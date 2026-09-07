10 najpopularniejszych filmów teraz na Prime Video. Numer 1. na liście to polski tytuł!

Sprawdziliśmy, co teraz najchętniej oglądają widzowie Prime Video. Wśród filmowej topki znalazł się jeden polski film, który jeszcze do tego znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia! Ponadto na liście dwa filmy z Sydney Sweeney, nowość z Ryanem Goslingiem, która nie wypada z rankingu od kilku tygodni, najnowszy film na faktach z Russellem Crowem czy akcyjniak z Gal Gadot w głównej roli. Pełną lista tego, czego nie chcecie przegapić, znajdziecie poniżej.

10 najpopularniejszych filmów. Prime Video zaskakuje biblioteką

„Łowca czarownic”



Pięćset lat temu wybuchła wyniszczająca wojna między ludźmi, a zastępami czarownic pragnącymi pogrążyć Ziemię w chaosie. Dzięki męstwu i poświęceniu łowców czarownic udało się ochronić świat przed zagładą. Jeden z nich – Kaulder (Vin Diesel) uśmiercił ich Królową, która umierając rzuciła na niego klątwę nieśmiertelności. Dziś Kaulder wciąż błąka się po świecie poszukując renegatów, którym udaje się przedostać z mrocznych odmętów w świat ludzi. Jego jedynymi sprzymierzeńcami są proboszcz nowojorskiej świątyni oraz młoda czarownica o dobrym sercu Chloe. Ich pomoc może jednak nie wystarczyć, gdy okaże się, że światu grozi powrót Królowej, którą wskrzesić pragnie Belial – potężna, zbuntowana czarownica śniąca o panowaniu zła.



„Projekt Hail Mary”



Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.



„Reality”



Włosy ma spięte w niedbały kok, wzrok wlepiony w monitor. Żółte trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia Reality Winner (w tej roli gwiazda „Euforii” – Sydney Sweeney) jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy na kolejne dni, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie na Insta. W stresowych sytuacjach chroni się humorem. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom. Dziewczyna jest podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów. Ona jednak zdaje się przejmować bardziej swoim kotem i psem, których stresuje obecność obcych mężczyzn.



„Norymberga”



Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.



„W głąb lasu”



Dwaj bracia Tom i Benjamin udają się w podróż do Szwecji, gdzie mają spędzić wakacje ze swoim ojcem, z którym mają słaby kontakt odkąd rozwiódł się z ich matką. Toma wciąż prześladują przeczucia, że wydarzy się coś złego. Ojciec chłopców zachowuje się nieco dziwnie, nie może spać i twierdzi, że młodszy syn podobnie jak on ma zdolności do odczuwania niezwykłych rzeczy. Wkrótce przerażające wizje Toma zaczynają się urzeczywistniać...



„Ostatni wschód słońca”



Przewlekle chora Ry czuje się przytłoczona przez nadopiekuńczą matkę, do czas aż przeprowadzają się na Majorkę. Tam poznaje czarującego Juliána, który pomaga jej przeżyć przygodę. Pod koniec lata Ry staje przed trudnymi wyborami dotyczącymi swojej przyszłości.



„Pomoc domowa”



Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.



„Nie patrz w dół”



Dwie przyjaciółki postanawiają wspiąć się na jedną z najwyższych wież telewizyjnych w Ameryce. Dla Becky ma być to forma terapii po traumie, z kolei Hunter widzi w tym szansę na pozyskanie nowych obserwujących jej internetowego kanału. Wydaje się, że tak doświadczone sportsmenki bez trudu sprostają wyzwaniu, jednak jeden niewłaściwy krok omal nie kończy się tragedią. Gdy ciężko ranne zostają uwięzione 600 metrów nad ziemią, muszą znaleźć sposób by ściągnąć pomoc i przeżyć.



„Biegaczka”



Maia Marten (Gal Gadot), błyskotliwa, zaradna i wpływowa prawniczka zbudowała swoje życie na tym, że zawsze jest o krok przed innymi. Jako jedna z czołowych adwokatek londyńskiego świata prawniczego wydaje się mieć wszystko pod kontrolą. Podczas rutynowego porannego joggingu jeden telefon wywraca jej świat do góry nogami – jej syn zostaje porwany. Instrukcje, które otrzymuje, są proste i bezwzględne: ma się nie zatrzymywać, wykonywać każde polecenie tajemniczego rozmówcy i nikomu o niczym nie mówić. Jeśli przestanie biec, jej syn zginie. Zmuszona do desperackiego sprintu przez ulice Londynu i podporządkowania się serii złowrogich poleceń, Maia staje przed niewyobrażalnym pytaniem: jak daleko jest gotowa się posunąć, aby odzyskać swoje dziecko?



„Król dopalaczy”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i – niczym „Wilk z Wall Street” – z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy – to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem? Historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli. Czytaj też:

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