W tych wieczorynkach główne role grają mniejsze i większe zwierzaki, owady i inni. Pamiętasz je wszystkie?
Misie, pieski, kotki, myszki, pszczółki, a nawet... pasikoniki. To one były kiedyś bohaterami ukochanych wieczorynek dzieci w czasach PRL-u.
Na tyle charakterystyczne, że dziś wystarczy jeden kadr, by wrócić do dzieciństwa i przypomnieć sobie swoich ulubieńców. Jeśli na dodatek jesteś miłośnikiem zwierząt, na pewno sobie poradzisz.
Dobranocki dla miłośników zwierzaków. Sprawdzisz się?Odpowiedz na 1 pytanie z 9 To kadr z:
- Pszczółka Maja
- Myszka Miki
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Źródło: WPROST.pl