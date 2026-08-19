Nie żyje legendarny reżyser filmowy i jego żona. Tragiczny wypadek w drodze na wakacje

Nicolas Altmayer, ceniony producent i reżyser, oraz Mathilde Favier, wieloletnia dyrektorka PR domu mody Dior, zginęli w zderzeniu z ciężarówką. Mieli odpowiednio 61 i 56 lat.

Nicolas Altmayer i Mathilde Favier zginęli w wypadku samochodowym

Jak poinformowały francuskie media, do tragedii doszło 17 sierpnia ok. godz. 16 na drodze D938 w pobliżu miejscowości Doix-lès-Fontaines w regionie Deux-Sèvres. Nicolas Altmayer i Mathilde Favier podróżowali w kierunku wyspy Île de Ré, położonej przy zachodnim wybrzeżu Francji.

Samochód, którym jechali, zderzył się czołowo z ciężarówką jadącą z naprzeciwka. Według informacji przekazanych przez przedstawicieli prokuratury w Niort w rozmowie z agencją AFP małżonkowie w chwili wypadku wyprzedzali inny pojazd. Kierowca ciężarówki przeżył.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci przez kierowcę. Postępowanie ma pomóc w ustaleniu szczegółowych okoliczności tragicznego zdarzenia.

Nicolas był związany z francuskim kinem. Mathilde była ważną postacią świata mody

Śmierć Nicolasa Altmayera to duża strata dla francuskiej branży filmowej. Producent i reżyser przez lata pracował przy głośnych produkcjach. Współtworzył między innymi filmy „Młoda i piękna”, „Lato ’85” oraz „Un beau dimanche”. W 2017 roku Altmayer wraz z Érikiem Toledano i Olivierem Nakache otrzymał nagrodę Daniel Toscan du Plantier. Wyróżnienie, przyznawane przez francuską Akademię Cezarów, trafia do producentów filmowych.

Mathilde Favier przez wiele lat kierowała działem PR domu mody Dior. Należała do najbardziej wpływowych osób w swojej branży, a jej zawodowa działalność wiązała się z kontaktami z największymi gwiazdami. Po informacji o śmierci małżeństwa głos zabrała Delphine Arnault, prezeska i dyrektorka generalna Christian Dior Couture. W emocjonalnym wpisie pożegnała Mathilde Favier i wspomniała o ich wieloletniej relacji.

„Mathilde kochała życie z pasją. Wraz z jej odejściem Dior traci niezwykłą profesjonalistkę, a ja straciłam lojalną przyjaciółkę. Jej optymizm i odwaga budziły podziw. Będzie nam bardzo brakować jej uśmiechu i talentu. Moje myśli są dziś z jej dziećmi, matką, siostrami, rodziną, przyjaciółmi oraz zespołem, który tak bardzo kochała” — napisała.

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