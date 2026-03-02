„Niesmaczne sceny”. Widzowie w szoku po premierze „Rodzinki.pl”

Po premierze nowego sezonu „Rodzinki.pl” w sieci zawrzało. Widzowie nie gryzą się w język, a w komentarzach padają mocne słowa o „niesmacznych” scenach.

„Dramat, szkoda oglądać!”. Burza po premierze „Rodzinki.pl”

Nowa odsłona Rodzinka.pl od początku budziła ogromne emocje. Dla wielu fanów był to powrót do świata, w którym codzienne perypetie Boskich dostarczały lekkiego, sytuacyjnego humoru. Po pierwszych odcinkach nastroje są jednak podzielone. Niektórzy przyznają, że nowy sezon „jest ciut lepszy niż poprzedni sezon”, by zaraz dodać, że „nadal do poziomu i humoru, który był w starych sezonach, niestety baaaaardzo daleko”.

W mediach społecznościowych pojawiły się bardziej dosadne opinie. „Trzymacie poziom — cały czas w dół. Jednak powiedzenie co za dużo to niezdrowo tu się sprawdza” — napisał jeden z internautów. Ktoś inny podsumował krótko: „Dramat, szkoda oglądać!”. Część widzów wskazuje, że największą siłą serialu były odcinki z czasów, gdy Kacper, Kuba i Tomek byli jeszcze dziećmi. To właśnie dziecięca perspektywa i autentyczna chemia między bohaterami budowały klimat, który dziś — zdaniem fanów — trudno odzyskać.

Najostrzejsze głosy dotyczą zmiany tonu produkcji. „Ten ostatni sezon to tragedia, okropny… Bohaterowie są wredni, ciągle krzyczą, są bardzo niesympatyczni i niemili w odróżnieniu od ich wersji ze starych sezonów. A poza tym dużo scen jest cringowych, creepy albo niesmacznych… jestem zawiedziona” — napisała jedna z fanek. Inni dodają: „Szkoda, że aktualna seria jest tak wulgarna” oraz „Bez sensu próbować dalej — to już inny serial i okropny, nie polecam”.

Obrońcy chwalą Karolaka i Kożuchowską

Nie brakuje jednak bardziej wyważonych opinii. „Lepiej się zaczęło niż poprzednie odcinki. Oby tak dalej” — zauważa część widzów, dając twórcom kredyt zaufania.

Pojawiają się też głosy pozytywne. Widzowie podkreślają, że fabuła rozwija się w nowym kierunku, pokazując rodzinę Boskich na zupełnie innym etapie życia. Wśród pochwał najczęściej wymieniani są Tomasz Karolak i Małgorzata Kożuchowska, którzy zdaniem obrońców „trzymają” serial. Fani doceniają ich naturalność, wyczucie komediowe i ekranową chemię.

