Nadchodzą mocne seriale kryminalne. Premierowe zagadki i mroczne tajemnice w cieniu katastrofy

Miłośnicy kryminałów nie będą w najbliższych dniach narzekać na brak emocji. BBC First przygotowało dwie serialowe premiery, które mogą zainteresować zarówno fanów współczesnych historii policyjnych, jak i wielowątkowych zagadek. „Po powodzi” z Sophie Rundle zadebiutuje już 21 sierpnia, a pięć dni później na antenie pojawią się „Zbrodnie na Szetlandach”.

„Po powodzi”. Tajemnicza śmierć po katastrofalnej powodzi

Akcja „Po powodzi” rozgrywa się w niewielkim mieście, które właśnie doświadczyło katastrofalnej powodzi. Kiedy woda opada, w windzie podziemnego parkingu zostaje znalezione ciało mężczyzny. Problem w tym, że śledczy nie są w stanie ustalić jego tożsamości.

Początkowo zakładają, że mężczyzna znalazł się w windzie w momencie, gdy poziom wody zaczął gwałtownie rosnąć. Posterunkowa Joanna Marshall, w którą wciela się Sophie Rundle, nie jest jednak przekonana do tej wersji wydarzeń. Zaczyna samodzielnie szukać odpowiedzi i szybko odkrywa, że sprawa może mieć znacznie więcej warstw.

Jak nieznany mężczyzna trafił do windy? Dlaczego nikt nie potrafi go rozpoznać? I co tak naprawdę doprowadziło do katastrofalnych skutków powodzi? Dochodzenie Joanny prowadzi ją w stronę tajemnic, których ujawnienie może okazać się niebezpieczne. W grę wchodzą bowiem duże pieniądze oraz reputacja miejscowych władz i biznesmenów.





Sophie Rundle w centrum kryminalnej historii

W obsadzie „Po powodzi” znalazła się Sophie Rundle, znana między innymi z „Peaky Blinders” i „Gentleman Jack”. Towarzyszą jej Lorraine Ashbourne („Bridgertonowie”), Philip Glenister („Życie na Marsie”), Matt Stokoe („Bodyguard”) oraz Nicholas Gleaves („Playing the Field”).

Produkcja zebrała pochwały za obsadę, scenariusz i wiarygodnie skonstruowane postaci. „The Guardian” zwraca uwagę na aktorów występujących w serialu, natomiast „Radio Times” określiło produkcję jako „wciągający serial z wyraźnym przesłaniem”.

„(Sophie) Rundle jest w znakomitej formie i idealnie pasuje do roli Jo – bohaterki, która ma wszystkie cechy porządnej protagonistki. Jest pełna empatii, ale nie daje sobą pomiatać. Podejmuje ryzykowne i kontrowersyjne decyzje, na które większość z nas prawdopodobnie by się nie porwała, co prowadzi ją na nieoczywiste ścieżki. Jest też inteligentna i niezwykle zdeterminowana” – napisał tygodnik.

Premiera „Po powodzi” odbędzie się w piątek 21 sierpnia o godz. 21:00 w BBC First. Powtórki zaplanowano na czwartki o godz. 23:25. Serial będzie również dostępny w BBC Player.





„Zbrodnie na Szetlandach” wracają na BBC First

Już 26 sierpnia widzowie BBC First zobaczą premierowy odcinek „Zbrodni na Szetlandach”. Serial „Shetland” z Douglasem Henshallem i Alison O'Donnell opowiada o pracy policjantów rozwiązujących kryminalne zagadki na malowniczych Wyspach Szetlandzkich.

Pierwsza sprawa, z którą mierzą się bohaterowie, dotyczy śmierci starszej kobiety. Jej ciało zostaje odnalezione na pobliskim stanowisku archeologicznym. Śledczy muszą ustalić, co doprowadziło do jej śmierci, a przy okazji spróbować przywrócić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

„Zbrodnie na Szetlandach” zadebiutowały w brytyjskiej telewizji w 2013 roku. Produkcja doczekała się już dziesięciu sezonów, a kolejne odcinki będą sukcesywnie emitowane przez BBC First. Pierwszy sezon składa się z dwóch odcinków, natomiast kolejne mają po sześć epizodów.

Serial otrzymał łącznie 16 nominacji do różnych nagród, w tym do BAFTA Scotland Awards, które dwukrotnie udało mu się zdobyć.

Pierwszy sezon „Zbrodni na Szetlandach” zostanie pokazany w BBC First w środę 26 sierpnia o godz. 21:00. Tego wieczoru widzowie zobaczą oba odcinki. Tydzień później stacja rozpocznie emisję drugiego sezonu. Powtórki będą dostępne we wtorki o godz. 23:50, a serial trafi również do BBC Player.

BBC First z kolejnymi kryminalnymi premierami

„Po powodzi” i „Zbrodnie na Szetlandach” to nie jedyne kryminalne propozycje BBC First na najbliższe dni. Codziennie o godz. 21:00 stacja pokazuje seriale poświęcone zagadkom kryminalnym i pracy policji.

Widzowie będą mogli zobaczyć również nowe odcinki „Line of Duty – wydział wewnętrzny”, „My Life is Murder” oraz „Harry Wild”. W ramówce znalazły się także „Zbrodnie Saint-Pierre”, „Annika” i „W cieniu podejrzeń”.

Czytaj też:

Wrzesień pod znakiem wielkich emocji przed ekranem! Znamy hitowe nowości i kultowe powroty Czytaj też:

„Sherlock” ma następcę. BBC postawiło na kultowego detektywa