreacji, które przyniosły mu Oscary, po mniej oczywiste, ale równie znakomite występy.

20 najlepszych ról Anthony'ego Hopkinsa. Perełki na platformach streamingowych

„Jedno życie”



Jest rok 1938, gdy młody Brytyjczyk Nicholas Winton podczas wizyty w Pradze odkrywa, że tysiące rodzin zbiegłych przed hitlerowcami z Niemiec i Austrii żyją tu w dramatycznych warunkach, często bez dachu nad głową i żywności. Niemiecka inwazja na Czechosłowację jest kwestią najbliższych tygodni, a wtedy los uchodźców będzie już przesądzony. Nicholas postanawia zrobić wszystko, co w jego mocy, by ocalić jak najwięcej potrzebujących. Wraz z grupą współpracowników organizuje transporty dzieci, które podążają z Pragi do Anglii w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Jak wiele istnień uda się ocalić zanim granice zostaną zamknięte? Po 50 latach Nicholas wciąż wraca wspomnieniami do tamtych dni, zadając sobie pytania o los ocalonych i obwiniając się za to, że nie udało mu się ocalić wszystkich. Tymczasem niepodziewanie los dopisuje poruszający epilog do tej historii.

(TVP VOD, Polsat Box Go, Player i Prime Video)



„Joe Black”



Brad Pitt („Siedem lat w Tybecie”) i nagrodzony Oscarem Anthony Hopkins („Milczenie owiec”, „Okruchy dnia”) odtwórcy głównych ról w filmie „Joe Black” zawierają niezwykłą dżentelmeńską umowę. Potężny i bogaty potentat William Parish (Hopkins) wiedzie pełne wygód i uporządkowane życie do czasu pojawienia się w jego domu gościa - Śmierci (Pitt) z niezwykłą propozycją; opóźni nieuchronny koniec Billa, a w zamian ten będzie jego nauczycielem i przewodnikiem w niecodziennej wyprawie po życiu. Niewinny, tajemniczy, czasami zabawny Joe (Pitt) poznaje zatem świat Billa. Kiedy niespodziewanie nawet dla siebie samego, Joe zakochuje się w pięknej córce Billa doświadcza miłości z jej często bolesnymi przejawami chce zmienić zasady umowy. Teraz Bill musi walczyć nie o swoją przyszłość ale o przyszłość tych, których najbardziej kocha. Jest to pełna ciepła, wzruszająca i chwytająca za serce historia skoncentrowana nie wokół ciemnych stron tematu śmierci ale jego przeciwieństw wszelkich aspektów afirmujących życie.

(Chili, Apple TV, Prime Video)



„Wichry namiętności”



Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.

(Prime Video, Polsat Box Go, Apple TV+)



„Dracula”



Rumuński książę, a w rzeczywistości wampir Vlad Dracula wyjeżdża do Londynu, gdzie mieszka kobieta przypominająca mu jego tragicznie utraconą ukochaną.

(Prime Video, Polsat Box Go, CanalVOD, Netflix)



„48 godzin”



Philip Calvert jest tajnym agentem marynarki. Wraz ze swoim pomocnikiem Hunslettem mają za zadanie dowiedzieć się kto ukradł miliony funtów w złotych sztabach niemal sprzed nosa brytyjskiego rządu. Śledztwo prowadzi ich początkowo do małego portu Hebridean, gdzie mają miejsce tajemnicze zniknięcia kutrów rybackich, jachtów i ludzi. Nawet zaproszenie do odwiedzin od niezwykle bogatego Sir Anthony Skourasa i jego pięknej żony Charlotte okazuje się być bardziej oszustwem i podstępem niż uprzejmością.

(CDA)



„Powrót do Howards End”



Właścicielka ziemskiego majątku, Ruth, zaprzyjaźnia się z młodą Margaret. Gdy umiera, posiadłość dziedziczy dziewczyna, co budzi sprzeciw męża zmarłej kobiety.



„Amistad”



Oparty na prawdziwej historii film jest kroniką przedstawiającą niewarygodną wyprawę grupy uwięzionych na statku La Amistad afrykańskich niewolników, którzy po przejęciu kontroli nad statkiem podejmuja próbę powrotu do swej ukochanej ojczyzny. Jednak, gdy statek zostaje przechwycony, pojmani więźniowie trafiają do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostają oskarżeni o morderstwo i osadzeni w więzieniu w oczekiwaniu na swoje przeznaczenie. Ekscytujaca walka o ich los, która przyciągnie uwagę całego społeczeństwa, postawi pod znakiem zapytania fundamenty amerykanskiego systemu sprawiedliwości. Ale dla mężczyzn i kobiet oskarżonych w tym procesie będzie to walka o podstawowe prawo każdego człowieka.

(Prime Video, Apple TV, Chili, Megogo)



„Charing Cross”



Amerykanka Helen, szukając rzadkich wydań książek, nawiązuje listowny kontakt z brytyjskim właścicielem antykwariatu, Frankiem. Po pewnym czasie między dwójką ludzi rodzi się przyjaźń.

(Prime Video, Apple TV)



„Maska Zorro”



Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.

(Prime Video, Apple TV)



„Słaby punkt”



Ambitny prokurator Willy Beachum prowadzi sprawę Teda Crawforda, który z zimną krwią zabił swoją żonę.

(Prime Video, Player, Megogo)



„Lekcja przetrwania”



Rywalizujący o kobietę mąż i kochanek znajdują się w tragicznym położeniu. By przeżyć, muszą współpracować.

(Disney+)



„Prawdziwa historia”



Nowozelandczyk, Burt Munro, marzy o tym, by swoim motocyklem wystartować w wyścigu na słonych torach Bonneville. Za ostatnie pieniądze udaje się do USA i zamierza pobić rekord prędkości.



„Picasso – twórca i niszczyciel”



Pablo Picasso poznaje młodziutką Françoise Gilot. Kobieta staje się towarzyszką jego życia.



„Cienista dolina”



C.S.Lewis, autor słynnych „Opowieści z Narnii” i amerykańska poetka Joy Gresham prowadzą ze sobą ożywioną korespondencję. Spotykają się osobiście, kiedy kobieta, po rozstaniu z mężem, przyjeżdża do Anglii.



„Dwóch papieży”



Spotkanie w 2012 roku przyszłego papieża Franciszka z ówczesnym papieżem Benedyktem XVI jest okazją do rozmowy między dwoma głęboko wierzącymi osobami, o skrajnie różnym podejściu do wiary.

(Netflix)



„Człowiek słoń”



Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany „człowiekiem słoniem”, jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.

(Canal+, Prime Video)



„Tytus Andronikus”



Zgodnie z tradycją powracający ze zwycięskiej wojny wódz rzymskich legionów musi złożyć w ofierze jednego z jeńców. Wybór pada na syna królowej Gotów.



„Okruchy dnia”



Zapracowany kamerdyner zatraca się w obowiązkach, nie znajdując czasu na życie prywatne. Po latach rozpoczyna poszukiwania kobiety, z którą niegdyś pracował.

(Netflix)



„Milczenie owiec”



Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary.

(Prime Video)



„Ojciec”



Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.

(Prime Video, CanalVOD) Czytaj też:

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