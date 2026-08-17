Gwiazda kultowego „Krzyku” nie żyje. Zmarła tuż przed 37. urodzinami

Świat filmu pogrążył się w żałobie. Hayden Panettiere, znana m.in. z seriali „Herosi” i „Nashville”, zmarła w wieku 36 lat. Informację o śmierci aktorki potwierdził jej przedstawiciel w rozmowie z ABC News.

Hayden Panettiere nie żyje. „Była niesamowitym światłem i siłą natury”

Śmierć aktorki potwierdził jej przedstawiciel. W emocjonalnym oświadczeniu pożegnał ją ojciec, Skip Panettiere.

„Z głębokim smutkiem żegnamy tragiczną śmierć naszej ukochanej Hayden. Była niesamowitym światłem i siłą natury, która obdarzała bezgraniczną miłością i radością wszystkich, którzy ją znali – i miliony widzów, którzy oglądali ją na ekranie” – powiedział.

Ojciec aktorki poprosił jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny. Jak podkreślił, „nasza rodzina potrzebuje czasu, aby oswoić się z tą niewyobrażalną stratą”. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących śmierci Panettiere.

Gwiazda „Herosów” i „Nashville”

Hayden Panettiere rozpoczęła karierę jako dziecięca gwiazda i przez lata występowała zarówno w telewizji, jak i w filmach. Największą popularność przyniosła jej rola Claire Bennet w serialu „Herosi”. Widzowie pamiętają ją także jako Juliette Barnes z muzycznego dramatu „Nashville”.

Aktorka pojawiła się również na dużym ekranie. Zagrała m.in. w filmach „Tytani” oraz „Krzyk 4”. Do roli Kirby Reed powróciła także w kolejnej odsłonie serii „Krzyk”, która miała premierę w marcu 2023 roku.

Hayden Panettiere mówiła wprost o trudnych doświadczeniach

Panettiere otwarcie opowiadała o trudnych doświadczeniach, z którymi mierzyła się zarówno w okresie dziecięcej sławy, jak i w dorosłym życiu. W maju tego roku wydała autobiografię „This Is Me: A Reckoning”.

W książce dzieliła się „rzadkim i intymnym spojrzeniem na swoje życie za zamkniętymi drzwiami, otwierając się na temat depresji poporodowej, uzależnienia i powrotu do zdrowia, traumy, przemocy domowej i straty”.

W 2022 roku, podczas rozmowy w programie „Good Morning America”, aktorka mówiła o zmaganiach z alkoholizmem oraz depresją poporodową.

„Nie wiedziałam, gdzie kończy się alkoholizm, a zaczyna połóg” – powiedziała Panetierre. „I byłam strasznie wyczerpana”.

Aktorka przyznała również, że lata po pracy przy „Nashville” były dla niej „trudne”. Dodała: „Lata przedtem też były dla mnie bardzo trudne. I po prostu potrzebowałam przerwy”.

Hayden Panettiere była matką jednej córki, Kayi Kliczko, urodzonej w 2014 roku. Ojcem dziewczynki jest były narzeczony aktorki, mistrz wagi ciężkiej Władimir Kliczko.

W życiu Panettiere ogromnym ciosem była również śmierć jej brata, Jansena. Mężczyzna zmarł nagle w lutym 2023 roku. Miał 28 lat. Aktorka mówiła później o żałobie po bracie. W wywiadzie dla magazynu People, udzielonym dwa lata po jego śmierci, przyznała: „Zawsze będę z tego powodu załamana”. „Nigdy nie będę w stanie się z tym pogodzić” – powiedziała portalowi. „Nieważne, ile lat minie, nigdy nie pogodzę się z jego stratą”.

Hayden Panettiere zmarła niecały tydzień przed swoimi 37. urodzinami, które obchodziłaby w piątek.

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