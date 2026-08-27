Znów mamy polski serial Netfliksa, na który warto czekać. To historia na faktach

Kasper Bajon, scenarzysta takich hitów, jak „Rojst”, „Wielka woda” czy „Heweliusz”, ma dla nas nowy serial. „Prawo bestii” to nowa propozycja Netfliksa, która będzie liczyła tylko cztery odcinki.

„Prawo bestii” to dramat o granicach sprawiedliwości i przyjaźni. W 1988 roku sprawa seryjnych zabójstw dzieci dzieli dwie przyjaciółki. Dwadzieścia pięć lat później, gdy skazany ma wyjść na wolność, obie kobiety muszą skonfrontować się z konsekwencjami wyborów z przeszłości. Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które doprowadziły do powstania tak zwanej ustawy o bestiach.

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W 1988 roku Polską wstrząsa zabójstwo czterech chłopców. Major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska) prowadzi śledztwo w sprawie, a jej przyjaciółka, psychiatra Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska), ma ocenić poczytalność podejrzanego Mariusza Trynkiewicza (Michał Pawlik). Pod presją czasu i systemu, który nie zostawia miejsca na wątpliwości, kobiety podejmują decyzję, która kończy ich przyjaźń i wpływa na resztę ich życia.

W 2014 roku skazanemu kończy się wyrok. Anna, dziś urzędniczka państwowa, i Agnieszka, uznana ekspertka w dziedzinie psychiatrii, kolejny raz muszą stawić czoła sprawie, która je kiedyś poróżniła i ponownie zmierzyć się z pytaniem: jak chronić społeczeństwo, nie rezygnując z zasad państwa prawa?

– Ta historia, choć inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, jest dla mnie przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy, reprezentując państwo i jego instytucje, stają przed bardzo trudnymi wyborami. O tym, co dzieje się, kiedy prawo, poczucie sprawiedliwości i potrzeba bezpieczeństwa nie dają się pogodzić – mówi Kasper Bajon, reżyser i współscenarzysta serialu.

Premiera serialu „Prawo bestii” już 18 listopada, tylko w Netfliksie.

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