67 zaginionych i bezwzględny morderca. Polski kryminał, który mrozi krew w żyłach

Historia jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców w Polsce stała się kanwą mrocznego filmu, który do dziś robi ogromne wrażenie. „Ach śpij, kochanie” przenosi widzów do Krakowa lat 50., gdzie w cieniu stalinowskiego terroru toczy się dramatyczna walka o schwytanie bezwzględnego zabójcy.

„Ach śpij, kochanie”. Mroczna historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami

Akcja filmu rozgrywa się w maju 1955 roku, w schyłkowym okresie stalinizmu. Kraków od lat żyje w cieniu tajemniczych zaginięć. Z mapy miasta i okolic zniknęło już 67 osób, jednak przełożeni nie chcą dopuścić do myśli, że za wszystkimi sprawami może stać jeden człowiek.

Innego zdania jest młody, oddany systemowi porucznik Karski, w którego wciela się Tomasz Schuchardt. Milicjant wysuwa śmiałą hipotezę o seryjnym mordercy, choć spotyka się z niedowierzaniem i oporem przełożonych. Z czasem wszystkie tropy prowadzą do Władysława Mazurkiewicza, znanego jako „Piękny Władek”.

W tej roli wystąpił Andrzej Chyra, kreując postać eleganckiego, zamożnego i niezwykle charyzmatycznego kobieciarza. Mazurkiewicz cieszy się szacunkiem otoczenia i utrzymuje niejasne kontakty z wpływowymi ludźmi, co sprawia, że jego zatrzymanie okazuje się wyjątkowo trudnym zadaniem.

Kryminał w realiach stalinowskiej Polski. Kiedy oglądać?

Twórcy filmu nie skupiają się na odpowiedzi na pytanie, kto stoi za zbrodniami. Widz od początku zna tożsamość mordercy. Napięcie budują natomiast kolejne etapy śledztwa, relacje między milicją, prokuraturą i partyjnymi elitami oraz atmosfera wszechobecnego strachu.

Krytycy określają „Ach śpij, kochanie” mianem „soc-noir”. To kryminał czerpiący z estetyki noir, osadzony jednak w realiach wczesnego PRL. Film pokazuje mechanizmy działania państwa, korupcję i dwulicowość systemu, a jednocześnie pozostaje wciągającą opowieścią o pogoni za przestępcą inspirowanym autentyczną postacią Władysława Mazurkiewicza.

Film „Ach śpij, kochanie” zostanie wyemitowany w czwartek, 16 lipca, o godz. 20:00 na antenie Kino Polska.

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