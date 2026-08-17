Pokazała kulisy wieczoru panieńskiego i nagle zeszła z planu. W jej życiu i w ramówce nadchodzą zmiany

Aktorka już za kilka dni stanie na ślubnym kobiercu, a przygotowania do wielkiego dnia dostarczają jej sporo emocji i stresu. Jednocześnie widzowie popularnego serialu Polsatu czekają na jego powrót. Nowe odcinki zobaczymy już 31 sierpnia, ale tym razem o innej porze.

Katarzyna Lipka szykuje się do ślubu

Katarzyna Lipka, znana widzom przede wszystkim z „Gliniarzy”, w tym sezonie wcześniej niż pozostali członkowie ekipy zakończyła zdjęcia do serialu. Powodem są zmiany w jej życiu prywatnym związane ze zbliżającym się ślubem.

– To jest dla mnie ostatnia prosta w tym sezonie, bo kończę ten sezon wyjątkowo wcześniej niż pozostali ze względu na pewne zmiany w moim życiu i sytuacje związane ze statusem w związku – zdradza aktorka. Przygotowania do ceremonii okazują się jednak niemałym wyzwaniem. Lipka nie ukrywa, że przedślubne obowiązki i emocje wiążą się ze stresem.

– Nie ukrywam, że ten sezon jest dla mnie wyjątkowo trudny, bo mam prywatnie dużo stresu (niepotrzebnego, ale się pojawia) związanego z przygotowaniami do ślubu. Jednak zawsze mogę liczyć na wsparcie na planie – mówi.

Aktorka pokazała kulisy przygotowań

Początkowo Katarzyna Lipka chciała pozostawić szczegóły dotyczące życia prywatnego dla siebie. Z czasem jednak, wraz ze zbliżającym się terminem ślubu, zaczęła dzielić się z obserwatorami kolejnymi momentami przygotowań.

W mediach społecznościowych pojawiły się już między innymi relacje z wieczoru panieńskiego oraz nauki pierwszego tańca. – Mam nadzieję, że będziemy się przy tym wszystkim świetnie bawić – dodaje aktorka.

Wcześniejsze zakończenie zdjęć oznacza dla Lipki również nieco szybszy początek wakacji. Nie zamierza jednak całkowicie rezygnować z aktywności zawodowej. Aktorstwo pozostaje dla niej priorytetem, choć zamierza także kontynuować projekty związane ze stylizacjami. – W tym roku postawiłam głównie na „Gliniarzy”, bo jednak to aktorstwo jest tym, co chcę robić na 100 procent, a stylizacje są obok – podkreśla.

Po ślubie i w przerwie między kolejnymi zdjęciami aktorka chce zrealizować jeszcze kilka projektów kostiumowych. Katarzyna Lipka przyznaje, że mijający rok jest dla niej szczególny także z innego powodu. Udało jej się zrealizować kilka planów i spełnić ważne dla niej marzenia. – Jest to wspaniały dla mnie rok, w którym udało mi się zrealizować kilka celów i spełnić moje małe marzenia. Oby tak dalej – mówi aktorka.

„Gliniarze” wracają na antenę Polsatu

W życiu zawodowym Lipki również szykują się zmiany. Nowy sezon „Gliniarzy” wystartuje już 31 sierpnia. Popularna produkcja Polsatu otrzyma przy tym nową porę emisji. Od poniedziałku do piątku nowe odcinki serialu będzie można oglądać o godz. 15:55.

Dla Katarzyny Lipki będzie to więc szczególny sezon. Z jednej strony czekają ją kolejne zawodowe wyzwania związane z „Gliniarzami”, z drugiej zaś wielkie wydarzenie w życiu prywatnym. Tegoroczne lato z pewnością nie należy w jej przypadku do spokojnych.

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