Polacy oszaleli na punkcie tego filmu. Kinowy hit miażdży konkurencję na VOD

„Zwierzogród 2” nie tylko podbił kina na całym świecie, lecz także zdominował streaming w Polsce. W zestawieniu najchętniej oglądanych filmów na platformie MEGOGO znalazły się także produkcje, które mogą mocno zaskoczyć. Bo nic tak nie pokazuje współczesnych gustów, jak sytuacja, w której obok brutalnego „Predatora” ląduje SpongeBob i wszyscy uznają to za całkowicie normalne.

„Zwierzogród 2” królem platformy

Marzec i kwiecień należały przede wszystkim do „Zwierzogrodu 2”. Produkcja Walt Disney Animation Studios utrzymała pozycję lidera oglądalności na platformie MEGOGO i nie schodzi ze szczytu od lutego.

W nowej odsłonie przygód Judy Hops i Nicka Bajera bohaterowie próbują schwytać tajemniczego gada, który wywraca życie mieszkańców Zwierzogrodu do góry nogami. Twórcą filmu jest zdobywca Oscara Jared Bush, współautor pierwszej części i „Naszego magicznego Encanto”.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła „Pomoc domowa”, thriller z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried. Film oparty na bestsellerowej powieści opowiada historię Millie, która podejmuje pracę u bogatego małżeństwa Winchesterów. Szybko okazuje się jednak, że za perfekcyjną fasadą kryją się tajemnice, manipulacje i niebezpieczna gra.

Na podium znalazła się także ukraińska produkcja „No Mamo!”. Familijna komedia w reżyserii Oleha Borshchevskyi’ego pokazuje relacje między matkami i dziećmi na różnych etapach życia. Film miał światową premierę w styczniu 2026 roku.

– „Na podium naszego zestawienia znalazły się trzy bardzo zróżnicowane filmy. Mamy w nim animację, trzymający w napięciu thriller, a także komedię familijną. Pozostałe 5 pozycji to także różnorodne treści – filmy akcji i science fiction, thrillery czy kino familijne i komediowe. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie” – komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.

W TOP 8 filmów wielkie franczyzy i hollywoodzkie hity

W zestawieniu najpopularniejszych filmów znalazły się także kolejne części znanych serii. Widzowie chętnie sięgali po „Avatar: Ogień i popiół”, w którym James Cameron ponownie zabiera publiczność na Pandorę, oraz „Predator: Strefa zagrożenia”, najnowszą odsłonę kultowej serii science fiction.

Do TOP 8 trafił również pierwszy „Zwierzogród”, który najwyraźniej przeżywa drugą młodość dzięki sukcesowi kontynuacji. Na liście znalazł się także dramat „Jedna bitwa po drugiej” z Leonardem DiCaprio oraz familijna animacja „SpongeBob: Klątwa pirata”.

MEGOGO poinformowało też, że w kwietniu zainteresowanie filmami w modelu TVOD wzrosło o blisko 18 proc. Co drugi tytuł w zestawieniu pochodził od The Walt Disney Company.

