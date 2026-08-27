5 nowych filmów w streamingu, które trzeba odpalić

Ta platforma streamingowa ma dla Polaków świetne nowości. Pięć genialnych filmów zadebiutowało w sierpniu, jednak wielu widzów mogło przegapić ten fakt. To perełki, które są już dostępne do obejrzenia dla każdego, a jeszcze niedawno były hitami, przyciągającymi tłumy do kin.

5 nowości w streamingu z sierpnia. Te filmy warto obejrzeć

„Christy”



Od dziewczyny z głębokiego Południa do ikony boksu lat 90. Christy Martin zdobyła szczyt, ale jej największa walka toczyła się poza ringiem. Gdy rosnąca sława mieszała się z brutalną przemocą w czterech ścianach, każdy kolejny pojedynek stawał się dla niej szansą na wyrwanie się z koszmaru i odzyskanie własnego życia. Filmowa historia gwiazdy boksu opowiedziana w brawurowy i bezpardonowy sposób. W tytułowej roli Sydney Sweeney.



„Father Mother Sister Brother”



Ciche emocje, nienachalny humor i mistrzowskie oko Jima Jarmuscha. Reżyser powraca z przepełnioną melancholią komedią o tym, co najtrudniejsze – relacjach z najbliższymi. Poznajemy trzy historie rozgrywające się we współczesnym ujęciu północno-wschodnich USA („Father”), Dublina („Mother”) oraz Paryża („Sister Brother”). Jarmusch bez oceniania i z wielką wrażliwością portretuje dorosłe dzieci, ich zdystansowanych rodziców i skomplikowane więzi rodzinne. To subtelne kino, które zostaje w głowie na długo.



„Baw się dobrze i przeżyj”



Człowiek z przyszłości niespodziewanie pojawia się w kalifornijskim barze, wzbudzając sensację wśród przebywających tam gości. Mężczyzna ma tylko jedną noc, by z grupy sfrustrowanych nieznajomych stworzyć zespół gotowy na niebezpieczną misję. Stawka? Przetrwanie ludzkości w starciu ze zbuntowaną sztuczną inteligencją, która szykuje ostateczny cios. Czy ta całkowicie niedopasowana ekipa zdoła ocalić świat?



„Wolf man”



Kłopoty w małżeństwie Charlotte i Blake’a skłaniają ich do podróży do rodzinnej posiadłości mężczyzny, która stoi opuszczona w dziczy oregońskich lasów. W czasie nocnej podróży para zostaje zaatakowana przez tajemniczą istotę, barykaduje się w domu i oczekuje na zakończenie koszmaru. Z upływem godzin zachowanie Blake’a zaczyna budzić jednak niepokój jego żony, która z przerażenie odkrywa, że przeistacza się on w potwora. Zdesperowana Charlotte musi chronić siebie i córkę przed niebezpieczeństwem w domu i na zewnątrz.



„Kopnęłabym cię, gdybym mogła”



Gdy córka Lindy ciężko choruje, a mąż, znikając w interesach, umywa ręce, bohaterka trafia w sam środek emocjonalnego rollercoastera. Próbując zachować resztki kontroli nad rozpadającym się życiem, testuje granice własnej wytrzymałości. Kamera w bliskich, pełnych napięcia kadrach śledzi bohaterkę w drodze przez gniew, rozpacz i szaleństwo, dając Rose Byrne przestrzeń na kreację na miarę Oscara.

Wszystkie pięć perełek filmowych z naszej listy znajdziecie na platformie Canal+.

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