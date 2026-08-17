SkyShowtime dorzuca nowe filmy i seriale. Jest wśród nich polska perełka

Wśród nowych propozycji znalazły się m.in. „Szympans” („Primate”), „Americana” oraz polskie „Boże Ciało”. Na widzów czekają także całe sezony seriali, w tym „Belgravia: Nowy rozdział”, „Damnation” i „The Act”.

Nowa aktualizacja SkyShowtime obejmuje również kolejne odcinki popularnych produkcji. Wśród nich znalazły się „Star Trek: Nieznane nowe światy”, „Agencja” oraz „Lioness”.

„Americana”



Fabuła rozpoczyna się w niewielkim miasteczku w Dakocie Południowej, gdzie życie miejscowych outsiderów i wyrzutków gwałtownie się splata.

Powodem zamieszania jest pojawienie się na czarnym rynku rzadkiego artefaktu, Koszuli Ducha należącej do plemienia Lakota.



„Belgravia: Następny rozdział”



Serial liczy osiem odcinków, a akcja rozpoczyna się w Belgravii w 1871 roku. Lord Frederick Trenchard poznaje Clarę Dunn i szybko nawiązuje z nią pełną namiętności relację. Po ślubie ich szczęście zostaje jednak zagrożone przez skandaliczny świat wyższych sfer oraz długo skrywany rodzinny sekret.



„Boże ciało”



Do biblioteki trafiło również „Boże Ciało”, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela. Podczas pobytu w poprawczaku chłopak przechodzi duchową przemianę i zaczyna marzyć o kapłaństwie.

Po kilku latach zostaje warunkowo zwolniony i skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego trafia do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy pod nieobecność duchownego pojawia się okazja, Daniel przebiera się za księdza i zaczyna pełnić posługę kapłańską.

Jego metody szybko budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak charyzma i nauki fałszywego księdza zaczynają wpływać na pogrążoną w żałobie lokalną społeczność.



„Damnation”



Na platformie pojawił się również serial „Damnation”, składający się z 10 odcinków. Historia rozgrywa się podczas Wielkiej Depresji. W wiejskiej społeczności w stanie Iowa pojawia się mężczyzna z mroczną przeszłością. Podając się za kaznodzieję, próbuje nakłonić farmerów do strajku.



My Mother‘s Wedding | Official Trailer (HD) | Vertical



„My Mother's Wedding” opowiada z kolei o trzech siostrach, które wracają do rodzinnego domu na ślub swojej dwukrotnie owdowiałej matki. Próba rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu zmusza kobiety do konfrontacji z wydarzeniami z przeszłości.



„Szympans”



Jedną z nowych filmowych propozycji jest „Szympans” („Primate”). Historia skupia się na Lucy Pinborough, która po pierwszym roku studiów wraca na Hawaje. Dziewczyna liczy na spokojne wakacje spędzone z przyjaciółmi, siostrą Erin oraz Benem, rodzinnym szympansem wychowywanym jak członek rodziny.

Ojciec Lucy, Adam, zostaje jednak pilnie wezwany w sprawach służbowych. Dziewczyna i jej przyjaciółki zostają więc same w luksusowej posiadłości położonej na klifie. Początkowo wszystko wygląda niewinnie. Ben cieszy się z powrotu Lucy, jednak wkrótce zaczyna zachowywać się coraz bardziej agresywnie.

Wrogość zwierzęcia narasta, a Lucy zbyt późno orientuje się, że z jej ukochanym pupilem dzieje się coś bardzo złego.



„The Act”



W bibliotece znalazł się także ośmioodcinkowy „The Act”. Fabuła skupia się na Gypsy Blanchard, która za wszelką cenę próbuje wyrwać się z toksycznej relacji z nadopiekuńczą matką. Im bardziej dziewczyna stara się odzyskać kontrolę nad własnym życiem, tym bardziej komplikuje się jej sytuacja. Czytaj też:

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