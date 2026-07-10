9 nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Seria filmowa z Tomem Hanksem i thriller, który kochają Polacy

Dziś na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych znajdziecie między innymi genialny thriller/horror w reżyserii Jordana Peele'a, którego powrót do sieci ucieszy wielu fanów. Ponadto obejrzeć będzie można składającą się z trzech części serię filmową na podstawie światowych książkowych bestsellerów, w której główną rolę zagrał uwielbiany w Polsce Tom Hanks. Włączyć będziecie mogli też nowiutki dokument o sprawie, która wstrząsnęła Hiszpanią.

Sprawdźcie wszystkie nowości i cieszcie się dobrymi premierami tuż przed weekendem.

9 nowości od Netfliksa i HBO Max. Te tytuły wpadły dziś na platformy

„Prześladowca” (Netflix)



Troje młodych ludzi, jadąc przez odludzie, zostaje zaatakowanych przez psychopatycznego kierowcę ciężarówki, z którego wcześniej zakpili.



„Miguel Ángel Blanco: 48 godzin, które zmieniło Hiszpanię” (Netflix)



Dokument o porwaniu Miguela Ángela Blanco w 1997 roku, które sprawiło, że zastraszone hiszpańskie społeczeństwo zaczęło stawiać opór i walczyć z terrorem ETA.



„Uciekaj!” (HBO Max)



Afroamerykanin Chris postanawia podczas weekendowego wypadu odwiedzić rodziców swojej białej dziewczyny, a sytuacja szybko go przerasta.



„Anioły i demony” (HBO Max)



Tom Hanks jako światowej sławy historyk i badacz symboli, który wpada na trop podziemnej organizacji walczącej z Kościołem katolickim. Film jest ekranizacją bestsellerowej powieści Dana Browna.



„Kod Leonarda da Vinci” (HBO Max)



Ekranizacja najbardziej kontrowersyjnego bestsellera ostatnich lat. Alternatywna wizja początków chrześcijaństwa w thrillerze dwukrotnego zdobywcy Oscara Rona Howarda.



„Inferno” (HBO Max)



Ekranizacja bestsellerowej powieści Dana Browna. Tom Hanks w roli znanego naukowca, który próbuje rozwikłać trudną zagadkę i tym samym ocalić ludzkość przed zagładą.



„Na arenie” (HBO Max)



Brahim, wschodząca gwiazda piłki nożnej, ma podpisać pierwszy kontrakt z prestiżowym klubem ze swojego miasta.



„Niebiosa obiecane” (HBO Max)



Marie, pastorka z Wybrzeża Kości Słoniowej mieszkająca w Tunezji, przyjmuje do domu dwie migrantki.



„Sojusznicy” (HBO Max)



Premier Wielkiej Brytanii i prezydent USA rywalizują publicznie, narażając sojusz swoich krajów. Czytaj też:

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