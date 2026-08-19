10 lat grają policjantów. Gwiazdy serialu zdradzają, co dzieje się za kulisami

Tysiące aktorów, którzy przewinęli się przez obsadę serialu „Gliniarze”, poznało nie tylko tajniki policyjnych procedur, ale także kulisy pracy przy scenach akcji. Jak wygląda ich życie poza kamerą? Piotr Mróz i Ewelina Ruckgaber uchylają rąbka tajemnicy.

Piotr Mróz o graniu policjanta. „Nie wiem, czy jeszcze gram policjanta”

Piotr Mróz, który od trzeciego sezonu wciela się w starszego aspiranta Kubę Roguza, ma za sobą niemal dekadę pracy na planie „Gliniarzy”. Tak długi staż sprawił, że policyjne procedury stały się stałym elementem jego zawodowej codzienności.

„Po tylu latach grania policjanta człowiek zaczyna podejrzewać wszystkich. Nawet siebie” – żartuje aktor. Jak przyznaje, znajomość policyjnych procedur wymaga ciągłego treningu. „Policyjnych procedur uczymy się praktycznie cały czas” – mówi Piotr Mróz.

Aktorzy poznali także bardziej praktyczne aspekty pracy policjantów. Jednym z nich jest prowadzenie radiowozu. Po tylu latach na planie Piotr Mróz nie ma już z tym większego problemu. „Aktorzy potrafią prowadzić radiowóz jak najbardziej” – potwierdza.

Doświadczenie sprawiło również, że granica między aktorem a postacią zaczęła się nieco zacierać. Piotr Mróz przyznaje, że prywatnie zdecydowanie różni się od Kuby Roguza. „Ja się śmieję bardzo dużo i jestem przeciwieństwem mojej serialowej postaci, która jest stonowana i poważna raczej” – mówi.

Po niemal dziesięciu latach wcielania się w policjanta ma już jednak własną teorię na temat tej relacji. „Nie wiem, czy jeszcze gram policjanta, czy policjant już gra mnie” – żartuje.

Ewelina Ruckgaber zdradza największe wyzwanie

Ewelina Ruckgaber od dekady gra aspirant sztabową Natalię Nowak. Przez ten czas aktorka zdążyła dobrze poznać realia pracy nad serialem kryminalnym. Okazuje się jednak, że największym wyzwaniem nie zawsze są skomplikowane sceny akcji czy policyjne procedury.

„Najtrudniejsze w graniu policjantki jest wyglądać groźnie, kiedy między ujęciami wszyscy się śmieją. Mamy bardzo czarne poczucie humoru i często zdarza się, że nie jesteśmy w stanie się uspokoić, gdy ktoś rzuci jakimś żartem” – zdradza aktorka.

Poczucie humoru może więc stanowić spore wyzwanie, szczególnie gdy chwilę wcześniej aktorzy musieli wcielić się w śmiertelnie poważnych funkcjonariuszy. Na planie nie brakuje jednak również elementów, które pozwalają lepiej odtworzyć policyjną rzeczywistość.

W serialu wykorzystywane są repliki broni, które wyglądają jak prawdziwe. Aktorzy korzystają również z kajdanek treningowych. Dzięki nim podczas zdjęć nie trzeba za każdym razem szukać kluczyka, by uwolnić aktora.

Przez lata pracy na planie obsada wielokrotnie musiała także przypominać sobie policyjne procedury. Ewelina Ruckgaber podchodzi do tego z właściwym sobie humorem. Na pytanie, ile razy aktorzy musieli uczyć się procedur, odpowiada: „Za każdym razem, gdy Adam Bogusz (Aleks Mackiewcz) zmieniał serialową partnerkę”.

„Znalazłem prawdziwe ludzkie ciało”. Tego nie wymyślili scenarzyści

Dziesięć lat pracy przy serialu kryminalnym oznacza również sytuacje, których trudno byłoby się spodziewać. Jedna z historii Piotra Mroza brzmi wręcz jak scenariusz kolejnego odcinka. „Najdziwniejsza rzecz, która przytrafiła mi się na planie, to fakt, że znalazłem prawdziwe ludzkie ciało” – wspomina aktor.

Ewelina Ruckgaber również pamięta wydarzenie, które na długo zapadło ekipie w pamięć. „Kaloryfer, który spadł na nogę odtwórcy. Ale dzięki temu, że stało się to w szpitalu, od razu został zabrany na gips i składanie nogi” – opowiada. Aktorka wskazuje także jedną z najbardziej spektakularnych scen w historii produkcji. Jej zdaniem szczególnie zapamiętana została eksplozja komendy.

Co robią po zejściu z planu? „Znam więcej komisariatów niż restauracji”

Choć na ekranie bohaterowie „Gliniarzy” niemal bez przerwy mierzą się z przestępcami, przesłuchaniami i kolejnymi zagadkami kryminalnymi, prywatnie aktorzy mają zupełnie inne zajęcia.

Piotr Mróz po zakończeniu zdjęć stara się przede wszystkim odciąć od serialowego świata. „Ja po zejściu z planu od razu resetuję głowę i uciekam w świat sportu” – zdradza. Dla Eweliny Ruckgaber najważniejszy jest natomiast czas spędzony z najbliższymi. „Jadą do domu jak najszybciej się da, żeby spędzić choć trochę czasu z bliskimi” – mówi.

Lata spędzone na planie sprawiły, że Piotr Mróz może już spojrzeć na swoją serialową karierę z przymrużeniem oka. „Blisko 10 lat grania policjanta. Znam więcej komisariatów niż restauracji” – żartuje aktor. Co ciekawe, mimo tak długiego stażu w policyjnym mundurze sam wciąż nie dorobił się mandatu. „Bez mała 10 lat jako policjant i nadal nie mam mandatu. Chyba dobrze gram” – podsumowuje z uśmiechem.

„Gliniarze” wracają z 21. sezonem

Jubileuszowy sezon „Gliniarzy” zadebiutuje 31 sierpnia. Będzie to już 21. sezon popularnej produkcji. Nowe odcinki widzowie będą mogli oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 15:55.

Wraz z powrotem serialu zmieni się godzina jego emisji. Nie zmieni się natomiast jego formuła. Na widzów czekają kolejne śledztwa, policyjne akcje oraz prywatne historie znanych bohaterów.

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