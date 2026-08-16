15 genialnych seriali kryminalnych na HBO Max. Nie pozwolą ci zasnąć!

Morderstwa, zaginięcia, policyjne śledztwa i tajemnice, które z każdą kolejną odsłoną stają się coraz bardziej skomplikowane. Serial kryminalny dawno przestał być prostą historią o tym, kto popełnił zbrodnię.

Kryminały, które wciągają od pierwszej sceny

Twórcy coraz częściej łączą zagadkę z dramatem psychologicznym, thrillerem, opowieścią o relacjach czy portretem całej społeczności.

Na HBO Max nie brakuje produkcji, które wykorzystują ten potencjał w wyjątkowo udany sposób. Wśród nich znalazły się zarówno głośne tytuły, które zdobyły uznanie widzów i krytyków, jak i seriale, które potrafią zaskoczyć mniej oczywistym podejściem do kryminalnej historii. Zebraliśmy 15 produkcji, które szczególnie warto mieć na radarze.

15 seriali kryminalnych na HBO Max

„Ja, Jack Wright”



Pozorna samobójcza śmierć wpływowego biznesmena Jacka Wrighta wstrząsa jego rodziną. Gdy żony i dzieci walczą o majątek, nieustępliwy detektyw rozpoczyna śledztwo - odkrywając szokującą prawdę o tej zamożnej familii.



„Cesarz z Ocean Park”



Spokojne życie Talcotta Garlanda, szanowanego profesora prawa, zostaje zakłócone, gdy jego ojciec, sędzia Oliver Garland, niedoszły czarnoskóry kandydat do Sądu Najwyższego, umiera najprawdopodobniej na zawał serca. Siostra Tala, Mariah, uważa jednak, że ktoś maczał palce w śmierci ojca.



„Po obu stronach otchłani”



Podczas rutynowego wezwania funkcjonariuszka policji z Wuppertalu, Luise Berg, jest przerażona spotkaniem z Dennisem Opitzem, który zamordował jej córkę Merle i został wcześniej zwolniony z więzienia. Gdy dochodzi do kolejnych morderstw, Luise bada mroczną przeszłość Dennisa i odkrywa, że mężczyzna, który teraz wydaje się być wzorowym członkiem społeczeństwa, szuka zemsty. Nikt nie wierzy zdesperowanej kobiecie. Nawet wtedy, gdy ona sama – a dokładniej jej najmłodsza córka Josi – staje się celem perfidnego planu Dennisa…



„Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„4 Blocks”



Głównym bohaterem serialu jest Toni Hamady, który już niebawem ma stanąć na czele arabskiego klanu, który kontroluje berlińską dzielnicę Neukolln. W rzeczywistości bohater chciałby rozpocząć spokojne życie z dala od swojej kryminalnej przeszłości, jednak jego plany krzyżuje policyjny nalot, podczas którego zginie jeden z funkcjonariuszy. Toni, by ocalić działalność klanu, będzie musiał przejąć stery rodzinnego interesu, a jego brat Abbas wcale nie ułatwia mu tego trudnego zadania. W tym samym czasie w życiu głównego bohatera pojawi się Vince, przyjaciel z młodości, który będzie chciał pomóc Toniemu w prowadzeniu rodzinnych interesów. Jednak jego obecność wpłynie negatywnie na relacje braci i doprowadzi do wielu konfliktów.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial "Ogrodnicy" przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Perry Mason”



Los Angeles 1932 rok, adwokat Perry Mason przyjmuje sprawę swojego życia.



„Skandal w angielskim stylu”



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



„Scheda”



Po śmierci Jana Mroza, szanowanego emerytowanego żołnierza, jego rodzina i mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka odkrywają skrywane sekrety. Walka o spadek ujawnia rodzinne konflikty, miłość, zdradę i napiętą atmosferę społeczności Helu.



„Odwróceni. Ojcowie i córki”



Sielankowe życie Sikory i "Blachy" zakłóca sprawa dotycząca brutalnych morderstw, którą prowadzi córka jednego z nich. Mężczyźni, bojąc się o swoje dzieci, ponownie łączą siły.



„Cormoran Strike: Niespokojna krew”



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Pustkowie”



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



„Behawiorysta”



Były prokurator Gerard Edling ściga brutalnego mordercę, który upublicznia swoje zbrodnie w sieci.



„Więzienie Oz”



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



„Babilon Berlin”



Młody komisarz z Kolonii przyjeżdża do Berlina, aby rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków. Czytaj też:

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