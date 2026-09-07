Netflix uderza z nowościami tygodnia! Cztery perełki się wybijają

Kryminał z Denzelem Washingtonem w głównej roli, nowy sezon serialu, który ma ocenę 8/10, hit sprzed lat z Bradem Pittem czy dwa premierowe serialowe thrillery. Sprawdźcie, co w tym tygodniu wpadnie do biblioteki Netfliksa.

Zatrzęsienie nowości na Netflix w tym tygodniu. Tu pełna lista premier

„Małe rzeczy”



Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

Premiera: 7/09/2026



„Stavros Halkias: Uncle Stav”



Stavros Halkias, świeżo upieczony wujek, powraca do Netflixa z drugim stand-upem, Uncle Stav. Z tym samym nieokiełznanym urokiem Stavros ma tym razem nieco więcej życiowej mądrości do przekazania, udowadniając, że można być jednocześnie niezłym łobuzem i wzorem do naśladowania. Stavros Halkias: Uncle Stav zadebiutuje 8 września 2026 roku – tylko w Netflixie.

Premiera: 8/09/2026



„DANG!”



„DANG!” to opowieść o bracie i siostrze, których zabawne i chaotyczne życie w Nowym Jorku zostaje zakłócone ziszczeniem się najgorszego koszmaru — wizytą ambitnej starszej siostry, która pragnie spędzić z nimi trochę czasu.

Premiera: 8/09/2026



„Fauda”, 5. sezon



Doron walczy ze swoimi demonami i nowymi wrogami, gdy dawny przyjaciel, który realizuje w Marsylii plan nieoficjalnej zemsty, wciąga go w groźną operację pod przykrywką.

Premiera: 8/09/2026



„Sportowe opowieści: Mr. T – Żal mi głupców”



Zanim pojawiły się złote łańcuchy, irokez i hollywoodzka sława z serialu „Drużyna A” i filmu „Rocky 3”, był Laurence Tureaud. Oto niezwykła historia Mr. T., jednego z najbardziej oryginalnych i cenionych przedstawicieli świata rozrywki.

Premiera: 8/09/2026



„Sposób na teściową”



Najbardziej seksowna synowa – Jennifer Lopez i najbardziej okrutna teściowa – Jane Fonda w doskonałej komedii romantycznej! Ten duet prowadzi niezwykle zabawną wojnę domową, w której panie rozstrzygną, która z nich obejmie dominującą pozycję.

Premiera: 8/09/2026



„Troja”



Od zarania dziejów ludzkość toczyła wojny. Czasem dla władzy, czasem dla chwały, czasem dla honoru... a czasem dla miłości. Brad Pitt w epickiej opowieści o namiętności, bohaterstwie, zdradzie i wojnie, przekazywanej z pokolenia na pokolenie od początków cywilizacji - opowieści o bitwie pod Troją. Tysiąc lat przed naszą erą trojański książę Parys porywa legendarną grecką piękność Helenę, królową Sparty, rozpoczynając wojnę prowadzoną przez bohaterów Achillesa i Hektora, która doprowadza do ruiny starożytny świat.

Premiera: 8/09/2026



„Małżeństwa i ich przekleństwa 3”

W nowym filmie Tylera Perry’ego zaprzyjaźnione pary spotykają się ponownie, gdy córka Marcusa i Angeli przygotowuje się do ślubu. Dawno się nie widzieli, ale szybko odkrywają, że choć wiele się zmieniło, to oni są wciąż są tacy sami. Patrząc na dorastające dzieci, które bardzo przypominają ich samych, zastanawiają się znowu nad swoimi małżeństwami… i ich celem.





Premiera: 9/09/2026



„Gdzie jest mój agent? – film”



Minęło pięć lat od zamknięcia agencji i Andréa jest wreszcie gotowa do wyreżyserowania swojego pierwszego filmu pełnometrażowego. Niestety odtwórca głównej roli odchodzi z projektu, a ona sama popada w niełaskę producenta, więc postanawia połączyć siły z Noémie — obecnie producentką programów reality — przekonana, że łatwo ją zmanipuluje. To jednak nie koniec jej problemów: całkowita zmiana obsady, katastrofy na planie zdjęciowym i batalia sądowa o opiekę nad córką zagrażają całemu przedsięwzięciu. Jeden po drugim, byli członkowie zespołu ASK dołączają do ekipy filmowej, a każdy z nich przychodzi z własną rolą, wybujałym ego i listą starych urazów — zupełnie nie podejrzewając, jak może skończyć się dla nich to spotkanie po latach.

Premiera: 10/09/2026



„Dziewczyna z osady”



Produkcja opowiada o utalentowanej wioślarce o imieniu Teagan Tao, której życie zmienia się po skandalu rodzinnym wymuszającym na niej przeprowadzkę.

Premiera: 10/09/2026



„Kłamstwo idealne”



Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.

Premiera: 10/09/2026



„Serce Anabel”



Pogrążona w śpiączce po ataku Anabel musi razem z Rafaelem, pielęgniarzem, który słyszy zmarłych, zawalczyć o swoje życie, zanim dopadną ją jej wrogowie.

Premiera: 11/09/2026 Czytaj też:

20+ filmów z „twistem”, jak „Szósty zmysł”. Tu je obejrzysz Czytaj też:

10 nowości od Netflix w tym tygodniu. Ale to ten kryminał rozbije bank