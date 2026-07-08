Perełka Apple TV+ na faktach. Tylko 9 odcinków i aktor, którego pokochaliśmy w „Grze o tron”

„Bardzo dobry. Nie ciągnie się. Przyjemnie i z zaciekawieniem się ogląda”; „Absolutnie tak! Bardzo dobry serial, technicznie na wysokim poziomie, a do tego ciekawe tło historyczne i hawajska kultura w pigułce. Momoa naturalnie stworzony do tych klimatów, wtopiony w korzenie”; „W końcu coś nowego, fajnego i interesującego. Nie znam historii wysp hawajskich ale ten serial na pewno sprowokował mnie do tego żeby troche na ten temat poczytać. Bardzo.podoba mi się fakt że aktorzy mówią w lokalnym języku” – piszą o nim widzowie.

Serial na faktach z aktorem, którego pokochaliśmy w „Grze o tron”. O czym jest „Wódz wojownik”?

Serial „Wódz wojownik” to dramat historyczny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, którego historia rozgrywa się na malowniczych Hawajach i śledzi losy wojownika Ka’iany (Jason Momoa), który stara się zjednoczyć wyspy przed nadejściem zachodnich kolonizatorów pod koniec XVIII wieku.

Serial ukazany z rdzennie hawajskiej perspektywy to projekt pasji Jasona Momoy i Thomasa Pa’a Sibbetta – obaj twórcy mają hawajskie korzenie. W produkcji występuje w większości polinezyjska obsada, na czele z Momoą, a także Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, debiutujący Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka i Benjamin Hoetjes.

Ścieżkę dźwiękową skomponował Hans Zimmer, który wspólnie z Jamesem Everinghamem współtworzył ścieżkę dźwiękową do wszystkich dziewięciu odcinków wraz z Bleeding Fingers Music – wielokrotnie nagradzanym Emmy i nominowanym do BAFTA zespołem kompozytorów, założonym w 2013 r. m.in. przez Zimmera.

Dziewięcioodcinkowy miniserial „Wódz wojownik” obejrzycie na platformie Apple TV+. Jasona Momoę mogliśmy już oglądać w serwisie między innymi w globalnym hicie „See”.

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