To może być dzieło jego życia. Fani kina akcji już wykupują bilety

Aktor nie zamierza porzucać swojego znaku rozpoznawczego, a widzowie najwyraźniej nie mają nic przeciwko temu, by po raz kolejny zobaczyć go w roli człowieka, który najpierw działa, a dopiero później zadaje pytania. 21 sierpnia do kin trafi „Buntownik”, kolejny film akcji z gwiazdorem w roli głównej.

Statham gra Stathama? W tym tkwi jego siła

Jason Statham od lat konsekwentnie buduje swój ekranowy wizerunek. Zamiast za każdym razem próbować całkowicie zmieniać emploi, aktor daje publiczności dokładnie to, z czym jest kojarzony. Jego bohaterowie są twardzi, mają własne zasady i nie tracą czasu na negocjacje z przeciwnikami. Do tego dochodzą widowiskowe sceny akcji, które stały się stałym elementem jego filmów.

Można wręcz powiedzieć, że Statham stworzył własny filmowy gatunek. Widz doskonale wie, czego się spodziewać, kiedy aktor pojawia się na ekranie. Nie oznacza to jednak, że jego postacie są identyczne. Zmieniają się ich historie, przeciwnicy i miejsca, w których muszą walczyć.

Statham nigdy nie był też naturalnym kandydatem do ról kojarzonych przede wszystkim z kinem superbohaterskim. Jego bohaterowie zwykle pozostają znacznie bliżej rzeczywistości, nawet jeśli kolejne wydarzenia coraz mocniej przesuwają ich w stronę widowiskowej, pełnej przesady akcji.

Dlaczego widzowie wciąż chcą oglądać jego filmy?

Fenomen Stathama jest o tyle ciekawy, że publiczność zna jego ekranową formułę niemal na pamięć. Czasem już sam zwiastun wystarcza, by przewidzieć, z jakiego rodzaju filmowym doświadczeniem będziemy mieli do czynienia. Mimo to widzowie nadal chętnie wybierają jego produkcje.

Być może właśnie na tym polega siła aktora. Publiczność nie idzie na film Stathama po to, by zobaczyć kogoś zupełnie innego. Idzie na niego właśnie po to, żeby zobaczyć Stathama, tyle że za każdym razem w nowych okolicznościach.

Bohater pozostaje znajomy, ale zmieniają się zasady gry. Raz musi mierzyć się z przestępcami, innym razem z bezwzględnymi najemnikami czy zagrożeniem na znacznie większą skalę. W „Buntowniku” jego przeciwnikiem będzie międzynarodowy spisek, a stawką życie setek niewinnych osób.

„Buntownik” to kolejna walka o sprawiedliwość

Głównym bohaterem filmu jest Cole Reed, który ma za sobą lata służby w policyjnych siłach specjalnych. Po zakończeniu kariery przechodzi do sektora prywatnego i zostaje ochroniarzem potężnego miliardera. Nowa praca zapewnia mu dobre pieniądze i przede wszystkim przewidywalność.

Spokój nie trwa jednak długo. Kiedy jego mocodawca zostaje brutalnie zamordowany, Reed ponownie musi stanąć do walki. Podczas poszukiwania odpowiedzialnych za zbrodnię trafia na ślad międzynarodowego spisku handlarzy ludźmi, którego wpływy sięgają najwyższych kręgów władzy.

Śledztwo prowadzi bohatera na pokład statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. To, co początkowo miało być osobistą zemstą, szybko zmienia się w walkę o życie niewinnych.

Kto wystąpi w „Buntowniku”?

Za reżyserię odpowiada Jean-Francois Richet, twórca „Przerwanego lotu”, „Władców Paryża” i „Wroga publicznego numer jeden”.

Jasonowi Stathamowi na ekranie partnerują Annabelle Wallis, znana między innymi z „Mumii”, „Annabelle”, „X-Men: Pierwsza klasa” i serialu „Peaky Blinders”, oraz Adrian Lester, którego widzowie mogą kojarzyć z produkcji takich jak „Pojutrze”, „Barwy kampanii”, „Sandman”, „Doomsday”, „Euforia” czy „Maria, królowa Szkotów”.

„Buntownik” trafi do kin 21 sierpnia.

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