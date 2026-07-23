To najlepszy film Christophera Nolana. Dziś obejrzysz go za darmo w telewizji

Wieczorem na antenie TVN 7 zostanie wyemitowany „Mroczny rycerz”. Film, który od lat uchodzi za jeden z najwybitniejszych komiksowych obrazów w historii kina.

„Mroczny rycerz” najlepszym filmem Christophera Nolana

Niedawno krytycy filmowi Fox News przygotowali ostateczny ranking filmów Christophera Nolana. Na pierwszym miejscu znalazł się właśnie „Mroczny rycerz”, który od lat cieszy się również ogromnym uznaniem widzów.

W internetowych recenzjach nie brakuje entuzjastycznych opinii. „Istny geniusz w każdym elemencie, a zachwytu nad rolą Heatha Ledgera po prostu nie da się opisać słowami” – napisał jeden z użytkowników serwisu Filmweb..

Inny nie krył emocji: „CÓŻ ZA KINO!!! Scenariusz, oprawa audiowizualna i sekwencje akcji to absolutne złoto, a Heath Ledger w roli Jokera WYBITNY! OBEZWŁADNIAJĄCE WIDOWISKO!!!”.

Joker rzuca wyzwanie Batmanowi

Akcja filmu ponownie przenosi widzów do Gotham City, gdzie Batman, porucznik Jim Gordon oraz prokurator Harvey Dent wspólnie walczą z przestępczością zorganizowaną. Ich skuteczność sprawia, że gangsterzy postanawiają sięgnąć po pomoc najbardziej nieprzewidywalnego przestępcy.

Na scenie pojawia się Joker, dla którego zbrodnia jest nie tylko sposobem działania, ale również formą zabawy. Nie interesują go pieniądze ani władza. Jego celem jest pogrążenie miasta w chaosie i zmuszenie Batmana do przekroczenia własnych granic.

Psychopata rozpoczyna brutalną grę, zapowiadając, że jeśli Batman nie ujawni swojej tożsamości, każdego dnia będą ginąć niewinni ludzie. Wkrótce Gotham staje się areną bezwzględnej walki, podczas której Mroczny Rycerz traci zaufanie mieszkańców i jednego ze swoich najbliższych sojuszników. Mimo to nie może się wycofać, bo Joker przygotowuje finał, który może odmienić los całego miasta.

„Mroczny rycerz” zostanie wyemitowany w czwartek, 23 lipca, o godz. 22:15 na antenie TVN 7.

Czytaj też:

Nawet najwięksi fani Nolana ich nie zauważyli. 10 ukrytych symboli w jego filmach Czytaj też:

Internet grzmi przed premierą „Odysei”. Nolan nie zamierza przepraszać za swoją wizję