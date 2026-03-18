Córka światowej gwiazdy muzyki o Polkach. Jedno zdanie i eksplozja komentarzy

Córka Davida Bowie opublikowała wpis, który momentalnie przyciągnął uwagę zwłaszcza w Polsce. Internautki nie pozostały obojętne, natychmiast ruszyły do komentowania.

Alexandria Zahra Jones o Polkach. Wpis, który wywołał masową reakcję

Alexandria Zahra Jones, znana także jako Lexi, od lat jest aktywna w mediach społecznościowych. Córka legendarnego muzyka Davida Bowiego regularnie dzieli się z obserwatorami fragmentami swojego życia i przemyśleniami. Tym razem jednak wywołała szczególne poruszenie.

Na swoim Instagramie opublikowała dwa zdjęcia, ale to podpis przyciągnął największą uwagę. „Polskie dziewczyny są gorące” — napisała krótko, lecz wymownie.

Lawina komentarzy pod wpisem

Po publikacji wpisu reakcja była natychmiastowa. Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy, w tym wiele od Polek, które nie kryły zaskoczenia i entuzjazmu.

„Co za dzień na bycie Polką”, „Och, daj spokój. Ty też jesteś piękna. Pozdrowienia z Polski”, „To chyba oznacza, że powinnaś pojechać do Polski” — pisali użytkownicy.

Kim jest córka Davida Bowie?

David Bowie przez lata pozostawał jedną z największych ikon światowej muzyki, a jego życie prywatne budziło niemałe zainteresowanie. Artysta był dwukrotnie żonaty. W 1970 roku poślubił Mary „Angie” Angelę Barnett; w 1971 urodził się ich syn Duncan Zowie Haywood Jones (reżyser filmowy); małżeństwo zakończyło się rozwodem po ok. 10 latach. W 1990 poznał somalijską modelkę Iman na randce w ciemno. Pobrali się w 1992 roku i pozostali razem do jego śmierci, tworząc bardzo prywatny i stabilny związek. W 2000 roku urodziła się ich córka Alexandria „Lexi” Zahra Jones.

Po burzliwych latach 70. i zmaganiach z używkami w młodości, od lat 80./90. prowadził dużo spokojniejsze, rodzinne życie, unikając mediów i chroniąc prywatność żony oraz dzieci. Mieszkał m.in. w Nowym Jorku, gdzie cenił codzienną normalność; przyjaciele i rodzina wspominają go jako czułego, zaangażowanego ojca i męża. Choć Lexi dorastała w cieniu wielkiego nazwiska, dziś buduje własną obecność w sieci i konsekwentnie przyciąga uwagę obserwatorów.

