Szykuje się kryminalny październik. Nowe sezony, seryjni mordercy i Keanu Reeves

W ramówce kanału 13 Ulica pojawią się zarówno polskie premiery nowych sezonów, jak i powtórki popularnych kryminałów.

Widzowie zobaczą m.in. 3. sezon „Podróżnika”, kolejną odsłonę „Prawa i porządku Toronto: Zbrodniczy zamiar”, a także sześć sezonów „Astrid i Raphaëlle”. Nie zabraknie również filmowego wieczoru z Keanu Reevesem.

Seriale kryminalne, thrillery policyjne. Październik na kanale 13 Ulica

„Podróżnik” wraca z 3. sezonem



W środę 7 października o godz. 22:00 13 Ulica pokaże polską premierę 3. sezonu „Podróżnika”. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę. W centrum historii ponownie znajdzie się Yann Kandinsky (Bruno Debrandt), były kapitan policji, który przemierza Francję i pomaga w rozwiązywaniu lokalnych spraw kryminalnych oraz zagadek, których nie udało się wyjaśnić w przeszłości. Tym razem jego śledztwa będą dotyczyć m.in. seryjnego porywacza, trzech spalonych ciał i trzech zaginionych kobiet. Kandinsky zajmie się również sprawą sprzed lat. Chodzi o zabójstwo matki jego przyjaciela, komisarza Macény. Kobieta zginęła, gdy jej syn miał zaledwie osiem lat.



„Prosto w serce” z polską premierą 2. sezonu



W czwartek 1 października o godz. 22:00 widzowie zobaczą finał 1. sezonu „Prosto w serce”. Tego wieczoru zostaną pokazane dwa odcinki. Tydzień później, 8 października, rozpocznie się polska premiera 2. sezonu. Kolejne odcinki będą emitowane w każdy czwartek, po dwa. Francusko-belgijski serial kryminalny opowiada o Julii Scoli (Claire Keim) i Novaku Lisicy (Lannick Gautry), byłych kochankach, którzy po dwóch dekadach spotykają się ponownie. Tym razem ich drogi krzyżują się na komendzie policji. Julia jest kapitanem, natomiast Novak właśnie dołączył do zespołu jako nowy komisarz. Początkowa nieufność Julii wobec dawnego ukochanego stopniowo ustępuje miejsca współpracy. Para wspólnie zajmuje się przestępstwami popełnianymi w Normandii. Finałowe odcinki prowadzą bohaterów do konfrontacji z seryjnym mordercą Malherbe, a także zmuszają ich do rozliczenia z własną przeszłością. Finał sezonu zaplanowano na 22 października.



„Prawo i porządek Toronto: Zbrodniczy zamiar” po raz pierwszy w Polsce



Polska premiera 1. sezonu „Prawa i porządku Toronto: Zbrodniczy zamiar”. Serial jest spin-offem „Prawa i porządku: Zbrodniczy zamiar”, a jego akcja została osadzona w departamencie policji w Toronto. Detektywi z wydziału śledczego, wśród nich Henry Graff (Aden Young) i Frankie Bateman (Kathleen Munroe), prowadzą sprawy dotyczące zabójstw oraz korupcji sięgającej najwyższych szczebli. Jedno z nowych śledztw rozpoczyna się od śmierci dyrektora korporacji. Dochodzenie prowadzi policjantów w stronę sieci korupcyjnych powiązań, bezwzględnej rywalizacji i korporacyjnych spisków.



„Astrid i Raphaëlle”. Wszystkie sześć sezonów



W październiku rozpocznie się emisja wszystkich sześciu sezonów „Astrid i Raphaëlle”. Serial będzie można oglądać w poniedziałki o godz. 22:00, po dwa odcinki. Astrid Nielsen (Sara Mortensen) pracuje jako policyjna archiwistka i jest w spektrum autyzmu. Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) to z kolei komisarz prowadząca śledztwa, która często działa impulsywnie. Choć obie kobiety bardzo się od siebie różnią, tworzą skuteczny duet. Ich współpraca nie zawsze spotyka się jednak ze zrozumieniem w miejscu pracy.



Keanu Reeves w thrillerze „Królowie ulicy”



29 października o godz. 22:00 na antenie 13 Ulicy pojawi się „Królowie ulicy” z Keanu Reevesem w roli głównej. Aktor wciela się w Toma Ludlowa, porywczego policjanta z wydziału obyczajowego w Los Angeles. Bohater dowiaduje się od swojego przełożonego, kapitana Wandera (Forest Whitaker), że jego były partner Washington chce złożyć na niego donos do wydziału spraw wewnętrznych. Sytuacja komplikuje się, gdy Washington zostaje zamordowany przez gangsterów, a Ludlow sam staje się podejrzanym. Policjant postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość przestępcom.



„Noce tajemnic” z kolejnymi sprawami Hannah Swensen



Polska premiera kolejnych historii z cyklu „Noce tajemnic”. Emisja została zaplanowana w piątki o godz. 22:00. Bohaterką jest Hannah Swensen (Alison Sweeney), piekarka z małego miasteczka, która zajmuje się również rozwiązywaniem zagadek kryminalnych.

W odcinku „Słodki nałóg” z 2 października Hannah pracuje jako kelnerka podczas uroczystego ponownego otwarcia zajazdu. Impreza zostaje uwięziona przez gwałtowną burzę, która uniemożliwia gościom opuszczenie lokalu. Wkrótce Hannah znajduje zwłoki i postanawia odłożyć fartuch, by ustalić, kto odpowiada za śmierć.

9 października w odcinku „Podawać na zimno” Hannah pomaga swojemu przyjacielowi, prawnikowi Chadzie (Victor Webster). Sprawa dotyczy podejrzanego o fałszerstwo, który zostaje zamordowany, oraz prokuratora, który znika bez śladu. Bohaterowie próbują ustalić, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane.



„Morderstwa w Colmar” na zakończenie serii



W niedziele o godz. 22:00 13 Ulica pokaże ostatnią część nowej serii francusko-belgijskich kryminałów „Morderstwo w...”. 4 października widzowie zobaczą „Morderstwa w Colmar”. Punktem wyjścia historii jest śmierć dowódcy oddziału śledczego. Władze uznają, że mężczyzna zginął w wypadku spowodowanym jego rzekomym uzależnieniem od narkotyków. Jego ojciec, chirurg, nie wierzy jednak w oficjalną wersję wydarzeń. Mężczyzna rozpoczyna własne poszukiwania prawdy i otrzymuje pomoc od nowej dowódczyni oddziału. Kobieta również ma osobisty powód, by dokładnie przyjrzeć się sprawie, ponieważ niedawno straciła narzeczonego. Czytaj też:

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