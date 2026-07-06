11 filmów na lato. Te tytuły sprawią, że zamarzysz o wakacjach

Wakacje to czas odpoczynku, spontanicznych przygód i podróży, które często zostają z nami na całe życie. Nic więc dziwnego, że filmowcy od lat wykorzystują letnie wyjazdy jako tło dla komedii, romansów i wzruszających opowieści.

Filmy o wakacjach i w sam raz na wakacje

Nie ma nic lepszego niż wakacje, kiedy w końcu możemy oderwać się od nudnego, rutynowego planu dnia i wyruszyć w niesamowitą podróż! Rodzinne wakacje i inne wyjazdy to jedne z najbardziej pamiętnych chwil w naszym życiu. Nic dziwnego, że powstało tak wiele filmów o tematyce wakacyjnej. Jakie są najlepsze filmy o wakacjach? Te o najlepszych, czy najgorszych wakacjach naszego życia? Inspirujące, czy wyłącznie rozbawiające? Na naszej liście znalazło się po trosze z każdego na czele z kultową serią o wakacyjnych perypetiach rodziny Griswoldów, która królowała w czasach kaset VHS, a nie platform streamingowych. Przekonacie się jednak, że nic nie straciły ze swojego dawnego uroku!

Najlepsze filmy o wakacjach. Te produkcje idealnie wprowadzą w letni klimat

„W krzywym zwierciadle: Wakacje”. Kultowa komedia drogi



Rodzina Griswoldów wyrusza w podróż przez Stany Zjednoczone do fikcyjnego parku rozrywki Walley World. Clark Griswold, grany przez Chevy Chase'a, zrobi wszystko, by zapewnić bliskim wymarzone wakacje. Po drodze bohaterowie wpadają jednak w serię absurdalnych i wyjątkowo zabawnych tarapatów.



„Na łonie natury”. Rodzinny wyjazd pełen chaosu



John Candy i Dan Aykroyd wcielają się w dwóch szwagrów, którzy próbują spędzić spokojny urlop w lasach Wisconsin. Wakacje szybko zamieniają się w pasmo komicznych przygód z udziałem dzikich zwierząt i nieprzewidzianych wypadków.



„Kac Vegas”. Wieczór kawalerski, którego nikt nie pamięta



To jedna z najpopularniejszych komedii XXI wieku. Trzej przyjaciele budzą się po szalonej nocy w Las Vegas i próbują odtworzyć wydarzenia, odnaleźć zaginionego pana młodego i wyjaśnić, skąd w ich apartamencie wzięły się tygrys i niemowlę.



„W krzywym zwierciadle: Europejskie wakacje”. Griswoldowie podbijają Europę



Po wygraniu wycieczki marzeń rodzina Griswoldów rusza na zwiedzanie Europy. Londyn, Paryż czy Niemcy stają się scenerią kolejnych komicznych katastrof, z których słyną bohaterowie kultowej serii.



„Weekend u Berniego”. Czarna komedia z wakacjami w tle



Dwóch młodych pracowników odkrywa finansowe przekręty swojego szefa. Kiedy przyjeżdżają do jego nadmorskiej posiadłości, zastają go martwego. Aby uniknąć problemów, postanawiają udawać, że ich przełożony wciąż żyje.





„EuroTrip”. Szalona podróż po Europie



Grupa świeżo upieczonych absolwentów rusza w podróż przez Europę, by odnaleźć internetową znajomą jednego z bohaterów. Wyprawa szybko zamienia się w serię zabawnych i nieprzewidywalnych przygód.



„Co z tym Bobem?”. Wakacje, które wymknęły się spod kontroli



Bill Murray gra neurotycznego pacjenta, który niespodziewanie dołącza do rodzinnego urlopu swojego terapeuty. To pełna humoru historia pokazująca, że nawet najbardziej spokojny wypoczynek może zamienić się w kompletny chaos.



„Sułtani westernu”. W poszukiwaniu przygody



Billy Crystal wciela się w mężczyznę przechodzącego kryzys wieku średniego, który wraz z przyjaciółmi wybiera się na spęd bydła na Dzikim Zachodzie. Film łączy komedię z opowieścią o przyjaźni i odnajdywaniu sensu życia.



„Pulpety” („Klopsiki”). Wakacyjny klasyk z Billem Murrayem



Jedna z pierwszych dużych ról Billa Murraya opowiada o letnim obozie pełnym zwariowanych wychowawców i niesfornych dzieci. To ciepła komedia, która do dziś pozostaje symbolem beztroskich wakacji.



„Rodzinne rewolucje”. Safari, które wszystko zmieniło



Adam Sandler i Drew Barrymore grają samotnych rodziców, którzy przypadkowo trafiają z dziećmi na ten sam wyjazd do Afryki. Wspólne safari staje się początkiem nieoczekiwanej relacji.



„Pod słońcem Toskanii”



Po rozwodzie bohaterka grana przez Diane Lane kupuje starą willę w Toskanii i rozpoczyna nowe życie. Film zachwyca włoskimi krajobrazami i pokazuje, że podróż może stać się początkiem wielkiej życiowej zmiany. Czytaj też:

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