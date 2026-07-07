Nowy dystopijny hit podbił streaming po 1 odcinku. Wygrywa w rankingach

Tak jak HBO Max może pochwalić się „Westworld”, Prime Video ma „Fallouta”, a Netflix „Stranger Things”, tak Apple TV+ stworzyło własny katalog uznanych seriali science fiction. Jednym z jego największych sukcesów pozostaje właśnie trzysezonowy „Silos”, który po premierze nowych odcinków ponownie stał się jednym z najgłośniejszych tytułów w streamingu.

Trzeci sezon serii „Silos” zadebiutował 3 lipca odcinkiem zatytułowanym „Kim jesteś?”. Choć finał zaplanowano dopiero na 4 września, już sama premiera pierwszego epizodu wystarczyła, by serial błyskawicznie wrócił na czołowe miejsca rankingów oglądalności.

Nowy/stary globalny hit od Apple TV. Jest moc już po jednym odcinku

Jak wynika z danych FlixPatrol, Silo jest obecnie najchętniej oglądanym serialem Apple TV+ na świecie. Co ciekawe, jeszcze przed premierą nowego sezonu produkcja zajmowała trzecie miejsce w zestawieniu platformy, co pokazuje, że wielu widzów nadrabiało wcześniejsze sezony. Po debiucie pierwszego odcinka trzeciej serii serial awansował na pierwszą pozycję, wyprzedzając takie tytuły jak „Przylądek strachu”, „Sugar” czy „Wdowia zatoka”.

Obecnie „Silos” zajmuje pierwsze miejsce w rankingach Apple TV+ aż w 101 krajach, co czyni go jednym z największych globalnych hitów streamingowych. Produkcja prowadzi również w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając m.in. „Ted Lasso”, „Znajomi i sąsiedzi”, „Star City” oraz „Rozdzielenie”. Popularność wcześniejszych sezonów z pewnością pomogła serialowi osiągnąć tak imponujący wynik, jednak entuzjastyczne przyjęcie nowych odcinków sugeruje, że produkcja może utrzymać się na szczycie jeszcze przez wiele tygodni.

Po pierwszym odcinku serial świetnie ocenili już krytycy. W serwisie Rotten Tomatoes nowa odsłona osiągnęła perfekcyjny wynik 100 proc., przewyższając pierwszy sezon oceniony na 88 proc. oraz drugi z wynikiem 92 proc. To najlepszy rezultat w historii serialu. Krytycy podkreślają, że nowa seria wreszcie zaczyna odpowiadać na pytania, które widzowie zadawali sobie od początku historii.

Jeżeli jeszcze nie oglądacie serialu „Silos”, wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na Apple TV+.

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