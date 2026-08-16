Nie wiecie, co obejrzeć w niedzielę? 12 filmów, które warto włączyć z całą rodziną

Niedziela ma jedną podstawową zaletę: nikt nie powinien się spieszyć. To idealny moment, żeby zebrać domowników na wspólny seans i na kilka godzin odłożyć telefony, obowiązki oraz odwieczny problem ludzkości: „co dzisiaj oglądamy?”.

Propozycje na niedzielny seans filmowy przed telewizorem

Wśród dostępnych w Polsce filmów streamingowych można znaleźć zarówno lekkie komedie i przygodowe historie, jak i produkcje, które zainteresują również dorosłych widzów. Wybraliśmy tytuły, które dobrze sprawdzą się podczas wspólnego niedzielnego seansu. Wszystkie wymienione tytuły są aktualnie dostępne w ramach subskrypcji popularnych platform w Polsce (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, czy SkyShowtime).

12 filmów dla całej rodziny. Dostępne na platformach streamingowych

„Shrek” (Prime Video)



Zielony ogr nie znosi towarzystwa, ale jego spokojne życie szybko się kończy, gdy w jego bagnie pojawiają się postacie wygnane z królestwa Lorda Farquaada. Shrek wyrusza więc w podróż, która prowadzi go nie tylko do księżniczki Fiony, lecz także do jednej z najbardziej rozpoznawalnych animowanych historii ostatnich dekad. Film jest pełen humoru, który działa zarówno na młodszych widzów, jak i na dorosłych.



„Paddington 2” (Prime Video)



Paddington chce zdobyć wyjątkowy prezent na setne urodziny cioci Lucy, jednak jego plan komplikuje się, gdy cenny przedmiot zostaje skradziony. Rezolutny niedźwiadek trafia w nieoczekiwane tarapaty i musi zrobić wszystko, aby oczyścić swoje imię. To ciepła, zabawna i pełna przygód propozycja, która może przypaść do gustu całej rodzinie.



„Jumanji” (Netflix)



Robin Williams, magiczna planszówka i dżungla, która nagle przenosi się do rzeczywistego świata. Historia Alana Parisha oraz dwójki dzieci, które przypadkowo uwalniają go po 26 latach, łączy przygodę, humor, fantazję i odrobinę napięcia. To jeden z tych filmów, które mogą spodobać się zarówno młodszym widzom, jak i rodzicom pamiętającym jego premierę.



„Sekretne życie zwierzaków domowych” (Prime Video i SkyShowtime)



Co robią psy, koty i inne zwierzęta, kiedy ich właściciele wychodzą z domu? Animacja odpowiada na to pytanie, przedstawiając świat pełen przygód, intryg i zabaw, o których ludzie nie mają pojęcia. To lekka komedia, która szczególnie dobrze sprawdzi się w domu pełnym miłośników zwierząt.



„Barbie” (HBO Max)



Kolorowy świat Barbie okazuje się znacznie mniej idealny, niż mogłoby się wydawać. Film Grety Gerwig wykorzystuje historię popularnej lalki do opowiedzenia o dorastaniu, oczekiwaniach, relacjach i poszukiwaniu własnego miejsca, a przy okazji oferuje mnóstwo humoru i efektowną oprawę. Dzięki temu „Barbie” może być dobrym wyborem na seans, przy którym dorośli nie będą czekali z utęsknieniem na napisy końcowe.



„Marsjanin” (Disney+ i Prime Video)



Mark Watney zostaje uznany za zmarłego i pozostawiony sam na Marsie po katastrofalnej burzy piaskowej. Musi wykorzystać wiedzę, pomysłowość i dostępne zasoby, żeby przetrwać, podczas gdy na Ziemi rozpoczynają się przygotowania do jego ratowania. To emocjonujące kino science fiction, które może być dobrym wyborem dla rodzin ze starszymi dziećmi i nastolatkami.



„Green Book” (HBO Max)



Tony, kierowca pochodzący z Bronxu, zostaje zatrudniony przez wybitnego muzyka Dona Shirleya, z którym wyrusza w tournée po południu Stanów Zjednoczonych. Choć początkowo mężczyzn dzieli niemal wszystko, wspólna podróż stopniowo przeradza się w niezwykłą przyjaźń. To zabawny i wzruszający film, który szczególnie dobrze sprawdzi się podczas seansu z dorosłymi domownikami i starszymi nastolatkami.



„Coco” (Disney+)



Meksykański chłopiec Miguel marzy o karierze muzycznej, ale jego rodzina zakazuje muzyki. Podczas Dnia Zmarłych trafia do krainy duchów, gdzie poznaje historię swoich przodków. Piękna animacja o rodzinie, tradycji i pamięci, nagrodzona Oscarami.



„W głowie się nie mieści” (Disney+)



Animacja, która zabiera nas do wnętrza głowy 11-letniej Riley, gdzie jej emocjami rządzą postacie: Radość, Smutek, Złość, Strach i Obrzydzenie. Mądry, zabawny i wzruszający film, który pomaga zrozumieć emocje – zarówno dzieciom, jak i dorosłym.



„Czas na miłość” (Netflix)



Młody Tim odkrywa, że może podróżować w czasie i wykorzystuje tę umiejętność, by naprawiać błędy i budować relacje. Delikatna, ciepła komedia romantyczna o docenianiu zwykłych chwil – idealna na niedzielny wieczór.



„Złap mnie, jeśli potrafisz” (Netflix)



Prawdziwa historia Franka Abagnale'a Jr., nastoletniego oszusta, który podszywał się pod pilota, lekarza i prawnika, uciekając przed agentem FBI. Dynamiczny, stylowy film Spielberga z Leonardo DiCaprio i Tomem Hanksem.



„Narzeczona dla księcia” (Disney+)



Klasyczna baśń przygodowa z miłością, walką, gigantami i piratami opowiedziana jako historia czytana wnukowi przez dziadka. Kultowy film, który łączy humor, romantyzm i akcję w idealnych proporcjach. Czytaj też:

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