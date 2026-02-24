Trzy nowe hity Disney+. Te seriale oglądają teraz wszyscy

Na Disney+ wyraźnie widać jeden trend: widzowie wybierają dziś historie o tajemnicach, władzy i miłości wystawionej na próbę. Trzy nowe seriale robią właśnie największą furorę i szybko wspinają się w rankingach oglądalności.

Pierwszy to thriller obyczajowy, w którym jedna impulsywna decyzja uruchamia lawinę szantażu, podejrzeń i zbrodni. To opowieść o winie, manipulacji i cienkiej granicy między prawdą a iluzją bezpieczeństwa.

Druga propozycja przenosi widzów do pozornie idealnego miasteczka elit, gdzie technologia ma gwarantować porządek, a brak broni – spokój. Polityczne intrygi, sekrety z przeszłości i napięta relacja między bohaterami sprawiają, że to jeden z najmocniejszych serialowych thrillerów roku.

Trzeci tytuł to z kolei historia miłości, która żyła na oczach całego kraju. On – dziedzic słynnego nazwiska. Ona – ambitna kobieta świata mody. Ich uczucie szybko stało się medialną obsesją, a presja sławy zaczęła zagrażać prywatności i szczęściu. To poruszająca opowieść o cenie bycia ikoną.

Sprawdź poniżej listę poniżej największych obecnych perełek Disney+.

„Watching You”



Bohaterką serialu jest szukająca w życiu wrażeń ratowniczka medyczna Lina Phillips. Któregoś wieczoru jedna nierozważna decyzja wywraca jej życie do góry nogami. Chociaż Lina jest zaręczona z Cainem, przypadkowe spotkanie z tajemniczym Danem rozpala w niej pożądanie i prowadzi do wspólnej namiętnej nocy. Następnego dnia okazuje się jednak, że jej przygodę ktoś nagrał dzięki ukrytej kamerze i teraz szantażuje ją upublicznieniem filmiku. Lina podejrzewa jednego z przyjaciół, do którego należy mieszkanie pełne kamer, oraz jego wyjątkowo ambitną i skłonną do flirtów żonę Clare. Z pomocą serdecznej przyjaciółki Tess oraz maniaka komputerowego Glenna Lina poszukuje szantażysty, licząc, że znajdzie go, nim jej sekret wyjdzie na jaw. Cain odkrywa jej zdradę, niesłusznie zakłada jednak, że kochankiem Liny jest jego najlepszy przyjaciel. Wszystkie dowody wskazują na Axela. Lina konfrontuje się z nim, a następnego dnia Axel zostaje znaleziony martwy. Lina jest przekonana, że pozbyła się szantażysty. Ma jednak wyrzuty sumienia, bo zakłada, że Axel popełnił samobójstwo z powodu jej oskarżeń. Tymczasem Cain zostaje oskarżony o zabójstwo i aresztowany, choć zapewnia o swojej niewinności. Kilka miesięcy później Lina odnajduje spokój w ramionach Dana. Przypadkowe spotkanie prowadzi jednak do przerażających odkryć z jego przeszłości – Dan okazuje się podglądaczem, szantażystą i zabójcą Axela. Lina musi walczyć o życie, wolność Caina i sprawiedliwość.



„Paradise”



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”



To historia miłosna, która przyciągnęła uwagę całego narodu. John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) był postrzegany jako czołowa postać amerykańskiej elity. Dorastał na oczach wszystkich, zamieniając się z chłopca w najbardziej pożądanego kawalera i ikonę mediów. Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon) sama zapracowała na swój sukces. Niezależna, o niepowtarzalnym stylu, przeszła drogę od asystentki sprzedaży do stanowiska kierowniczego w domu mody Calvina Kleina, stając się zaufaną współpracowniczką i powierniczką samego projektanta. Serial opowiada o złożonej i chwytającej za serce historii pary, której miłość rozkwitała na oczach świata. Jednak presja sławy i mediów, która zamieniła ich prywatne uczucie w narodową obsesję, groziła zniszczeniem tego, co ich łączyło. Czytaj też:

