Stacja odpala mocne kino akcji. Szykują filmową petardę

Stacja SCI FI przygotowała specjalne pasmo „Super Kino”, w ramach którego co sobotę widzowie zobaczą pełne akcji produkcje z gwiazdami światowego kina.

„Super Kino” w SCI FI. Miesiąc pełen akcji

Nowe pasmo filmowe wystartuje już 6 czerwca i będzie gościć na antenie SCI FI w każdą sobotę o godz. 21:00 aż do końca miesiąca. W repertuarze znalazły się filmy łączące widowiskowe sceny walki, sensacyjne intrygi i sporą dawkę adrenaliny.

Widzowie zobaczą zarówno hollywoodzkie superprodukcje, jak i filmy z udziałem legend kina sztuk walki. Na ekranie pojawią się między innymi Vin Diesel, Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen oraz Tony Jaa.

Pasmo „Super Kino” ma być propozycją dla fanów dynamicznego kina, widowiskowych starć i bohaterów stawiających czoła największym zagrożeniom. SCI FI stawia w czerwcu na sprawdzone nazwiska, efektowne sceny akcji i historie, które od lat cieszą się popularnością wśród miłośników gatunku.

Czerwcowe pasmo filmowe „Super Kino” na kanale SCI FI

„xXx: Reaktywacja”



Czerwcowy cykl otworzy 6 czerwca film „xXx: Reaktywacja”. Vin Diesel ponownie wciela się w rolę Xandera Cage’a, legendarnego superszpiega, który zostaje wezwany do wykonania wyjątkowo niebezpiecznej misji.

Tym razem bohater musi powstrzymać grupę bezwzględnych najemników, którzy przejęli zaawansowaną technologicznie broń mogącą zagrozić całemu światu. W walce o losy ludzkości wspierają go między innymi Donnie Yen i Tony Jaa.



„Zakazane królestwo”



13 czerwca widzowie zobaczą „Zakazane królestwo”, którego premiera odbędzie się na kanale SCI FI. Film opowiada historię amerykańskiego nastolatka zafascynowanego kung-fu, który dzięki niezwykłemu odkryciu trafia do starożytnych Chin.

Tam dołącza do grupy mistrzów sztuk walki i podejmuje próbę uwolnienia legendarnego Króla Małp. Produkcja przyciąga uwagę przede wszystkim spotkaniem dwóch ikon kina akcji – Jackiego Chana i Jet Li.



„Medalion”



Tydzień później, 20 czerwca, na antenie pojawi się „Medalion”. W tej komedii akcji Jackie Chan wciela się w policjanta z Hongkongu Eddiego Yanga, który podczas śledztwa natrafia na tajemniczy artefakt.

Po dramatycznym wypadku bohater odkrywa, że medalion obdarzył go niezwykłą siłą, szybkością i umiejętnościami. W rozwiązaniu zagadki pomaga mu agentka brytyjskiego Interpolu Nicole James, grana przez Claire Forlani. Razem stają do walki z przestępcą pragnącym wykorzystać moc artefaktu do własnych celów.



„DOA: Żywy lub martwy”



Finałową odsłoną pasma będzie „DOA: Żywy lub martwy”, który zostanie wyemitowany 27 czerwca. Film przenosi widzów na odległą wyspę, gdzie najlepsi zawodnicy świata rywalizują w prestiżowym turnieju sztuk walki.

W centrum wydarzeń znajdują się cztery wojowniczki, które mimo wzajemnej rywalizacji decydują się połączyć siły. Ich celem staje się odkrycie tajemnicy skrywanej przez organizatorów zawodów. Czytaj też:

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