FIlmowe hity na Dzień Ojca. Te produkcje warto obejrzeć całą rodziną

Z okazji Dnia Ojca warto sięgnąć po filmy, które bawią, wzruszają i przypominają, jak wyjątkowe potrafią być relacje między ojcami a dziećmi.

Najlepsze filmy na Dzień Ojca. Dla całej rodziny

Dzień Ojca to doskonała okazja, by spędzić wspólnie czas przed ekranem. Niezależnie od tego, czy tata preferuje kino akcji, sportowe emocje, wzruszające historie rodzinne czy przygodowe widowiska, wśród tych produkcji każdy znajdzie coś dla siebie.

Wśród propozycji znalazły się zarówno rodzinne klasyki, emocjonujące dramaty, jak i widowiskowe produkcje pełne akcji.

Filmy na Dzień Ojca polecane przez ojców. Czasami też przez ojców zagrane

„Projekt Adam” – podróż w czasie i rodzinne rozliczenia



Co powiedzielibyśmy samym sobie sprzed lat? A co, gdyby pojawiła się szansa na rozmowę z własnym ojcem? Takie pytania stawia „Projekt Adam”, widowiskowe science fiction z Ryanem Reynoldsem w roli pilota, który cofa się w czasie i spotyka własne młodsze wcielenie.

Film łączy humor, akcję i rodzinne emocje, a na ekranie partnerują Reynoldsowi między innymi Mark Ruffalo, Jennifer Garner i Zoe Saldaña.



„Zaginiony pies” – prawdziwa historia, która porusza serca



To opowieść o niezwykłej więzi między ojcem, synem i ukochanym psem. Kiedy podczas wędrówki po Szlaku Appalachów znika Gonker, młody Fielding Marshall i jego ojciec ruszają na pełną emocji wyprawę.

Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami pokazuje, jak wspólny cel potrafi zbliżyć rodzinę bardziej niż lata codziennego życia.



„Ojcostwo” – Kevin Hart w najbardziej wzruszającej roli



Znany głównie z komedii Kevin Hart tym razem prezentuje swoje bardziej emocjonalne oblicze. W „Ojcostwie” wciela się w samotnego tatę, który po tragicznej śmierci żony musi sam wychować nowo narodzoną córkę.

To historia pełna humoru, ale także życiowych wyzwań, które towarzyszą rodzicielstwu każdego dnia.



„Godzilla Minus One” – spektakularne widowisko z ludzką historią w tle



Choć tytułowy potwór przyciąga największą uwagę, sercem filmu pozostaje opowieść o człowieku próbującym odbudować swoje życie po wojennej tragedii.

Oscarowa produkcja Takashiego Yamazakiego pokazuje, że nawet w cieniu gigantycznego kaiju najważniejsze pozostają rodzina i odpowiedzialność za bliskich.

Nie zapominajmy też o tym, że dla wielu tatusiów Godzilla może być jednym z bohaterów ich dzieciństwa.



„Gramy u siebie” – futbol, druga szansa i relacja ojca z synem



Sean Payton, zawieszony trener NFL, wraca do rodzinnego miasta, by poprowadzić szkolną drużynę swojego syna. Szybko okazuje się jednak, że odzyskanie zaufania dziecka będzie trudniejsze niż wygranie kolejnego meczu.

To ciepła sportowa opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach.



„Rzut życia” – koszykarskie marzenia i walka o sukces



Adam Sandler udowodnił tym filmem, że świetnie odnajduje się także w bardziej dramatycznych rolach. Historia skauta koszykarskiego, który odkrywa niezwykły talent i postanawia zawalczyć o jego przyszłość, przypadnie do gustu nie tylko fanom NBA.

Produkcję współtworzył również LeBron James.



„Jumanji” – ponadczasowa przygoda dla całej rodziny



Klasyk z Robinem Williamsem od lat pozostaje jedną z najlepszych propozycji na rodzinny seans. Magiczna gra planszowa zamienia zwyczajny dom w prawdziwą dżunglę pełną niebezpieczeństw i niespodzianek.

To film, który dobrze bawi kolejne pokolenia widzów.



„Mitchellowie kontra maszyny” – rodzinna walka z technologiczną apokalipsą



Animacja pełna humoru i dynamicznej akcji opowiada o rodzinie, która musi uratować świat przed buntem inteligentnych urządzeń.

Jednocześnie jest to wzruszająca historia o trudnych relacjach między ojcem a dorastającą córką.



„Trzech tatuśków” – komedia o ojcostwie i zmianach pokoleniowych



Bill Burr, Bobby Cannavale i Bokeem Woodbine wcielają się w przyjaciół próbujących odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie.

To przewrotna komedia o rodzicielstwie, przyjaźni i zderzeniu różnych pokoleń.



„Rocky” – klasyka, która się nie starzeje



Historia sukcesu i kariery od ulicznego zabijaki do mistrza świata od pół wieku pozostaje jedną z najbardziej inspirujących opowieści sportowych w historii kina.

Film pokazuje, że determinacja, ciężka praca i wsparcie najbliższych mogą zmienić życie nawet największego outsidera. Na lepsze!



„Wodny świat” – przygoda na końcu świata



Kevin Costner przewodzi widowiskowej opowieści rozgrywającej się na zalanej wodą Ziemi przyszłości. Choć film słynie przede wszystkim z rozmachu, w jego centrum znajduje się także historia nietypowej relacji opiekuńczej między bohaterami walczącymi o przetrwanie.

To propozycja dla tych, którzy lubią klasyczne kino przygodowe z lat 90. Czytaj też:

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