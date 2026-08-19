Powraca wybitny thriller, który zgarnął komplet nagród. Zamiast emerytury – krwawy odwet!

Platforma pokazała zwiastun szóstego sezonu „Kulawych koni”, a fani ponownie zobaczą Gary’ego Oldmana jako ekscentrycznego agenta Jacksona Lamba.

Gary Oldman i agenci MI5 znów ruszają do akcji

„Kulawe konie” to historia brytyjskich agentów MI5, którzy z różnych powodów trafili do Slough House, owianego złą sławą oddziału dla funkcjonariuszy odsuniętych na boczny tor. Ich kariera miała właściwie dobiec końca, jednak rzeczywistość regularnie zmusza ich do podejmowania kolejnych niebezpiecznych misji.

Na czele grupy stoi Jackson Lamb. Gary Oldman wciela się w agenta, który sprawia wrażenie zrzędliwego i nieprzewidywalnego nieudacznika. Pozory potrafią jednak mylić. Lamb jest niezwykle bystry i często dostrzega zagrożenia, których nie zauważają jego przełożeni.

W szóstym sezonie członkowie Slough House ponownie znajdą się w centrum wydarzeń. Diana Taverner wciągnie ich w niebezpieczną rozgrywkę, której stawką będzie zemsta i odwet. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami i jednocześnie walczyć o przetrwanie.

6. sezon „Kulawych koni” na podstawie książek Micka Herrona

Nowa odsłona serialu powstała na podstawie dwóch powieści Micka Herrona: „Joe Country” oraz „Slough House”. Są to odpowiednio szósta i siódma część cyklu „Slough House”, na którym oparto serial. Twórczość Herrona została wielokrotnie doceniona. Autor otrzymał między innymi prestiżową nagrodę CWA Gold Dagger Award.

W obsadzie szóstego sezonu ponownie pojawią się między innymi Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, Jonathan Pryce oraz Hugo Weaving.

„Kulawe konie” podbiły serca krytyków

Serial od początku spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem widzów i krytyków. Produkcja zyskała miano jednego z najlepszych współczesnych seriali szpiegowskich, a także „epickiego thrillera szpiegowskiego”.

Pierwsze pięć sezonów otrzymało na Rotten Tomatoes status Certified Fresh. Dwa z nich zdobyły przy tym 100 proc. pozytywnych ocen krytyków.

Szczególne uznanie przypadło piątej serii. Produkcja zdobyła dziewięć nagród Primetime Emmy, w tym statuetkę dla najlepszego serialu dramatycznego. Gary Oldman otrzymał nominację w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego, natomiast Jack Lowden był nominowany jako najlepszy aktor drugoplanowy.

Kiedy 6. sezon „Kulawych koni”?

Szósty sezon „Kulawych koni” zadebiutuje na Apple TV 16 września 2026 roku. Pierwszy odcinek zostanie udostępniony tego dnia, a następne będą pojawiać się co tydzień. Finał sezonu zaplanowano na 21 października.

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