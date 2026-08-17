Dobranocki dla miłośników zwierzaków. Sprawdzisz się?
Udostępnijdodaj Skomentuj
Gwiazdy

Dobranocki dla miłośników zwierzaków. Sprawdzisz się?

Dodano: 
„Miś Colargol”
„Miś Colargol” Źródło: YouTube
W tych wieczorynkach główne role grają mniejsze i większe zwierzaki, owady i inni. Pamiętasz je wszystkie?

Misie, pieski, kotki, myszki, pszczółki, a nawet... pasikoniki. To one były kiedyś bohaterami ukochanych wieczorynek dzieci w czasach PRL-u.

Na tyle charakterystyczne, że dziś wystarczy jeden kadr, by wrócić do dzieciństwa i przypomnieć sobie swoich ulubieńców. Jeśli na dodatek jesteś miłośnikiem zwierząt, na pewno sobie poradzisz.

Dobranocki dla miłośników zwierzaków. Sprawdzisz się?

Odpowiedz na 1 pytanie z 9 To kadr z: To kadr z:
  • Pszczółka Maja
  • Myszka Miki

Czytaj też:
Mega test z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz te kadry? Czytaj też:
QUIZ z wieczorynek PRL-u. 10 kadrów do rozpoznania!

Opracował:
Źródło: WPROST.pl