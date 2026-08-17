Dobranocki dla miłośników zwierzaków. Sprawdzisz się?

Misie, pieski, kotki, myszki, pszczółki, a nawet... pasikoniki. To one były kiedyś bohaterami ukochanych wieczorynek dzieci w czasach PRL-u.

Na tyle charakterystyczne, że dziś wystarczy jeden kadr, by wrócić do dzieciństwa i przypomnieć sobie swoich ulubieńców. Jeśli na dodatek jesteś miłośnikiem zwierząt, na pewno sobie poradzisz.

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