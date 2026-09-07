Te thrillery powstały w cieniu zimnej wojny. Wielu widzów nawet o nich nie słyszało

Zimna wojna przez dekady budziła strach, choć formalnie nie była bezpośrednim konfliktem zbrojnym między największymi światowymi mocarstwami. Paranoja związana z Kremlem, CIA, szpiegami, Murem Berlińskim i możliwością zdrady przeniknęła jednak do kultury. Kino szybko wykorzystało te lęki, tworząc dziesiątki thrillerów opowiadających o agentach, podwójnych szpiegach i tajnych operacjach. Wśród nich znalazły się zarówno wielkie hity, jak i produkcje, o których dziś mówi się zdecydowanie za mało.

Zimna wojna trwała od 1947 do 1991 roku, a jej atmosfera niepewności i strachu stała się znakomitym materiałem dla filmowców. Widzowie otrzymywali historie, w których właściwie nikomu nie można było ufać, a zagrożenie mogło pojawić się z najmniej spodziewanej strony. Obok znanych tytułów, takich jak „Doktor Strangelove”, „Kandydat”, „Szpieg z zimnej wojny” czy „Polowanie na Czerwony Październik”, powstały również mniej popularne thrillery z udziałem takich gwiazd jak Michael Caine, Burt Lancaster i Clint Eastwood. Krytycy z serwisu Screenrant wybrali najlepsze z nich. Wypatrujcie ich w programach TV, często wpadają na mały ekran, część znaleźć można na VOD, czy na platformie YouTube.

7 świetnych thrillerów z czasów zimnej wojny, o których mówi się za mało

„Weekend Ostermana” (1983)



Produkcja z 1983 roku powstała na podstawie powieści Roberta Ludluma z 1972 roku, autora „Tożsamości Bourne’a”. W głównej roli wystąpił Rutger Hauer, który wcielił się w dziennikarza telewizyjnego Johna Tannera. Życie bohatera komplikuje się, gdy agent CIA Fassett, grany przez Johna Hurta, przekonuje go, że jego najbliżsi przyjaciele są sowieckimi agentami. Rozpoczyna się intryga wykorzystująca jeden z najbardziej charakterystycznych lęków epoki zimnej wojny: przekonanie, że nawet osoby z najbliższego otoczenia mogą działać przeciwko nam. Film podejmuje także temat manipulowania mediami i inwigilacji za pomocą kamer.



„Park Gorkiego” (1983)



Michael Apted wyreżyserował „Park Gorkiego” na podstawie powieści Martina Cruza Smitha z 1981 roku. William Hurt wcielił się w Arkadija Renko, radzieckiego detektywa, który bada sprawę trzech bezimiennych i pozbawionych twarzy zwłok znalezionych w moskiewskim Parku Gorkiego. Śledztwo prowadzi go do spisku przemytniczego powiązanego zarówno z KGB, jak i zachodnimi korporacjami. W filmie pojawia się również Lee Marvin jako amerykański biznesmen Jack Osborne. „Park Gorkiego” pokazuje zimną wojnę z perspektywy Związku Radzieckiego. Główny bohater jest uczciwym moskiewskim detektywem, który próbuje rozwiązać zagadkę kryminalną, jednocześnie mierząc się z ingerencją KGB i korupcją w strukturach władzy.



„Firefox” (1982)



Miłośnicy bardziej widowiskowego kina szpiegowskiego mogą sięgnąć po „Firefox” z 1982 roku. Clint Eastwood wyreżyserował film i zagrał w nim główną rolę. Wcielił się w majora Mitchella Ganta, weterana wojny w Wietnamie, który bierze udział we wspólnej operacji wojskowej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jego zadaniem jest przedostanie się do Związku Radzieckiego i kradzież myśliwca MiG-31 Firefox. Maszyna osiąga prędkość Mach 6, jest niewidzialna dla radarów, a jej uzbrojenie może być sterowane za pomocą myśli. Sam samolot został wymyślony na potrzeby filmu, ale produkcja potrafiła przedstawić tę technologię w sposób, który nie sprawiał wrażenia całkowicie oderwanego od rzeczywistości.



„Telefon” (1977)



„Telefon” Dona Siegela z 1977 roku powstał na podstawie powieści Waltera Wagera. Charles Bronson wcielił się w majora KGB Grigorija Borzowa. Fabuła opiera się na wyjątkowo niepokojącym pomyśle. Wiele lat wcześniej KGB rozmieściło w Stanach Zjednoczonych uśpionych agentów, których poddano praniu mózgu. Zostali zaprogramowani do przeprowadzania aktów sabotażu po usłyszeniu fragmentu wiersza Roberta Frosta. Gdy nieuczciwy urzędnik postanawia ich aktywować, Borzow otrzymuje zadanie powstrzymania go. Film mocno korzysta z realiów zimnej wojny. Związek Radziecki przygotował plan, który w przypadku wybuchu konfliktu miał doprowadzić do paraliżu amerykańskiej infrastruktury. Jednocześnie produkcja pokazuje, że współczesne władze ZSRR chcą pozbyć się niebezpiecznych, uśpionych agentów.



„List na Kreml” (1970)



John Huston wyreżyserował w 1970 roku „List na Kreml”, thriller oparty na powieści Noela Behna z 1966 roku. Film może pochwalić się imponującą obsadą, w której znaleźli się między innymi Patrick O'Neal, Orson Welles, Bibi Andersson, Max von Sydow, George Sanders, Richard Boone i Dean Jagger. Historia skupia się na grupie starzejących się szpiegów z Dzikiego Zachodu. Rekrutują oni młodego oficera obdarzonego fotograficzną pamięcią, aby odzyskać kompromitujący list. Dokument zawiera informacje dotyczące możliwego ataku Stanów Zjednoczonych i ZSRR na komunistyczne Chiny. Produkcja łączy elementy filmu o napadzie z thrillerem zimnowojennym, a każdy członek zespołu posiada cechy, które mogą okazać się kluczowe dla powodzenia operacji.



„Mózg za miliard dolarów” (1967)



Ken Russell wyreżyserował „Mózg za miliard dolarów” w 1967 roku. Produkcja jest częścią serii, w której Michael Caine powraca jako niechętny do działania szpieg Harry Palmer. Film powstał na podstawie powieści Lena Deightona z 1966 roku.Harry zostaje wynajęty do przewiezienia tajemniczego kontenera do Helsinek. Na miejscu jego droga krzyżuje się z teksańskim miliarderem naftowym, generałem Midwinterem. Mężczyzna kontroluje prywatny superkomputer oraz armię i planuje obalenie imperium sowieckiego. Sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że głównym zagrożeniem nie są Sowieci, lecz antysowiecki fanatyk, którego prywatna krucjata może doprowadzić do wybuchu wojny światowej. Tytuł odnosi się do superkomputera, dzięki czemu film łączy thriller szpiegowski z wczesną fantastyką naukową.



„Pogrzeb w Berlinie” (1966)



„Pogrzeb w Berlinie” wyreżyserował Guy Hamilton, twórca „Goldfingera”, który niedługo wcześniej pracował przy filmie o Jamesie Bondzie. Produkcja z 1966 roku jest drugim filmem z serii o Harrym Palmerze, w którego ponownie wcielił się Michael Caine. Palmer zostaje wysłany do Berlina, aby zorganizować ucieczkę radzieckiego oficera, pułkownika Stoka. Mężczyzna dowodzi działaniami mającymi powstrzymać ludzi próbujących przedostać się przez Mur Berliński. Palmer szybko orientuje się jednak, że planowana ucieczka może być pułapką. Mur Berliński stanowi centralny element fabuły. Jest nie tylko tłem wydarzeń, ale również siłą napędzającą historię, której istotnym punktem jest plan przekroczenia granicy ze Wschodu na Zachód. Film był kręcony w Berlinie, a zdjęcia miały przyciągać uwagę żołnierzy znajdujących się po drugiej stronie. „Pogrzeb w Berlinie” oferuje bardziej zniuansowane spojrzenie na postać superszpiega niż produkcje o Jamesie Bondzie, a realistyczna atmosfera wyróżnia go na tle bardziej widowiskowych filmów tego gatunku. Czytaj też:

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