„Lalka”. Film, na który czeka cała Polska z nowym zwiastunem

„Lalka” to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda „Chłopów” – Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski, którego film „Niebezpieczni dżentelmeni” był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

Lalka. Nowy zwiastun filmu, a w nim uwielbiany Marek Kondrat

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

„Lalka” trafi do kin 30 września, otwierając jesienny sezon filmowy.

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