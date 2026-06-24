Są takie filmy, które pochłaniają bez reszty, sprawiając, że zapominamy o świecie za oknem, a każdy kolejny kadr podnosi poziom adrenaliny. To historie, w których napięcie nie jest jedynie dodatkiem do fabuły – staje się jej sercem. Mistrzowsko budowana atmosfera, nieoczekiwane zwroty akcji i bohaterowie stawiani przed granicznymi wyborami sprawiają, że trudno oderwać wzrok od ekranu choćby na sekundę.

Przygotowaliśmy ranking 15 najbardziej trzymających w napięciu filmów wszech czasów. Znajdziesz tu zarówno kultowe thrillery, które na stałe zapisały się w historii kina, jak i produkcje, które do ostatnich minut nie pozwalają przewidzieć finału. Jeśli szukasz seansów, po których serce bije szybciej, ta lista jest odpowiednim startem.

Nasz ranking: 15 najbardziej trzymających w napięciu filmów wszech czasów. Nasz ranking

„Zodiak”



Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od "Zodiaka", w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika "San Francisco Chronicle" oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



„Czas apokalipsy”



Film jest luźną adaptacją klasycznej powieści Josepha Conrada „Jądro ciemności”, której akcja została przeniesiona w czasy wojny w Wietnamie. Film koncentruje się na podróży kapitana Willarda (Sheen) - oficera amerykańskiego wywiadu - wysłanego w głąb Kambodży z niebezpieczną misją „bezwzględnego wyeliminowania” dezertera, pułkownika Kurtza (Brando), który dając się ponieść własnemu szaleństwu, zbuntował się przeciw przełożonym. Podróżując w górę rzeki kapitan Willard poznaje porucznika Kilgore'a (Duvall), który przy dźwiękach „Walkirii” Wagnera prowadzi szwadron helikopterów do walki i organizuje zawody w surfingu podczas gdy wróg ostrzeliwuje wybrzeże. To on umieszcza Willarda w wojskowej łodzi patrolowej, której czteroosobowa załoga tworzy swoisty mikrokosmos amerykańskiej armii. Ciemnoskóry dowódca Chief Philips to były taksówkarz próbujący uchronić swoją jednostkę przed zatonięciem, a swoich podwładnych przed narkotykowym obłędem. Chef, nowoorleański kucharz, zaciągnął się do marynarki w nadziei, że jada się tam lepiej niż w piechocie. Jest jeszcze Clean, ciemnoskóry nastolatek z Bronxu (w tej roli 15-letni Laurence Fishburne) i Lance, kalifornijski surfer, porwany przez wojenną zawieruchę. Przemierzając terytorium Kambodży zagłębiają się w otchłań iluzji i wszechogarniającego szaleństwa, poznają najciemniejsze zakamarki ludzkiego serca.



„Parasite”



Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.



„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Teksas. Llewelyn Moss (Josh Brolin) jest weteranem wojny w Wietnamie, który spędza dni na polowaniach. Pewnego dnia niedaleko granicy z Meksykiem mężczyzna znajduje kilka ciał, paczki z heroiną oraz walizkę z 2 milionami dolarów. Niewiele myśląc, postanawia zabrać pieniądze i uciec. W pogoń za nim rusza psychopatyczny płatny zabójca Anton Chigurh (Javier Bardem). Moss potrafi jednak umiejętnie zacierać za sobą ślady.



„Labirynt”



Jak daleko można się posunąć, by chronić swoją rodzinę? Keller Dover (Hugh Jackman) staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, który może przytrafić się każdemu rodzicowi: jego sześcioletnia córka, Anna, zostaje porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. Minuty mijają jak godziny, powstaje panika. Pierwszy trop prowadzi do samochodu, który zaparkowano na ulicy. Prowadzący śledztwo detektyw Loki (Jake Gyllenhaal) aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa (Paul Dano), wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany Dover świadomy, że życie jego dziecka jest w niebezpieczeństwie bierze sprawy w swoje ręce. Do czego zdoła posunąć się zrozpaczony ojciec, by ochronić swoją rodzinę?



„Misery”



Paul Sheldon jest autorem popularnego cyklu powieści o losach tytułowej Misery. Dzięki poczytnym romansom zdobył sławę i duże pieniądze. Pewnego dnia wyznaje agentowi, że czuje się więźniem swego sukcesu i zamierza napisać ostatnią już książkę o Misery, uśmiercając bohaterkę. Zaszywa się w samotności, by się poświęcić ambitniejszej twórczości. Kiedy nowy maszynopis jest już gotowy, jedzie do agencji wydawniczej. Zaskoczony gwałtowną burzą śnieżną wpada w zaspę, rozbijając samochód i odnosząc poważne obrażenia. Życie pisarzowi ratuje Annie Wilkes, która zabiera go do swego domu i udziela pierwszej pomocy. Annie jest fanatyczną wielbicielką twórczości Sheldona i stworzonej przez niego postaci Misery. Nie kryje rozczarowania z powodu uśmiercenia jej ulubionej bohaterki. Niezrównoważona psychicznie była pielęgniarka, mająca za sobą zbrodniczą przeszłość, znęca się nad przykutym do łóżka Sheldonem, zmuszając go do pisania "Powrotu Misery". Jej paranoidalna agresja potęguje się, a pisarz jest coraz bardziej zdany na łaskę i niełaskę swej psychicznie chorej opiekunki. Aby jeszcze bardziej uzależnić go od siebie, Annie gruchocze mu młotem kości i podtruwa narkotykami.



„Infiltracja”



Akcja filmu rozgrywa się w południowym Bostonie, gdzie policja stanowa toczy zażartą walkę z przestępczością zorganizowaną. Młody tajny agent policji, Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), otrzymuje od przełożonego Olivera Queenana (Martin Sheen) rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych, którymi rządzi Frank Costello (Jack Nicholson). Podczas gdy Billy szybko zdobywa zaufanie bossa, Colin Sullivan (Matt Damon) – zatwardziały młody przestępca, który już jako kadet Akademii Policyjnej pełnił rolę mafijnego informatora – zostaje awansowany na stanowisko dowódcze w Wydziale Spraw Wewnętrznych. Każdego z nich pochłania podwójne życie. Kiedy zarówno przestępcy, jak i stróże prawa, wpadają na trop wrogiej wtyczki we własnych szeregach, obaj bohaterowie rozpoczynają wyścig o to, kto pierwszy odkryje tożsamość drugiego, by tym samym uratować własną skórę.



„Whiplash”



Trzymający w napięciu, wstrząsający dramat (choć ogląda się go jak thriller) psychologiczny. Młody perkusista Andrew Neyman (Miles Teller), uczeń jednej z najlepszych szkół muzycznych w kraju, trafia do klasy wybitnego nauczyciela Terence'a Fletchera (J.K. Simmons). Prowadzony przez niego zespół składa się z wybitnych młodych muzyków. Uczniowie Fletchera uchodzą za najlepszych absolwentów i właściwie od razu znajdują pracę w prestiżowych orkiestrach. Ale cena, jaką płacą za udział w zajęciach, często przewyższa ich psychiczne możliwości. Metoda Fletchera polega bowiem na psychicznym i fizycznym znęcaniu się nad nimi - wszystko w imię perfekcji, sztuki, doskonałości dźwięku. Fletcher i Neyman są do pewnego stopnia tacy sami - osiągają cel za wszelką cenę. Na ekranie oglądamy zderzenie dwóch psychopatycznych osobowości, ich walkę o dominację, krew, pot, łzy, klęski i sukcesy.



„Siedem”



Brad Pitt i Morgan Freeman występują w przerażającym thrillerze psychologicznym jako detektywi tropiący Johna Doe, seryjnego mordercę, który wybiera swe ofiary według siedmiu grzechów głównych. Dokładnie, metodycznie i z groteskowym wręcz artyzmem, zabójca zaplanował każde morderstwo w najdrobniejszych szczegółach. W miarę, jak śledztwo posuwa się naprzód, John Doe cierpliwie czeka na finałową konfrontację, zdecydowany doprowadzić swe mordercze arcydzieło do końca.



„Milczenie owiec”



Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster) na wywiad z obłąkanym więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego chorą ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta pokręcona relacja zmusza Starling nie tylko do konfrontacji z jej psychicznymi demonami, ale doprowadza ją również do spotkania twarzą w twarz z szalonym, ohydnym mordercą, wcieleniem zła tak mocnym, że nie będzie miała odwagi – ani siły – by go zatrzymać!



„Wyspa tajemnic”



Laureat Nagrody Akademii Martin Scorsese po raz kolejny łączy siły z Leonardo DiCaprio w mrożącym krew w żyłach thrillerze, który krytycy określili „wulkanem napięcia”. Oficer policji Teddy Daniels (DiCaprio) przyjeżdża do znajdującego się na wyspie szpitala psychiatrycznego dla kryminalistów. To, co miało być rutynowym dochodzeniem, przeradza się w przerażającą serię niejasnych zdarzeń. W miarę rozwoju śledztwa, Teddy odkrywa coraz więcej szokujących faktów na temat wyspy i zaczyna rozumieć, że niektórych miejsc nie da się opuścić... nigdy.



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.



„Zaginiona dziewczyna”



Wizjonerski thriller w reżyserii mistrza gatunku Davida Finchera, nominowanego do Oscara twórcy: „Social Network”, „Ciekawego przypadku Benjamina Buttona”, „Podziemnego kręgu”, „Gry” i „Dziewczyny z tatuażem”. Ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Młoda kobieta znika bez śladu w przededniu piątej rocznicy ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspierany przez swą siostrę postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać zagadkę.



„Bękarty wojny”



Akcja „Bękartów Wojny” rozpoczyna się w okupowanej przez Niemców Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) jest świadkiem egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazistowskiego pułkownika Hansa Landy (Christoph Waltz). Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do Paryża, gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i operatorka niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których zadaniem ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani „Bękartami”, ludzie Raine'a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy wszystkich zbiegną się w kinie, w którym także Shosanna zamierza dokonać własnej zemsty!



„Nieoszlifowane diamenty”



Popularni filmowcy, Josh i Benny Safdie, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (Adam Sandler), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru Howard stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i... przeżyć.Czytaj też:

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