Apple TV zapowiada powrót jednego z najlepszych hiszpańskojęzycznych kryminałów

Mowa o „Kobietach w błękicie” („Las Azules”), hiszpańskojęzycznym dramacie kryminalnym z w pełni latynoamerykańską obsadą i ekipą twórców. Za serial odpowiadają laureat nagrody International Emmy Fernando Rovzar („Monarca”) oraz Pablo Aramendi („Tijuana”), którzy po raz kolejny zabierają widzów do Meksyku lat 70., gdzie walka o sprawiedliwość okazuje się równie trudna, co niebezpieczna.

Serial Apple TV, który warto włączyć. Mocna zajawka drugiego sezonu

Nowe odcinki ponownie skupią się na Maríi, w którą wciela się nominowana do nagrody Ariel Bárbara Mori. Bohaterka awansowała na porucznika, jednak nowe obowiązki nie oznaczają spokojniejszej służby. Wręcz przeciwnie – stanie przed śledztwem, które zmusi ją do wyboru między przestrzeganiem policyjnych procedur a dążeniem do poznania prawdy.

Wszystko rozpoczyna się od odnalezienia ciała studenckiej aktywistki. Dochodzenie szybko prowadzi do wydarzeń związanych z masakrą studentów z 1968 roku – jednej z najbardziej bolesnych kart w historii Meksyku. Gdy pojawia się kolejna ofiara powiązana z tamtymi wydarzeniami, staje się jasne, że ktoś postanowił wymierzyć sprawiedliwość na własnych zasadach. Zadaniem tytułowych Azules będzie powstrzymanie sprawcy, zanim liczba ofiar wzrośnie.

Równocześnie María, Valentina, Gabina i Ángeles będą musiały mierzyć się z problemami nie tylko podczas służby, ale także w życiu prywatnym. Nowy sezon ma jeszcze mocniej eksplorować temat korupcji, lojalności i ceny, jaką trzeba zapłacić za wierność własnym przekonaniom. Twórcy stawiają pytanie, czy w skorumpowanym systemie można pozostać wiernym swoim zasadom i jednocześnie skutecznie walczyć o sprawiedliwość.

W obsadzie ponownie zobaczymy Bárbarę Mori, Ximenę Sariñanę, Natalię Téllez, Amoritę Rasgado, Miguela Rodarte, Leonardo Sbaraglię, Christiana Tappana, Horacio Garcíę Rojasa oraz Bruno Bichira.

Drugi sezon zadebiutuje na Apple TV 12 sierpnia 2026 roku. Tego dnia widzowie otrzymają pierwszy odcinek, a kolejne będą trafiały do serwisu co tydzień – aż do finału zaplanowanego na 30 września.

Czytaj też:

6 premier na dziś: Netflix dorzuca 5 nowości, a HBO Max ma jedną perełkę Czytaj też:

„Nie mogłam się pozbierać na koniec”. Widzowie piszą, że dawno nie oglądali tak dobrego serialu