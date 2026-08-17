Nowości HBO Max na ten tydzień. Jeden serial zapowiada się na kosmiczny hit

Jedną z najważniejszych premier są „Latarnie” z Aaronem Pierrem i Kyle’em Chandlerem. W ramówce znalazły się także nagrodzona siedmioma Oscarami „Grawitacja”, „Mad Max: Na drodze gniewu” oraz powrót rodziny Addamsów.

„Latarnie” nową serialową propozycją HBO Max

Już 17 sierpnia zadebiutuje pierwszy odcinek serialu „Latarnie” („Lanterns”). Produkcja opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie, w którego wciela się Aaron Pierre, oraz legendarnym Halu Jordanie, granym przez Kyle’a Chandlera.

Dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi. Jednocześnie prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa.

HBO Max. Premiery 17–23 sierpnia

17 sierpnia

„Latarnie”, odc. 1 („Lanterns”) – Stewart i Jordan, kosmiczni strażnicy, zostają wciągnięci w mroczną zagadkę na Ziemi.

19 sierpnia

„Skąd pochodzimy” („Where We Come From”) – Po śmierci matki Christian zostaje rozdarty między ciotką Juli, która chce dla niego jak najlepiej, a brutalnym ojcem, od którego nie potrafi się uwolnić.

„Naked and Afraid: Global Showdown”, odc. 1–10.

20 sierpnia

„Moja wina: Londyn” („My Fault: London”) – Po przeprowadzce z matką z USA do Londynu 18-letnia Noah zakochuje się w zbuntowanym Nicku. Wkrótce daje o sobie znać jej bolesna przeszłość.

„Grawitacja” („Gravity”) – Widowiskowe kino z Sandrą Bullock i George’em Clooneyem w rolach kosmonautów uwięzionych na orbicie. Film zdobył siedem Oscarów.

21 sierpnia

„Więzień” („Wasteman”) – Po latach spędzonych w więzieniu Taylor przygotowuje się do wyjścia na wolność. Nowy współwięzień wciąga go jednak w brutalny konflikt.

„The Pickup” – Rutynowy transport gotówki zamienia się w koszmar, gdy kierowcy Russel i Travis wpadają w zasadzkę bandy dowodzonej przez sprytną Zoe.

„Mad Max: Na drodze gniewu” („Mad Max: Fury Road”) – Mad Max przyłącza się do grupy uciekinierek z Cytadeli. Kobiety są ścigane przez żądnego zemsty tyrana.

„Król Artur: Legenda miecza” („King Arthur: Legend of the Sword”) – Guy Ritchie przedstawia własną wersję angielskiej legendy o Królu Arturze i jego niezwykłym mieczu.

„Dalekie od polityki” („Not Made for Politics”) – Historia trzech Białorusinek, których mężowie są więźniami politycznymi. Pokonanie strachu staje się dla nich drogą do demokracji.

22 sierpnia

„Conan O'Brien wylatuje” („Conan O'Brien Must Go”) – Program podróżniczy, w którym Conan O’Brien poznaje lokalne kultury i spotyka swoich fanów.

„Rodzina Addamsów” („The Addams Family”) – Po latach życia na uboczu rodzina Addamsów postanawia skonfrontować się ze światem zewnętrznym.

„Rodzina Addamsów 2” („The Addams Family 2”) – Addamsowie ponownie ruszają w drogę. Tym razem rodzinna podróż przez Amerykę przynosi im spotkania z wieloma barwnymi postaciami.

„Chronologia wody” („The Chronology of Water”) – Portret kobiety, która po trudnym dzieciństwie szuka ucieczki w pływaniu, ryzykownych relacjach i uzależnieniu. Ostatecznie odnajduje własny głos poprzez pisanie.

23 sierpnia

„Jedenaste: Znaj sąsiada swego” („Next Door”) – Na tle gentryfikacji i nierówności społecznych Berlina historia skupia się na popularnym aktorze, na którym postanawia zemścić się jego sąsiad.