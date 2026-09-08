Ten 6-odc. mroczny thriller to teraz jeden z najlepszych seriali w sieci

„Złotko” (ang. „Sweetpea”) stworzone przez Kirstie Swain to przewrotnie pokręcona opowieść o wściekłości, dorastaniu i przekraczaniu własnych granic. Serial, oparty na powieści CJ Skuse, przedstawia historię Rhiannon Lewis (Ella Purnell, znana z „Yellowjackets”) – młodej kobiety, której życie od dawna stoi w miejscu. W pracy jest pomijana przy awansach, mężczyzna, który jej się podoba nie chce się zaangażować, a dodatkowo jej ojciec jest poważnie chory.

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Rhiannon jest niemal niewidzialna. Ludzie mijają ją na ulicy, nawet nie zwracając na nią uwagi. Wszystko zmienia się jednak, gdy zostaje doprowadzona na skraj wytrzymałości. Jej tłumiona przez lata złość zaczyna wymykać się spod kontroli, a nieśmiała i wycofana kobieta odkrywa w sobie zupełnie nową siłę. Wkrótce Rhiannon zaczyna popełniać morderstwa, a jej szare życie nabiera zupełnie nowych, zabójczych barw. Pozostaje tylko pytanie: jak długo uda jej się ukrywać swoje drugie oblicze?

Na tym jednak historia się nie kończy. W drugim sezonie Rhiannon powraca jeszcze bardziej pewna siebie i świadoma własnej siły. Awans, nowy romans, siostra próbująca sprzedać rodzinny dom, Marina depcząca jej po piętach oraz tajemniczy naśladowca popełniający zbrodnie podobne do jej własnych sprawiają, że sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Lista ofiar rośnie, a sekret Rhiannon jest coraz bardziej zagrożony.

Tym razem bohaterka musi zmierzyć się nie tylko z konsekwencjami swoich czynów, ale też z pytaniem, które coraz trudniej ignorować: czy sama nie stała się potworem?

Pierwszy sezon serialu „Złotko” w całości dostępny jest na platformie Prime Video. Premiera drugiego sezonu zapowiedziana jest na 2026 rok, jednak SkyShowtime nie podał jeszcze dokładnej daty.

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