Książkowy bestseller zekranizowany. Wpada prosto na platformę

Fani romantycznych historii z nutą akademickiego świata mają powód, by zaznaczyć w kalendarzu 23 września. Tego dnia na Prime Video globalnie zadebiutuje ekranizacja bestsellerowej powieści Ali Hazelwood, która przez długi czas cieszyła się ogromną popularnością wśród czytelników. Platforma pokazała właśnie oficjalny zwiastun produkcji, w której główne role zagrają Lili Reinhart i Tom Bateman.

Książkowy bestseller trafia do sieci w filmowej odsłonie. W obsadzie znane twarze

Historia skupia się na Olive – błyskotliwej doktorantce, dla której naukowa kariera jest zdecydowanie ważniejsza niż romantyczne komplikacje. Dziewczyna próbuje skupić się na swojej przyszłości w świecie akademickim, ale życie szybko udowadnia jej, że nie wszystkie zmienne da się kontrolować. Szczególnie gdy w grę wchodzą uczucia, przyjaźń i… pewien wyjątkowo onieśmielający profesor.

Problem zaczyna się niewinnie. Najlepsza przyjaciółka Olive, Ahn, zakochuje się w Jeremym – chłopaku, który od pewnego czasu podoba się również Olive. Chcąc przekonać przyjaciółkę, że nie zamierza komplikować jej szczęścia, bohaterka wykonuje dość desperacki ruch. W jednej chwili całuje Adama Carlsena, profesora cieszącego się opinią człowieka wymagającego, chłodnego i budzącego respekt. Z pozoru sytuacja wydaje się absurdalna, ale właśnie wtedy pojawia się pomysł, który może całkowicie zmienić życie Olive.

Pocałunek przeradza się bowiem w fikcyjny związek. Wszystko ma być dokładnie ustalone: zasady, granice i korzyści dla obu stron. Brzmi rozsądnie, dopóki uczucia nie zaczną wymykać się spod kontroli. Bo o ile udawanie związku można zaplanować, o tyle serce zdecydowanie nie zawsze respektuje wcześniej ustalone reguły.

Na ekranie zobaczymy Lili Reinhart, którą wielu widzów zna przede wszystkim jako Betty Cooper z „Riverdale”, znanego serialu Netfliksa. Tym razem wciela się w bohaterkę znajdującą się na zupełnie innym etapie życia – ambitną, inteligentną i skupioną na karierze, która nagle musi zmierzyć się z sytuacją, której nie da się rozwiązać za pomocą naukowej metody. Jej ekranowym partnerem jest Tom Bateman, który wciela się w Adama Carlsena.

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