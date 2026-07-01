8 sztosów na Prime Video. Nowości, które was pochłoną

Planujecie już wieczór przed telewizorem i nie wiecie, co włączyć? W bibliotece Prime Video łatwo zgubić się wśród setek dostępnych produkcji, dlatego przyjrzeliśmy się tym, które obecnie królują w rankingu najpopularniejszych. Wyłoniliśmy dla was te tytuły, po które naprawdę warto sięgnąć – królują mocne historie – thrillery, kryminały czy dystopie. Oto najlepsze filmy i seriale z aktualnego TOP 10 Prime Video, których nie powinniście przegapić.

Królują na Prime Video. 8 tytułów, które rozwalają system

„Po twoim trupie”



Film w reżyserii Jormy Taccone'a to połączenie czarnej komedii z thrillerem, w którym dysfunkcyjne małżeństwo, Dan i Lisa, wyjeżdża na urlop do ustronnej chatki w lesie, ukrywając przed sobą swoje prawdziwe zamiary - zabicie współmałżonka. Ich misterne plany zostają pokrzyżowane, gdy zbiegli więźniowie i skorumpowana strażniczka niespodziewanie przerywają małżeńską sielankę.



„Possessor”



Niedaleka przyszłość. Tasya (Andrea Riseborough) pracuje dla tajnej organizacji i na zlecenie bogatych klientów pozbywa się niewygodnych dla nich osób. Nigdy nie robi tego własnymi rękami, za to za pomocą zaawansowanej technologii doskonale manipuluje swoimi ofiarami i przejmuje kontrolę nad ciałami oraz umysłami wybranych jednostek. Niespodziewanie dla Tasyi, jej nowy cel i kolejne ludzkie narzędzie, Colin (Christopher Abbott), stawia opór i postanawia walczyć. Nie tylko nie poddaje się jej kontroli, ale też za wszelką cenę pragnie odnaleźć osobę, która włamała się do jego umysłu.



„Spider-Noir”



Nowy Jork lat 30. Ben Reilly, zmęczony życiem prywatny detektyw, wiedzie samotną egzystencję, uciekając od dawnej chwały. Gdy przeszłość upomina się o niego, musi zmierzyć się z błędami i powrócić do roli niegdyś jedynego superbohatera miasta.



„Twoja Wina: Londyn”



Nick i Noah stają przed najtrudniejszą próbą swojej miłości, gdy Noah zaczyna nowe życie na Uniwersytecie Oksfordzkim, a Nick zostaje w Londynie, pracując w firmie ojca. Dzieli ich odległość i narastające napięcia: zazdrość, ambicja oraz siły, które chcą ich rozdzielić - muszą zaryzykować wszystko, by ich więź przetrwała mimo przeciwności.



„Sprawiedliwość owiec”



George Hardy (Hugh Jackman) to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją, nie podejrzewając, że nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni. Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo i uważają, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Derry (Nicholas Braun) nigdy w życiu nie rozwiązał poważnej zbrodni, więc owce dochodzą do wniosku, że będą musiały rozwiązać ją same - nawet jeśli oznacza to opuszczenie swojej łąki po raz pierwszy i zmierzenie się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach.



„Off Campus”



Serial obyczajowy oparty na bestsellerowym cyklu powieści, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość. 1. sezon opowiada historię zmysłowego i zabawnego romansu w stylu „przeciwieństwa się przyciągają” pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah, a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar – Garrettem.



„Wyspa umarłych”



Po olbrzymiej katastrofie militarnej świat próbuje uwierzyć, że zagrożenie minęło. Wojsko zatrudnia cywili do pomocy przy zwłokach, dając rodzinom złudzenie spokoju. Gdy Ava wkracza do strefy kwarantanny, by odnaleźć zaginionego męża, odkrywa przerażającą prawdę.



„Każdy kolejny rok”



Historia sześciu letnich sezonów w Barry's Bay, gdzie Percy Fraser po raz pierwszy się zakochała i doznała swojego pierwszego zawodu miłosnego. Dekadę później tragedia zmusza ją do powrotu i konfrontacji z ludźmi, błędami i bolesnymi wspomnieniami. Przede wszystkim jednak musi zmierzyć się z Samem Florkiem - chłopakiem, który na zawsze odmienił jej los. Czytaj też:

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